Bien qu’il ait affiché de réelles promesses durant ses quatre premières années avec l’équipe première du Barça, Casado, pur produit de La Masia, n’a pas réussi à convaincre Flick de lui accorder une place de titulaire dans le système actuel. L’entraîneur allemand privilégie des joueurs capables d’un effort intense et parfaitement adaptés à son jeu vertical, si bien que le jeune homme de 22 ans s’est retrouvé, ces derniers temps, le plus souvent en marge du groupe des titulaires.

Selon MARCA, il serait désormais le cinquième choix au milieu de terrain, devancé par Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Marc Bernal, tandis que le club continue de chercher des renforts. En privé, le jeune joueur admet que sa progression est aujourd’hui au point mort au Camp Nou.