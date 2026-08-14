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Traduit par

Le millième but de Ronaldo et l'adieu de Benzema : quels sont les rêves des stars de la Saudi Pro League pour la nouvelle saison ?

FEATURES
Saudi Pro League
C. Ronaldo
K. Benzema
Salem Mohammed Al-Dossari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabie saoudite
Portugal
France
Maroc
Angleterre

La Roshn Saudi League à l'aube d'un nouveau départ

Avec le début d'une nouvelle saison du Championnat saoudien, les rêves se multiplient : des supporters qui rêvent de voir leur équipe sacrée championne, des clubs en quête d'une nouvelle gloire, et des entraîneurs désireux d'écrire un chapitre réussi de leur carrière.

Mais tous ces rêves reposent en fin de compte sur les pieds et les têtes des joueurs, qui portent eux aussi dans ces têtes d'autres rêves, certains au service de l'équipe pour laquelle ils jouent, et d'autres au service d'eux-mêmes uniquement.

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  • Le millième de Ronaldo

    Il ne fait aucun doute que celui qui nourrit le plus grand rêve lors de la nouvelle saison de la Saudi Pro League est la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui dispute une saison qui pourrait être la dernière de sa carrière.

    Ronaldo, dont le contrat expire à la fin de la nouvelle saison, l'aborde après avoir réalisé son plus grand rêve : être sacré avec Al-Nassr d'un titre, et non n'importe quel titre, mais le championnat de Saudi Pro League, absent depuis 7 ans.

    Maintenant que ce rêve collectif s'est réalisé, il ne fait aucun doute que Ronaldo recherche désormais un exploit individuel qu'aucun footballeur n'a été capable d'accomplir, ni même peut-être d'approcher : le prodige des 1000 buts.

    Ronaldo entame la nouvelle saison avec 976 buts à son actif, ce qui signifie qu'il n'a besoin que de 24 buts pour devenir le premier joueur à inscrire 1000 buts dans l'histoire du football.

    Ce chiffre n'est pas difficile à atteindre pour la star portugaise, qui n'a jamais fait moins lors de ses trois saisons complètes en Saudi Pro League, son plus faible total ayant été de 25 buts lors de la saison 2024-2025.

    Et « Il Dottore » ne jouera pas uniquement en Saudi Pro League : il aura l'occasion de faire trembler les filets dans la Supercoupe d'Arabie saoudite, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, ainsi qu'en Ligue des champions d'Asie Elite.

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  • Adieu Benzema

    Quant à son ancien coéquipier au Real Madrid, l'attaquant français Karim Benzema, il va lui aussi disputer une saison qui pourrait, dans une large mesure, être la dernière de sa carrière footballistique, d'autant que les rumeurs sur sa retraite se sont multipliées par le passé.

    Benzema disputera cette saison avec Al-Hilal, le club qu'il a rejoint lors du dernier mercato hivernal, en provenance d'Al-Ittihad, dans un transfert retentissant, après la résiliation de son contrat.

    Le plus grand rêve de l'attaquant français cette saison sera de mener « le Chef » au sacre en Roshn Saudi League, un titre qui lui a échappé lors des deux dernières saisons, afin de clôturer sa carrière footballistique de la plus belle des manières.

    Cette conclusion ne serait pas la plus belle uniquement en raison de l'importance du titre de champion, mais aussi pour son importance aux yeux de Benzema lui-même, après son transfert surprise d'Al-Ittihad vers Al-Hilal, qui avait provoqué une grande colère parmi les supporters des « Tigres ».

    Et celui qui est âgé de 38 ans ne souhaite pas que cette colère s'étende aux supporters d'Al-Hilal, s'ils venaient à estimer qu'il n'est pas en mesure d'apporter un plus à l'équipe, d'autant que « le Chef » a déjà échoué à remporter le titre lors des deux dernières saisons.

    Pour éviter cela, Benzema devra trouver une solution au problème des blessures qui l'ont éloigné d'Al-Hilal lors de plusieurs matchs durant la seconde moitié de la saison dernière, surtout qu'il atteindra le cap des 39 ans à la fin de l'année 2026.

    Et si l'ancien attaquant du Real Madrid y parvient, il fera partie des rares joueurs à avoir remporté le championnat saoudien avec Al-Hilal et Al-Ittihad, après avoir mené « le Doyen » au sacre lors de la saison 2024-2025.

  • Le sursaut d'Al-Dossari

    Et si Benzema se rapproche de tirer sa révérence à la fin de la nouvelle saison, son coéquipier à Al-Hilal, le capitaine Salem Al-Dawsari, souhaite éviter de connaître ce même adieu au cours de cette saison.

    Al-Dawsari a réalisé l'une de ses pires saisons avec Al-Hilal la saison dernière, sous la direction de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, ce qui l'a placé dans le viseur des supporters du « Zaïm ».

    Le nom de « Tornado » a été associé à un départ d'Al-Hilal lors du mercato estival en cours, à la lumière de l'intérêt manifesté par certains clubs pour ses services, à l'image d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn League, et de certains clubs du championnat qatari.

    Il est vrai que Salem Al-Dawsari est resté à Al-Hilal, mais il sait que ce maintien est le dernier, puisqu'il quittera l'équipe à l'issue de la saison selon une forte probabilité, et pourrait se retrouver contraint de prendre sa retraite à ce moment-là.

    Afin d'éviter cela, le capitaine d'Al-Hilal devra réaliser une saison exceptionnelle, tant sur le plan individuel que collectif, afin de convaincre la direction et les supporters de sa capacité à poursuivre pour une saison de plus, à tout le moins.

    Et ce rêve paraît difficile, non seulement à cause des restrictions que lui impose Inzaghi sur le terrain, mais aussi parce qu'il débutera la saison blessé, tandis qu'Al-Hilal misera sur le nouvel ailier néerlandais Crysencio Summerville, qui évolue au même poste que lui.

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  • Ivan Toney, premier Soulier d'or

    Quant à l'attaquant anglais Ivan Toney, il se prépare à disputer sa troisième saison en Saudi Pro League, avec Al-Ahli, en quête d'un titre qu'il a perdu à deux reprises après en avoir été très proche.

    Toney rêve de remporter le titre de meilleur buteur de la Saudi Pro League pour la première fois de sa carrière, après l'avoir perdu la saison dernière dans un scénario dramatique au profit du Mexicain Julián Quiñones, la star d'Al-Qadsiah.

    Quiñones a décroché le titre lors de la dernière journée, après avoir inscrit un doublé dans les filets d'Al-Ittihad, s'emparant ainsi de la première place avec un total de 33 buts, soit un but d'avance sur Toney.

    Fait étrange, Toney avait perdu ce même titre lors de l'avant-dernière saison au profit de Cristiano Ronaldo, pour seulement deux buts d'écart.

    Ivan Toney cherche à remporter le titre de meilleur buteur d'une grande compétition pour la première fois, et pour la deuxième fois de sa carrière footballistique en général.

    La seule fois où l'attaquant d'Al-Ahli avait décroché le titre de meilleur buteur remonte à 5 ans, plus précisément avec le club de Brentford, en Championship anglaise lors de la saison 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri : le moment de répondre est venu

    Lorsque Benzema a quitté les rangs d'Al-Ittihad, le club saoudien a recruté l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri pour lui succéder, mais celui-ci a échoué dans cette mission jusqu'à présent.

    Avant le début de la nouvelle saison, le nom d'En-Nesyri a été associé à un transfert vers le championnat marocain, sur fond de rumeurs évoquant le manque de confiance de l'entraîneur allemand Jens Wissing en ses capacités.

    Ces indices témoignent de la position délicate de l'attaquant marocain lors de la nouvelle saison, mais ils peuvent en même temps constituer le carburant qui le poussera à exploser et à afficher son meilleur niveau.

    Tel semble être le plus grand rêve d'En-Nesyri pour la nouvelle saison : briller avec Al-Ittihad et répondre à tous ceux qui ont douté de ses capacités, en affichant son meilleur niveau avec le club saoudien.