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Le milieu de terrain du Real Madrid s'apprête à quitter le Bernabéu et souhaite rejoindre un club rival de la Liga
Fin de parcours au Bernabéu
Bien que son contrat court jusqu'en 2027 – suite à une prolongation signée en 2023 –, l'international espagnol estime que le moment est venu de prendre un nouveau départ. Alors que Ceballos se concentre actuellement sur la phase finale de sa convalescence après une blessure au mollet, ses pensées sont déjà tournées vers l'avenir. Il n'a pas réussi à s'imposer dans un milieu de terrain où évoluent des joueurs tels que Jude Bellingham, Federico Valverde et Eduardo Camavinga, ce qui le relègue au second plan dans la rotation de l'équipe.
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Le Real Madrid envisagerait des départs cet été
Selon Marca, le Real Madrid serait prêt à faciliter son départ à condition qu’une offre satisfaisante soit présentée. La direction, emmenée par Florentino Pérez et José Ángel Sánchez, n’a nullement l’intention de céder le joueur sans contrepartie, mais elle reconnaît qu’une vente permettrait de réduire la masse salariale et de faire de la place pour les jeunes talents, notamment ceux qui brillent actuellement dans les équipes de jeunes.
La direction comprend que Ceballos entre dans ce qui est en fait le crépuscule de ses meilleures années, et compte tenu de la situation de son contrat, cet été représente la dernière occasion majeure de récupérer une indemnité de transfert. Il existe une compréhension mutuelle selon laquelle la relation a fait son temps, et une rupture nette est considérée comme la meilleure solution pour toutes les parties concernées.
Le Betis reste la destination de rêve
En ce qui concerne les destinations possibles, le Real Betis semble être la solution la plus probable. Le club sévillan reste la priorité tant sur le plan émotionnel que sportif pour Ceballos, qui n’a jamais caché son attachement à son ancienne équipe. Cependant, ce transfert se heurte à des obstacles financiers. La conclusion de l’accord dépendra en fin de compte des conditions économiques, des contraintes salariales du Betis et de la volonté du Real Madrid de négocier un montant que le club andalou puisse réellement se permettre.
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Rétablissement et adieux définitifs
Pour l'instant, le joueur travaille d'arrache-pied pour être en mesure d'apporter sa contribution lors des dernières semaines de la saison. Après avoir été diagnostiqué avec une blessure musculaire au mollet droit fin février, il a récemment repris un entraînement partiel avec l'équipe première. Bien que son retour à la pleine forme soit imminent, cela ne devrait pas entraîner de changement significatif dans son rôle sur le terrain.