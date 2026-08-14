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Ronaldo - Benzema - Al Dawsari - En-Nesyri - Ivan ToneyAI - Gemini

Traduit par

Le millième but de Ronaldo et le chant du cygne de Benzema : de quoi rêvent les stars du championnat saoudien lors de la nouvelle saison ?

FEATURES
Saudi Pro League
C. Ronaldo
K. Benzema
Salem Mohammed Al-Dossari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabie saoudite
Portugal
France
Maroc
Angleterre

La Roshn League à l'aube d'un nouveau départ

Avec le début d'une nouvelle saison de la Saudi Pro League, les rêves se multiplient, entre des supporters qui rêvent de voir leur équipe sacrée championne, des clubs en quête d'une nouvelle gloire et des entraîneurs désireux d'écrire un chapitre réussi de leur carrière.

Mais tous ces rêves dépendent finalement des pieds et des têtes des joueurs, eux qui, à leur tour, portent dans ces têtes d'autres rêves, certains au profit de l'équipe pour laquelle ils jouent, et d'autres à leur seul bénéfice.

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  • Le millième but de Ronaldo

    Le rêve le plus grand de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League appartient sans nul doute à la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui dispute une saison qui pourrait être la dernière de sa carrière.

    Ronaldo, dont le contrat expire à la fin de la nouvelle saison, aborde celle-ci après avoir réalisé son rêve le plus grand, à savoir remporter un titre avec Al-Nassr, et pas n'importe quel titre : le championnat saoudien, qui lui échappait depuis 7 ans.

    Ce rêve collectif désormais accompli, Ronaldo cherche sans doute aujourd'hui un exploit individuel qu'aucun footballeur n'a jamais été capable de réaliser, ni même peut-être d'approcher : le prodige des 1000 buts.

    Ronaldo entame la nouvelle saison avec 976 buts à son actif, ce qui signifie qu'il ne lui manque que 24 buts pour devenir le premier joueur à inscrire 1000 buts dans l'histoire du football.

    Ce chiffre n'est pas hors de portée pour la star portugaise, qui n'a jamais fait moins lors de l'une de ses trois saisons complètes en Roshn League, son plus faible total ayant été de 25 buts lors de la saison 2024-2025.

    Et « Il Dottore » ne disputera pas seulement la Roshn League : il aura aussi l'occasion de faire trembler les filets lors de la Supercoupe d'Arabie saoudite, de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, ainsi que de la Ligue des champions d'Asie Elite.

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  • Les adieux de Benzema

    Quant à son ancien coéquipier au Real Madrid, l'attaquant français Karim Benzema, il disputera lui aussi une saison qui pourrait fort bien être la dernière de sa carrière footballistique, d'autant plus que sa retraite a beaucoup été évoquée par le passé.

    Benzema disputera cette saison avec l'équipe d'Al-Hilal, qu'il a rejointe lors du dernier mercato hivernal en provenance du club d'Al-Ittihad dans un transfert retentissant, après la résiliation de son contrat.

    Le plus grand rêve de l'attaquant français cette saison sera de mener « Al-Zaïm » au sacre en Roshn Saudi League, un titre qui lui a échappé lors des deux dernières saisons, afin de conclure sa carrière footballistique de la meilleure manière possible.

    Ce dénouement ne serait pas le plus beau uniquement en raison de l'importance du titre de champion, mais aussi de son importance pour Benzema lui-même, après son transfert surprise d'Al-Ittihad vers Al-Hilal, qui a suscité une grande colère parmi les supporters des « Tigres ».

    Celui qui est âgé de 38 ans ne souhaite pas que cette colère s'étende aux supporters d'Al-Hilal, s'ils venaient à estimer qu'il est incapable d'apporter un plus à l'équipe, d'autant plus que « Al-Zaïm » a effectivement échoué à décrocher le titre lors des deux dernières saisons.

    Pour éviter cela, Benzema devra trouver une solution au casse-tête des blessures qui l'ont écarté d'Al-Hilal lors de plusieurs matchs durant la seconde moitié de la saison dernière, surtout qu'il atteindra le cap des 39 ans à la fin de l'année 2026.

    Et si l'ancien attaquant du Real Madrid y parvient, il figurera parmi les rares joueurs à avoir remporté le championnat saoudien avec Al-Hilal et Al-Ittihad, après avoir mené « Al-Amid » au sacre lors de la saison 2024-2025.

  • Le sursaut d'Al-Dossari

    Et si Benzema se rapproche de faire ses adieux aux terrains à la fin de la nouvelle saison, son coéquipier à Al-Hilal, le capitaine Salem Al-Dawsari, souhaite éviter cet adieu au cours de cette saison.

    Al-Dawsari a livré l'une de ses pires saisons avec Al-Hilal, la saison dernière, sous la direction de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, ce qui l'a placé dans le viseur des supporters du « Zaïm ».

    Le nom du « Tornado » a été associé à un départ d'Al-Hilal lors du mercato estival en cours, en raison de l'intérêt de certains clubs pour ses services, à l'image d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn League, et de certains clubs du championnat qatari.

    Il est vrai que Salem Al-Dawsari est resté à Al-Hilal, mais il sait que ce maintien est le dernier, puisqu'il quittera le club au terme de la saison selon toute vraisemblance, et pourrait alors se voir contraint de prendre sa retraite.

    Pour éviter cela, le capitaine d'Al-Hilal devra livrer une saison exceptionnelle, sur les plans individuel et collectif, afin de convaincre la direction et les supporters de sa capacité à poursuivre au moins une saison de plus.

    Ce rêve semble difficile, non seulement à cause des contraintes qu'Inzaghi lui impose sur le terrain, mais aussi parce qu'il entamera la saison blessé, et parce qu'Al-Hilal comptera sur le nouvel ailier néerlandais Crysencio Summerville, qui évolue à son poste.

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  • Ivan Toney, premier Soulier d'or

    Quant à l'attaquant anglais Ivan Toney, il s'apprête à disputer sa troisième saison en championnat saoudien, avec Al-Ahli, en quête d'un titre qu'il a perdu à deux reprises après en avoir été tout proche.

    Toney rêve de remporter pour la première fois de sa carrière le titre de meilleur buteur du championnat saoudien, après l'avoir perdu la saison dernière selon un scénario dramatique au profit du Mexicain Julián Quiñones, la star d'Al-Qadisiyah.

    Quiñones a décroché le titre lors de la dernière journée, après avoir inscrit un doublé dans les filets d'Al-Ittihad, s'emparant ainsi de la première place avec un total de 33 buts, soit un but d'avance sur Toney.

    Fait étrange, Toney avait perdu ce même titre la saison précédente au profit de Cristiano Ronaldo, pour seulement deux buts d'écart.

    Ivan Toney cherche à remporter le titre de meilleur buteur dans une grande compétition pour la première fois, et pour la deuxième fois de sa carrière footballistique en général.

    La seule fois où l'attaquant d'Al-Ahli a décroché le titre de meilleur buteur remonte à 5 ans, plus précisément avec le club de Brentford, en Championship anglaise lors de la saison 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri : l'heure de la réponse a sonné

    Lorsque Benzema a quitté les rangs d'Al-Ittihad, le club saoudien a recruté l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri pour lui succéder, mais celui-ci a échoué dans cette mission jusqu'à présent.

    Avant le début de la nouvelle saison, le nom d'En-Nesyri a été associé à un transfert vers le championnat marocain, sur fond de certaines informations évoquant le manque de conviction de l'entraîneur allemand Jens Wissing quant à ses capacités.

    Ces indices témoignent de la difficulté de la situation de l'attaquant marocain lors de la nouvelle saison, mais ils pourraient dans le même temps constituer le carburant qui le pousse à exploser et à afficher son meilleur niveau.

    Tel semble être le plus grand rêve d'En-Nesyri pour la nouvelle saison : briller avec Al-Ittihad et répondre à tous ceux qui ont douté de ses capacités, en offrant son meilleur niveau avec le club saoudien.