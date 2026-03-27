Le milieu de terrain du Real Madrid s'apprête à quitter le Bernabéu et souhaite rejoindre un club rival de la Liga

Selon Marca, le Real Madrid serait prêt à faciliter son départ à condition qu’une offre satisfaisante soit présentée. La direction, emmenée par Florentino Pérez et José Ángel Sánchez, n’a nullement l’intention de céder le joueur sans contrepartie, mais elle reconnaît qu’une vente permettrait de réduire la masse salariale et de faire de la place pour les jeunes talents, notamment ceux qui brillent actuellement dans les équipes de jeunes.

La direction comprend que Ceballos entre dans ce qui est en fait le crépuscule de ses meilleures années, et compte tenu de la situation de son contrat, cet été représente la dernière occasion majeure de récupérer une indemnité de transfert. Il existe une compréhension mutuelle selon laquelle la relation a fait son temps, et une rupture nette est considérée comme la meilleure solution pour toutes les parties concernées.