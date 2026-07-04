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Moataz Bellah El Hadedy

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Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouameni - international français qui a manqué de peu la sélection pour la Coupe du monde - reste en haut de la liste des priorités de transfert de Manchester United

Mercato
Aurélien Tchouaméni
A. Scott
Manchester United
Real Madrid
Premier League
A. Bouaddi
F. Nmecha

Manchester United poursuit cet été la reconstruction ambitieuse de son milieu de terrain. Aurélien Tchouameni (Real Madrid) et Alex Scott (Bournemouth) restent des cibles prioritaires, tandis que le club explore parallèlement d’autres options, dans un marché des transferts très concurrentiel.

  • Manchester United explore ses options après avoir manqué la signature de Fernandes.

    Manchester United réévalue ses cibles au milieu de terrain après le transfert de Mateus Fernandes à Tottenham cette semaine, pour un montant de 85 millions de livres sterling. Selon Sky Sports, Tchouameni et Scott restent en tête de la liste du club, qui comprend également Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi et Sander Berge comme options alternatives.

    La situation concernant Tchouameni s’est toutefois compliquée : le Real Madrid, qui suit toujours le milieu français, a officialisé son renoncement à Enzo Fernández (Chelsea) et, bien qu’il reste intéressé par Rodri, Manchester City entend conserver son capitaine et lui proposer une prolongation de contrat.


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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bournemouth se bat pour conserver Scott

    Si le dossier Tchouameni s’avère trop complexe, Manchester United a coché le nom de Scott, l’actuel milieu de terrain de Bournemouth, comme alternative prioritaire. Le joueur, qui a failli être retenu par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, a déjà été l’objet d’un refus catégorique de la part de son club. Les « Cherries » ont en effet fait savoir qu’ils ne comptaient pas céder leur joyau lors du mercato estival.

    Les Cherries travaillent d’ailleurs sur un nouveau contrat pour leur milieu de terrain afin de repousser les avances des cadors de Premier League. Malgré l’intérêt d’Old Trafford, le club du sud de l’Angleterre refuse catégoriquement de laisser partir l’un de ses joueurs clés, alors qu’il cherche à capitaliser sur une saison prometteuse. Pour Manchester United, le jeune homme représente pourtant une solution à long terme aux problèmes de profondeur dans l’entrejeu.

  • Bouaddi et Nmecha émergent comme des solutions crédibles

    Manchester United suit de près la Coupe du monde en Amérique du Nord, où Bouaddi, évoluant à Lille, se distingue comme une option crédible. À seulement 18 ans, il a été une révélation pour le Maroc et se prépare pour le huitième de finale contre le Canada, tandis que les responsables mancuniens auraient procédé à de nouvelles évaluations du jeune joueur cette semaine.

    Outre ce Marocain né en France, Manchester United a établi une short-list variée incluant Felix Nmecha (Borussia Dortmund) et Sander Berge (Fulham).

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    Summerville en tête des cibles offensives

    Bien que le renforcement du milieu de terrain soit la priorité estivale de Manchester United, l’ailier néerlandais Crysencio Summerville demeure la cible numéro un pour le flanc gauche. Des discussions préliminaires ont été engagées avec West Ham, mais les Red Devils doivent repousser la concurrence de plusieurs clubs de Premier League ; la situation devrait s’éclaircir dans les prochaines semaines.

    Les Red Devils souhaitent financer l’opération par la vente de Marcus Rashford, dont le retour à Old Trafford est prévu après la trêve post-Coupe du monde, mais pourrait être repoussé à fin août selon le parcours de l’Angleterre. Tottenham suit aussi le dossier, ce qui pousse United à accélérer pour éviter de se faire souffler la vedette, même si Rashford pourrait finalement rester comme option sous les ordres de Carrick.

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