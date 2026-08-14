Il ne fait aucun doute que celui qui nourrit le plus grand rêve lors de la nouvelle saison de la Saudi Pro League est la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui dispute une saison qui pourrait être la dernière de sa carrière.

Ronaldo, dont le contrat expire à la fin de la nouvelle saison, l'aborde après avoir réalisé son plus grand rêve : être sacré avec Al-Nassr d'un titre, et non n'importe quel titre, mais le championnat de Saudi Pro League, absent depuis 7 ans.

Maintenant que ce rêve collectif s'est réalisé, il ne fait aucun doute que Ronaldo recherche désormais un exploit individuel qu'aucun footballeur n'a été capable d'accomplir, ni même peut-être d'approcher : le prodige des 1000 buts.

Ronaldo entame la nouvelle saison avec 976 buts à son actif, ce qui signifie qu'il n'a besoin que de 24 buts pour devenir le premier joueur à inscrire 1000 buts dans l'histoire du football.

Ce chiffre n'est pas difficile à atteindre pour la star portugaise, qui n'a jamais fait moins lors de ses trois saisons complètes en Saudi Pro League, son plus faible total ayant été de 25 buts lors de la saison 2024-2025.

Et « Il Dottore » ne jouera pas uniquement en Saudi Pro League : il aura l'occasion de faire trembler les filets dans la Supercoupe d'Arabie saoudite, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, ainsi qu'en Ligue des champions d'Asie Elite.