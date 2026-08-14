Le rêve le plus grand de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League appartient sans nul doute à la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui dispute une saison qui pourrait être la dernière de sa carrière.

Ronaldo, dont le contrat expire à la fin de la nouvelle saison, aborde celle-ci après avoir réalisé son rêve le plus grand, à savoir remporter un titre avec Al-Nassr, et pas n'importe quel titre : le championnat saoudien, qui lui échappait depuis 7 ans.

Ce rêve collectif désormais accompli, Ronaldo cherche sans doute aujourd'hui un exploit individuel qu'aucun footballeur n'a jamais été capable de réaliser, ni même peut-être d'approcher : le prodige des 1000 buts.

Ronaldo entame la nouvelle saison avec 976 buts à son actif, ce qui signifie qu'il ne lui manque que 24 buts pour devenir le premier joueur à inscrire 1000 buts dans l'histoire du football.

Ce chiffre n'est pas hors de portée pour la star portugaise, qui n'a jamais fait moins lors de l'une de ses trois saisons complètes en Roshn League, son plus faible total ayant été de 25 buts lors de la saison 2024-2025.

Et « Il Dottore » ne disputera pas seulement la Roshn League : il aura aussi l'occasion de faire trembler les filets lors de la Supercoupe d'Arabie saoudite, de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, ainsi que de la Ligue des champions d'Asie Elite.