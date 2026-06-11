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Le milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado, s’apprête à quitter le club cet été après être devenu la cinquième option de Hansi Flick
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Flick se prononce sur le rôle de Casado
Bien qu’il ait affiché de réelles promesses durant ses quatre premières années avec l’équipe première du Barça, Casado, pur produit de La Masia, n’a pas réussi à convaincre Flick de lui accorder une place de titulaire dans le système actuel. L’entraîneur allemand privilégie des joueurs capables d’un effort intense et parfaitement adaptés à son jeu vertical, si bien que le jeune homme de 22 ans s’est retrouvé, ces derniers temps, le plus souvent en marge du groupe des titulaires.
Selon MARCA, il serait désormais le cinquième choix au milieu de terrain, devancé par Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Marc Bernal, tandis que le club continue de chercher des renforts. En privé, le jeune joueur admet que sa progression est aujourd’hui au point mort au Camp Nou.
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Un accord a été conclu pour un départ prévu cet été.
Selon Marca, le département sportif du FC Barcelone et le super-agent Jorge Mendes auraient déjà tenu des réunions décisives pour définir les conditions financières exactes du départ du joueur. Le club a fixé la valeur du milieu défensif à environ 25 millions d’euros, une baisse notable par rapport au prix élevé qu’il commandait l’été dernier, reflet de son temps de jeu réduit.
Soucieux de maximiser leur flexibilité financière, les dirigeants blaugranas poussent pour finaliser un transfert définitif avant le 30 juin et ainsi équilibrer leurs comptes pour l’exercice en cours. Un prêt n’est toutefois pas totalement exclu, le joueur s’étant toujours montré ouvert à cette option.
L’Europe et l’Arabie saoudite sont en attente.
Selon Marca, Jorge Mendes multiplie les démarches discrètes depuis plusieurs semaines pour trouver un nouveau point de chute à son client. Deux offres concrètes sont actuellement sur son bureau. La première provient d’un club européen resté anonyme mais capable de lui offrir un niveau de jeu élevé. La seconde est une proposition financière très lucrative de la Saudi Pro League.
Les deux prétendants sont en mesure de répondre aux exigences financières de Barcelone, laissant désormais à Casado le soin de choisir entre un projet sportif ambitieux et un cadre de vie plus attractif, au moment où les discussions entrent dans leur phase décisive.
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La baisse statistique
Au cours de la saison 2024-2025, Casado a disputé 36 matches toutes compétitions confondues, totalisant 2 447 minutes de jeu et contribuant directement à sept buts (un but marqué et six passes décisives). En revanche, son temps de jeu a diminué la saison dernière, où il a disputé 34 matches pour un total de 1 397 minutes, n'enregistrant qu'une seule passe décisive.