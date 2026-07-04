Manchester United réévalue ses cibles au milieu de terrain après le transfert de Mateus Fernandes à Tottenham cette semaine, pour un montant de 85 millions de livres sterling. Selon Sky Sports, Tchouameni et Scott restent en tête de la liste du club, qui comprend également Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi et Sander Berge comme options alternatives.

La situation concernant Tchouameni s’est toutefois compliquée : le Real Madrid, qui suit toujours le milieu français, a officialisé son renoncement à Enzo Fernández (Chelsea) et, bien qu’il reste intéressé par Rodri, Manchester City entend conserver son capitaine et lui proposer une prolongation de contrat.



