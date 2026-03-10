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Le milieu de terrain Joey Barton a été placé en garde à vue après une rixe présumée sur un terrain de golf. Selon les premiers éléments communiqués par les forces de l’ordre, l’ancien joueur de Manchester City et de Newcastle serait soupçonné d’avoir frappé une personne avec un club de golf, provoquant des blessures nécessitant des soins médicaux. Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer précisément les circonstances de l’incident et d’identifier d’éventuels témoins. Pour l’heure, aucune mise en examen n’a été prononcée, mais le parquet pourrait ouvrir une information judiciaire dans les prochains jours. Contacté par notre rédaction, le club employeur de Joey Barton n’a pas souhaité commenter ces allégations, se contentant de rappeler son attachement aux valeurs de fair-play et de respect. Restez connectés pour suivre l’évolution de cette affaire qui pourrait perturber la fin de saison du joueur et de son équipe
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Ouverture d’une enquête sur une bagarre présumée Le club a confirmé l’ouverture d’une enquête interne afin de faire la lumière sur une altercation présumée ayant impliqué plusieurs joueurs à l’issue de la rencontre. Si les détails restent pour l’instant limités, les responsables ont tenu à préciser que toutes les parties concernées seront entendues dans les prochaines heures afin d’établir les faits avec précision. Cette procédure, strictement confidentielle, doit permettre de déterminer les éventuelles sanctions disciplinaires au regard du règlement intérieur de l’équipe. Les dirigeants ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de fair-play et de respect, insistant sur le fait que tout comportement contraire sera systématiquement sanctionné. En attendant les conclusions de l’enquête, les joueurs concernés restent à la disposition du groupe professionnel, mais leur participation aux prochaines séances d’entraînement pourrait être temporairement suspendue, le temps que la vérité soit établie. Le club s’est engagé à communiquer de manière transparente dès qu’une décision définitive sera prise.
Selon le Daily Mail, Barton figurait parmi les deux hommes interpellés à la suite d’une altercation survenue près du club de golf de Huyton et Prescot. Le journal britannique précise que les services d’urgence ont été immédiatement appelés après avoir reçu plusieurs signalements d’une agression.
Selon les premiers éléments recueillis sur place, un homme a été transporté à l’hôpital pour « un examen de ses blessures au visage et aux côtes », tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de cet incident et d’établir les éventuelles responsabilités. Pour l’heure, le club n’a pas souhaité commenter ces événements, préférant laisser les forces de l’ordre poursuivre leur travail en toute sérénité. Les supporters, eux, attendent davantage de précisions avant de tirer des conclusions hâtives. Dans un communiqué diffusé en fin de soirée, la direction du championnat a rappelé que la sécurité de tous les acteurs reste une priorité absolue et qu’elle se tient à la disposition des autorités pour faciliter l’éclaircissement des faits.
Communiqué de la police du Merseyside La police du Merseyside a diffusé un communiqué officiel à l’attention des supporters et des médias. Ce bref texte, émanant de la force de l’ordre compétente sur les villes de Liverpool et de Wirral, ainsi que dans les districts environnants, a pour objectif d’informer clairement les différents acteurs sur les dispositions mises en place pour assurer la sécurité de tous à l’occasion des prochaines rencontres footballistiques. Bien que succinct, le communiqué souligne la volonté des autorités de garantir un déroulement serein des événements, d’éviter tout incident et de faciliter la circulation des fans se rendant au stade. Il rappelle également que les forces de l’ordre travaillent en étroite collaboration avec les clubs, les organisateurs et les services de secours pour anticiper toute situation susceptible de perturber l’ordre public. Les supporters sont invités à suivre les recommandations des agents sur place, à utiliser les transports en commun désignés et à respecter les horaires de fermeture des rues alentour. En cas d’urgence, un numéro vert est mis à leur disposition pour obtenir de l’aide ou des renseignements en temps réel. La police du Merseyside réitère enfin son engagement à lutter contre tout comportement incivique ou violent, et rappelle que les auteurs de troubles seront systématiquement poursuivis. Elle encourage chacun à profiter pleinement de la fête du football dans le respect mutuel et la convivialité, afin que chaque match demeure un moment de partage et de célébration pour l’ensemble des spectateurs.
Un porte-parole de la police du Merseyside a officiellement confirmé l’arrestation de deux individus après une agression signalée dimanche 8 mars à Huyton. Vers 21 heures, les services d’urgence ont été appelés sur Fairway, près du club de golf de Huyton et Prescot, suite à des informations faisant état d’un homme frappé à proximité du parcours. La victime a été immédiatement transportée à l’hôpital pour y être examinée ; elle souffre de blessures au visage et aux côtes.
« Un homme de 50 ans et un homme de 43 ans ont été interpellés ; ils sont soupçonnés d’avoir causé des blessures au sens de l’article 18. Ils sont actuellement en garde à vue et seront interrogés par les enquêteurs. L’enquête sur cet incident se poursuit. » Pour l’heure, les motivations des suspects restent inconnues et aucune charge n’a encore été retenue. Les enquêteurs invitent toutefois tout témoin éventuel à se manifester afin d’apporter des éléments pouvant éclaircir les circonstances précises de l’agression. La communauté locale, elle, observe une prudente attente, consciente que les faits de violence, quand ils surviennent sur le territoire d’une commune dynamique mais vulnérable comme Huyton, interrogent toujours sur la sécurité de tous.
Barton a assisté au match de Coupe d’Angleterre opposant Newcastle à Manchester City. Ce face-à-face, toujours très attendu par les passionnés, a offert un spectacle à la hauteur de sa réputation. Les Magpies, portés par leur public, ont livré une première mi-temps audacieuse, tandis que les Citizens, emmenés par leurs stars, ont progressivement pris le contrôle du ballon. La rencontre, riche en duels et en transitions rapides, a mis en lumière la solidité défensive des deux formations. Malgré plusieurs occasions franches, le score est resté nul à la pause, témoignant de l’équilibre des forces. Au retour des vestiaires, la pression exercée par Manchester City s’est intensifiée, contraignant les locaux à reculer. Newcastle, courageux mais dominé, a fini par céder sur une action collective conclue par un tir puissant à l’entrée de la surface. Les dernières minutes, jouées dans un climat électrique, n’ont pas permis aux hommes de Steve Bruce de revenir au score. Au coup de sifflet final, les joueurs de Pep Guardiola ont pu savourer une victoire étroite mais méritée, tandis que les supporters des Magpies ont salué la performance de leur équipe malgré l’élimination. Ce duel, riche en enseignements, confirme la profondeur du championnat anglais et la passion qui anime la Coupe d’Angleterre.
L’incident en question se serait produit le lendemain du retour de Joey Barton à St James’ Park pour assister au match de cinquième tour de la FA Cup opposant Newcastle United à un autre de ses anciens clubs, Manchester City.
Depuis le 8 mars, son compte X, qui rassemble 2,5 millions d’abonnés et le présente comme un « critique culturel », est resté muet, laissant les observateurs sans nouveaux éléments.
La condamnation de Barton dans l’affaire Aluko Le milieu de terrain Joey Barton a été sanctionné par la Football Association à la suite de son implication dans l’affaire Aluko. Selon les termes de la décision rendue publique ce vendredi, le joueur écope d’une suspension de douze matchs et d’une amende de 50 000 livres sterling pour avoir tenu des propos discriminatoires à l’égard de l’ancien international nigérian. La commission de discipline a estimé que les commentaires du joueur, diffusés sur les réseaux sociaux en mars dernier, constituaient une violation grave des règles de conduite et de respect mutuel en vigueur dans le football professionnel. Cette sanction, parmi les plus sévères infligées ces dernières années, vise à rappeler que la lutte contre toute forme de discrimination demeure une priorité pour les instances du ballon rond. La Fédération anglaise entend ainsi envoyer un signal fort à l’ensemble des acteurs du jeu, joueurs, entraîneurs et supporters, en affirmant que de tels comportements ne sauraient être tolérés sur les terrains ni hors des terrains. Pour Barton, déjà connu pour ses éclats d’humeur et ses déclarations à l’emporte-pièce, cette suspension risque de compromettre durablement sa carrière. Âgé de 34 ans, le natif de Liverpool avait tenté un retour en Angleterre après plusieurs expériences à l’étranger, mais il devra désormais faire preuve de la plus grande prudence s’il souhaite rebondir dans un club de division inférieure. Du côté des supporters et des observateurs, les réactions sont partagées. Si certains saluent la fermeté de la sanction comme un pas nécessaire vers un sport plus inclusif, d’autres estiment que la peine est excessive au regard des circonstances atténuantes invoquées par le joueur. Reste que, pour l’instant, la décision est exécutoire et que Barton devra purger l’intégralité de sa suspension avant de pouvoir envisager un come-back sur les pelouses.
Le milieu de terrain Joey Barton, 43 ans, a été condamné en décembre 2025 à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant dix-huit mois, après avoir été reconnu coupable d’avoir envoyé des messages électroniques gravement offensants dans l’intention de causer de la détresse ou de l’angoisse au présentateur Jeremy Vine ainsi qu’aux commentatrices football Lucy Ward et Eni Aluko.
En outre, le quadragénaire devra accomplir 200 heures de travaux d’intérêt général et régler plus de 20 000 livres sterling de frais de justice, un montant symbolique de la gravité des faits. Cette décision intervient alors que les acteurs du ballon rond et les médias se mobilisent pour lutter contre la haine en ligne. Les clubs, les instances et les supporters sont invités à redoubler de vigilance afin de préserver la sécurité de toutes les personnalités du sport, quel que soit leur rôle. La Fédération anglaise de football (FA) a d’ailleurs salué la fermeté du tribunal, tout en rappelant que le cyberharcèlement constitue un fléau qui touche aussi bien les joueurs que les journalistes ou les entraîneurs. Dans ce contexte, les réseaux sociaux restent un outil essentiel pour la visibilité du football féminin, mais ils imposent une responsabilité collective. Les clubs, les instances, les médias et les fans doivent donc continuer à promouvoir un environnement respectueux, où l’expression libre ne vire pas à la violence verbale. C’est tout l’enjeu des campagnes de sensibilisation menées sur les terrains, dans les centres de formation et sur Internet.