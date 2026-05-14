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Le milieu de terrain du Real Madrid a été écarté de la liste des 26 Bleus dévoilée par Didier Deschamps, en raison d’une saison compliquée
Deschamps explique pourquoi Camavinga a été écarté de la sélection
L’exclusion de Camavinga a provoqué une onde de choc dans le camp français, d’autant plus qu’il était un pilier de l’équipe finaliste de la Coupe du monde 2022, ayant même participé à la défaite dramatique contre l’Argentine. Malgré cette expérience récente, le milieu de terrain du Real Madrid a été écarté de la dernière liste de Deschamps, annoncée jeudi, n’ayant pas réussi à se qualifier après ce que le sélectionneur a décrit comme une « période difficile ».
« Sa saison lui a fait perdre sa place. Les blessures aussi. Et la concurrence, qui est très forte à ce poste », a expliqué le sélectionneur à la presse. « Cama fait partie des déçus. Il est encore jeune. En mars, il était là. Je ne remets pas en cause ce dont il est capable. Mais aujourd’hui, il a le droit d’être en colère contre moi. Je le comprends. »
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Des surprises sont à prévoir, et une nouvelle génération se profile.
Si certains vétérans ont été écartés, Deschamps a insufflé un vent de fraîcheur aux Bleus, avec 13 joueurs qui s'apprêtent à disputer leur première Coupe du monde. L'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta et Lacroix, de Wolfsburg, figuraient parmi les noms les plus marquants de cette sélection.
« Mateta a été très efficace avec nous, et avec son club aussi, sans avoir joué depuis deux mois, avec 20 buts. Il a un profil différent, dont nous pourrions avoir besoin à un moment donné », a expliqué le sélectionneur.
Évoquant les jeunes comme Michael Olise et Warren Zaire-Emery, il a ajouté : « Il ne devrait pas y avoir de tension. Mais s’il y en a… ça oxygène le groupe. Olise, aujourd’hui, c’est un phénomène. Les quatre ou cinq premiers matchs ont été compliqués. Parfois, ça prend du temps. Mais ces joueurs sont prêts, le niveau est élevé. C’est une expérience. Nous ne misons pas uniquement sur des novices, mais sur leur maturité. Gérer l’aspect émotionnel sera clé, car la Coupe du monde reste l’événement suprême. Nous serons là pour les accompagner. »
Le brassard de capitaine et la double casquette de Mbappé
Kylian Mbappé demeure le pilier des Bleus, à la fois star offensive et capitaine. Didier Deschamps a toutefois écarté toute inquiétude quant à la gestion de son joueur phare, notamment au sujet de la pression colossale et des critiques qu’il affronte actuellement au Real Madrid. « Il n’y a pas de cas particulier à gérer concernant Kylian. Il y a une spécificité et une obligation médiatique [à la Coupe du monde]… c’est impressionnant. Je vais bien. On ne l'aura pas à chaque fois. L'important, c'est que Kylian soit en forme sur le terrain », a déclaré Deschamps.
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Un dernier acte pour Deschamps ?
Alors qu’il se prépare pour son septième tournoi majeur, Didier Deschamps – qui a mené les Bleus au titre mondial en 2018, ainsi qu’en finale de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022 – reconnaît que cette dernière compétition revêt une dimension émotionnelle particulière.
« Je suis bien conscient que je vis de nombreux moments qui sont des derniers », a-t-il déclaré. « C’est une émotion particulière. J’ai tendance à cacher mes émotions, surtout lors des conférences de presse où chaque mot peut être mal interprété. Mais je le vis bien. Ce qui a été fait est derrière nous, et c’est plutôt bien fait. Sinon, je ne serais pas là après 14 ans. À présent, toute mon énergie est concentrée sur cette Coupe du monde. »