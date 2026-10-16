L’homme d’affaires russo-ouzbek Alisher Usmanov cherche activement un moyen de reprendre sa participation financière dans Everton, selon talkSPORT. Le présentateur Alan Brazil a révélé vendredi que le milliardaire suivait la situation de près, alors que le club du Merseyside se prépare à un nouveau changement potentiel de propriétaire.

Les actuels propriétaires américains ont officiellement confirmé qu’ils envisageaient de vendre leur participation majoritaire, ce qui semble ouvrir la porte à d’anciens investisseurs. Évoquant cette évolution inattendue à l’antenne, Brazil a déclaré : « Je ne peux pas le confirmer, mais j’entends dire qu’Usmanov essaie de revenir à Everton. Il a des moyens financiers très, très importants… »