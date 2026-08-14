Quant à son ancien coéquipier au Real Madrid, l'attaquant français Karim Benzema, il disputera lui aussi une saison qui pourrait fort bien être la dernière de sa carrière footballistique, d'autant plus que sa retraite a beaucoup été évoquée par le passé.
Benzema disputera cette saison avec l'équipe d'Al-Hilal, qu'il a rejointe lors du dernier mercato hivernal en provenance du club d'Al-Ittihad dans un transfert retentissant, après la résiliation de son contrat.
Le plus grand rêve de l'attaquant français cette saison sera de mener « Al-Zaïm » au sacre en Roshn Saudi League, un titre qui lui a échappé lors des deux dernières saisons, afin de conclure sa carrière footballistique de la meilleure manière possible.
Ce dénouement ne serait pas le plus beau uniquement en raison de l'importance du titre de champion, mais aussi de son importance pour Benzema lui-même, après son transfert surprise d'Al-Ittihad vers Al-Hilal, qui a suscité une grande colère parmi les supporters des « Tigres ».
Celui qui est âgé de 38 ans ne souhaite pas que cette colère s'étende aux supporters d'Al-Hilal, s'ils venaient à estimer qu'il est incapable d'apporter un plus à l'équipe, d'autant plus que « Al-Zaïm » a effectivement échoué à décrocher le titre lors des deux dernières saisons.
Pour éviter cela, Benzema devra trouver une solution au casse-tête des blessures qui l'ont écarté d'Al-Hilal lors de plusieurs matchs durant la seconde moitié de la saison dernière, surtout qu'il atteindra le cap des 39 ans à la fin de l'année 2026.
Et si l'ancien attaquant du Real Madrid y parvient, il figurera parmi les rares joueurs à avoir remporté le championnat saoudien avec Al-Hilal et Al-Ittihad, après avoir mené « Al-Amid » au sacre lors de la saison 2024-2025.