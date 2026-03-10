Selon le Daily Mail, Barton figurait parmi les deux hommes interpellés à la suite d’une altercation survenue près du club de golf de Huyton et Prescot. Le journal britannique précise que les services d’urgence ont été immédiatement appelés après avoir reçu plusieurs signalements d’une agression.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, un homme a été transporté à l’hôpital pour « un examen de ses blessures au visage et aux côtes », tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de cet incident et d’établir les éventuelles responsabilités. Pour l’heure, le club n’a pas souhaité commenter ces événements, préférant laisser les forces de l’ordre poursuivre leur travail en toute sérénité. Les supporters, eux, attendent davantage de précisions avant de tirer des conclusions hâtives. Dans un communiqué diffusé en fin de soirée, la direction du championnat a rappelé que la sécurité de tous les acteurs reste une priorité absolue et qu’elle se tient à la disposition des autorités pour faciliter l’éclaircissement des faits.