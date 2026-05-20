Getty Images Sport
Traduit par
Le milieu offensif du Bayern Munich Jamal Musiala a perdu son permis de conduire après avoir été jugé responsable d’un accident de la circulation
Accident à grande vitesse sur l’A8
L’incident s’est produit le 13 avril 2025 alors que Musiala circulait sur l’autoroute A8 en direction de Salzbourg. Le milieu de terrain du Bayern Munich était au volant d’une Audi RS e-tron GT, berline électrique haute performance de plus de 600 chevaux, et était accompagné de sa jeune sœur au moment de la collision.
Florian Lindemann, porte-parole du parquet de Munich I, a confirmé les faits : « Lors d’une manœuvre de dépassement, le mis en cause Jamal M., qui circulait à une vitesse manifestement excessive, n’a pas perçu un véhicule circulant sur sa droite, provoquant une collision. »
On sait également qu’il roulait à 194 km/h dans une zone limitée à 120 km/h.
- AFP
Conséquences juridiques pour la star du Bayern
La collision a impliqué une VW Golf transportant deux passagers, un homme de 30 ans et une femme de 26 ans, légèrement blessés à l’impact. Selon nos informations, Musiala, visiblement choqué, s’est immédiatement enquis de l’état des autres personnes impliquées. Les dégâts matériels sont évalués à environ 200 000 euros.
À l’issue de l’enquête, le tribunal de district de Munich a rendu une ordonnance pénale contre le jeune homme de 23 ans. Lindemann a expliqué que le tribunal avait rendu cette ordonnance « le 28 janvier 2026, laquelle est depuis devenue exécutoire, à l’encontre de l’accusé Jamal M. pour mise en danger par négligence de la circulation routière et blessures par négligence dans deux cas ».
Interdiction de circuler et amendes salées
L’ancien joueur formé à Chelsea écope de sanctions financières et administratives. Outre une amende, il voit surtout son permis de conduire lui être retiré. Ses représentants ont confirmé l’incident, resté discret jusqu’à présent, après les investigations menées par la justice.
Concernant la durée de la suspension, le porte-parole du parquet a fixé le calendrier du retour du milieu de terrain sur la route : « Un nouveau permis de conduire ne pourra être délivré à Musiala qu’après l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la décision pénale est devenue exécutoire », ce qui repousse son retour derrière le volant à l’automne.
- Getty Images Sport
L’international allemand traverse une période difficile.
Cette suspension intervient au pire moment pour le jeune meneur de jeu. Musiala avait déjà manqué une partie de la saison 2025 après une grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs : fracture du péroné et luxation de la cheville, son plus grave pépin physique depuis le début de sa carrière. De retour en janvier, il a de nouveau été stoppé net en mars par une récidive à la cheville.