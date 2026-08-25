L’Espagnol a eu du mal à s’imposer comme titulaire régulier à Liverpool après avoir intégré l’équipe première. Après un prêt frustrant la saison dernière, fortement perturbé par une blessure aux ischio-jambiers ayant nécessité une opération, Bajcetic cherche désormais activement un nouveau départ.

Selon le journaliste espagnol Diego Otero, Bajcetic « a voyagé en Finlande » pour rencontrer le spécialiste qui l’avait déjà opéré. Le joueur restera dans le pays pendant les prochains jours, en attendant le feu vert médical officiel pour pouvoir finaliser un transfert loin du Merseyside.