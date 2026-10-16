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Le milliardaire visé par des sanctions Alisher Usmanov envisage de réinvestir à Everton alors que The Friedkin Group prévoit une vente
Alan Brazil évoque les rumeurs d’investissement
L’homme d’affaires russo-ouzbek Alisher Usmanov cherche activement un moyen de reprendre sa participation financière dans Everton, selon talkSPORT. Le présentateur Alan Brazil a révélé vendredi que le milliardaire suivait la situation de près, alors que le club du Merseyside se prépare à un nouveau changement potentiel de propriétaire.
Les actuels propriétaires américains ont officiellement confirmé qu’ils envisageaient de vendre leur participation majoritaire, ce qui semble ouvrir la porte à d’anciens investisseurs. Évoquant cette évolution inattendue à l’antenne, Brazil a déclaré : « Je ne peux pas le confirmer, mais j’entends dire qu’Usmanov essaie de revenir à Everton. Il a des moyens financiers très, très importants… »
- Getty Images Sport
Des moyens financiers considérables et des liens historiques
Usmanov possède une fortune colossale de 14 milliards de dollars et a auparavant travaillé en étroite collaboration avec Farhad Moshiri, l’ancien propriétaire d’Everton. Les deux hommes détenaient même ensemble 14,58 % du capital d’Arsenal avant de se concentrer sur le club de la Mersey. En 2017, Usmanov a conclu, par l’intermédiaire de sa société USM Holdings, un accord de 11 millions de livres sterling portant sur les droits de dénomination du centre d’entraînement de Finch Farm.
Il a ensuite étendu son influence commerciale en sponsorisant l’équipe féminine. Brazil a ajouté : « M. Usmanov, qui était derrière Moshiri, semble essayer de revenir, s’il le peut, pour injecter beaucoup d’argent à Everton. »
The Friedkin Group recherche des successeurs adéquats
Le possible retour d’Usmanov intervient alors que The Friedkin Group a officiellement mis Everton en vente, un peu moins de deux ans après son rachat en décembre 2024. Le club a publié un communiqué confirmant que ses propriétaires étudient activement de nouvelles possibilités d’investissement, notamment la vente d’une participation de contrôle.
Soulignant la nécessité de trouver un successeur approprié, le communiqué précise : « Nous n’examinerons que les marques d’intérêt de parties dont nous sommes fermement convaincus qu’elles seront les bonnes personnes pour faire avancer le club et poursuivre sur la lancée actuelle. »
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Quelle est la suite pour Everton ?
Malgré son empressement apparent, Usmanov se heurte à un obstacle majeur en raison des lourdes sanctions imposées par le gouvernement britannique en mars 2022. Les autorités britanniques refusant de lever ces restrictions, son retour immédiat reste pratiquement impossible dans le cadre de la législation actuelle. Pendant ce temps, The Friedkin Group continuera de financer Everton jusqu’à ce que l’acquéreur idéal se présente pour mener le club de la Merseyside vers l’avenir.
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