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Le milieu de terrain de Liverpool en disgrâce s’envole pour la Finlande afin d’obtenir le feu vert médical pour boucler son transfert en Liga
En quête du feu vert médical
L’Espagnol a eu du mal à s’imposer comme titulaire régulier à Liverpool après avoir intégré l’équipe première. Après un prêt frustrant la saison dernière, fortement perturbé par une blessure aux ischio-jambiers ayant nécessité une opération, Bajcetic cherche désormais activement un nouveau départ.
Selon le journaliste espagnol Diego Otero, Bajcetic « a voyagé en Finlande » pour rencontrer le spécialiste qui l’avait déjà opéré. Le joueur restera dans le pays pendant les prochains jours, en attendant le feu vert médical officiel pour pouvoir finaliser un transfert loin du Merseyside.
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Les clubs de Liga sont à l’affût
Alors que Bajcetic entre dans la dernière année de son contrat actuel à Anfield, Liverpool semble avoir ouvert la porte à un départ définitif. Des informations publiées plus tôt ce mois-ci indiquaient que le milieu de terrain négociait déjà son départ du club, suscitant un vif intérêt dans son pays natal.
Trois clubs de Liga suivent de près la situation, mais le Celta Vigo reste le grand favori pour boucler l'opération. Le club espagnol entretient un lien de longue date avec le jeune joueur, qu'il a formé dans son académie avant que Liverpool ne le recrute en 2021, et son entraîneur Claudio Giraldez a récemment eu des discussions directes pour le convaincre de revenir.
Les difficultés à Anfield et les prêts
Bajcetic a d’abord montré d’immenses promesses lorsqu’il a fait ses débuts en équipe première avec Liverpool lors d’une large victoire 9-0 contre Bournemouth en 2022. Cependant, son élan a été freiné par des problèmes physiques persistants, ce qui l’a limité à seulement 22 apparitions et un seul but pour Liverpool.
Les prêts qui ont suivi n’ont pas apporté l’élan nécessaire ; il a disputé 19 matches lors d’un bref passage au Red Bull Salzbourg avant de rejoindre Las Palmas. Son passage en Espagne n’a produit qu’un but en 14 matches, laissant le joueur comme Liverpool ouverts à un départ définitif avant la date limite.
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Quelle suite pour le milieu de terrain ?
Le Celta Vigo attend actuellement que Bajcetic reçoive le feu vert médical complet de la part de ses médecins en Finlande avant d’ouvrir des négociations formelles avec Liverpool. Alors qu’il ne reste qu’une semaine avant la fermeture du mercato en cours, il doit agir rapidement pour finaliser son départ. Une fois qu’il aura reçu une autorisation médicale complète, une offre officielle est attendue de manière imminente.
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