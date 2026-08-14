Quant à son ancien coéquipier au Real Madrid, l'attaquant français Karim Benzema, il va lui aussi disputer une saison qui pourrait, dans une large mesure, être la dernière de sa carrière footballistique, d'autant que les rumeurs sur sa retraite se sont multipliées par le passé.
Benzema disputera cette saison avec Al-Hilal, le club qu'il a rejoint lors du dernier mercato hivernal, en provenance d'Al-Ittihad, dans un transfert retentissant, après la résiliation de son contrat.
Le plus grand rêve de l'attaquant français cette saison sera de mener « le Chef » au sacre en Roshn Saudi League, un titre qui lui a échappé lors des deux dernières saisons, afin de clôturer sa carrière footballistique de la plus belle des manières.
Cette conclusion ne serait pas la plus belle uniquement en raison de l'importance du titre de champion, mais aussi pour son importance aux yeux de Benzema lui-même, après son transfert surprise d'Al-Ittihad vers Al-Hilal, qui avait provoqué une grande colère parmi les supporters des « Tigres ».
Et celui qui est âgé de 38 ans ne souhaite pas que cette colère s'étende aux supporters d'Al-Hilal, s'ils venaient à estimer qu'il n'est pas en mesure d'apporter un plus à l'équipe, d'autant que « le Chef » a déjà échoué à remporter le titre lors des deux dernières saisons.
Pour éviter cela, Benzema devra trouver une solution au problème des blessures qui l'ont éloigné d'Al-Hilal lors de plusieurs matchs durant la seconde moitié de la saison dernière, surtout qu'il atteindra le cap des 39 ans à la fin de l'année 2026.
Et si l'ancien attaquant du Real Madrid y parvient, il fera partie des rares joueurs à avoir remporté le championnat saoudien avec Al-Hilal et Al-Ittihad, après avoir mené « le Doyen » au sacre lors de la saison 2024-2025.