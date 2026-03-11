Le ministre iranien déclare que l'équipe ne peut pas participer à la Coupe du monde, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme qu'elle est la bienvenue

Donyamali était catégorique dans sa position.

« Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre dirigeant, nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde », a déclaré Donyamali, selon des commentaires diffusés par les médias d'État. Il a ajouté que les conditions de participation « n'existaient pas ».

Ces commentaires font suite aux frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran qui ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et déclenché un conflit régional plus large.

L'Iran a été versé dans le groupe G du tournoi, aux côtés de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Les trois matches de phase de groupes prévus pour l'équipe doivent se dérouler aux États-Unis, dont deux à Los Angeles et un à Seattle.