Le milieu offensif du Bayern Munich Jamal Musiala a perdu son permis de conduire après avoir été jugé responsable d’un accident de la circulation

L’incident s’est produit le 13 avril 2025 alors que Musiala circulait sur l’autoroute A8 en direction de Salzbourg. Le milieu de terrain du Bayern Munich était au volant d’une Audi RS e-tron GT, berline électrique haute performance de plus de 600 chevaux, et était accompagné de sa jeune sœur au moment de la collision.

Florian Lindemann, porte-parole du parquet de Munich I, a confirmé les faits : « Lors d’une manœuvre de dépassement, le mis en cause Jamal M., qui circulait à une vitesse manifestement excessive, n’a pas perçu un véhicule circulant sur sa droite, provoquant une collision. »

On sait également qu’il roulait à 194 km/h dans une zone limitée à 120 km/h.