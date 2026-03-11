Getty Images Sport
Le ministre iranien déclare que l'équipe ne peut pas participer à la Coupe du monde, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme qu'elle est la bienvenue
« En aucun cas »
Donyamali était catégorique dans sa position.
« Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre dirigeant, nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde », a déclaré Donyamali, selon des commentaires diffusés par les médias d'État. Il a ajouté que les conditions de participation « n'existaient pas ».
Ces commentaires font suite aux frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran qui ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et déclenché un conflit régional plus large.
L'Iran a été versé dans le groupe G du tournoi, aux côtés de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Les trois matches de phase de groupes prévus pour l'équipe doivent se dérouler aux États-Unis, dont deux à Los Angeles et un à Seattle.
« Bienvenue à la compétition »
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré en début de semaine avoir discuté de la participation potentielle de l'Iran avec le président américain Donald Trump.
« Au cours de ces discussions, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien sûr la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis », a écrit M. Infantino sur Instagram.
Le tournoi, qui réunira 48 équipes, débutera le 11 juin et les matchs se dérouleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
- Getty Images
Règles de la FIFA
Le règlement de la FIFA stipule que si une association membre participante se retire du tournoi, l'instance dirigeante peut déterminer la marche à suivre et remplacer l'équipe par une autre association à sa discrétion.
L'incertitude demeure
La FIFA et la Fédération iranienne de football n'ont pas encore fait de déclaration officielle concernant les propos du ministre.
