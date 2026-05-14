Le milieu de terrain du Real Madrid a été écarté de la liste des 26 Bleus dévoilée par Didier Deschamps, en raison d’une saison compliquée

L’exclusion de Camavinga a provoqué une onde de choc dans le camp français, d’autant plus qu’il était un pilier de l’équipe finaliste de la Coupe du monde 2022, ayant même participé à la défaite dramatique contre l’Argentine. Malgré cette expérience récente, le milieu de terrain du Real Madrid a été écarté de la dernière liste de Deschamps, annoncée jeudi, n’ayant pas réussi à se qualifier après ce que le sélectionneur a décrit comme une « période difficile ».

« Sa saison lui a fait perdre sa place. Les blessures aussi. Et la concurrence, qui est très forte à ce poste », a expliqué le sélectionneur à la presse. « Cama fait partie des déçus. Il est encore jeune. En mars, il était là. Je ne remets pas en cause ce dont il est capable. Mais aujourd’hui, il a le droit d’être en colère contre moi. Je le comprends. »



