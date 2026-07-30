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Ryan Tolmich

Traduit par

Le milieu de terrain de l’USMNT Gio Reyna serait en discussions avec Strasbourg, club de Ligue 1, en vue d’un possible transfert

Mercato
États-Unis
G. Reyna
Strasbourg
M'Gladbach

Gio Reyna serait en discussions en vue d’un transfert vers Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, alors que la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis semble sur le point de quitter le Borussia Monchengladbach après seulement une saison. Reyna a récemment fait partie du groupe des États-Unis pour la Coupe du monde mais, malgré une performance impressionnante lors du tournoi de cet été, il semble que le milieu de terrain soit sur le départ avant le début de la nouvelle saison.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    La situation

    Malgré son arrivée à Gladbach avant la saison 2025-2026, des rumeurs sur l'avenir de Reyna circulent cet été, Bild rapportant que Reyna ainsi que son compatriote de l'USMNT et vétéran de la Coupe du monde Joe Scally pourraient tous deux quitter le club cet été. Cette information a ensuite été complétée par un article de The Athletic, qui indique que le milieu de terrain américain est en discussions concernant un possible transfert à Strasbourg.

    Ce transfert verrait Reyna rejoindre son quatrième club en quatre saisons, après avoir auparavant joué au Borussia Dortmund, à Nottingham Forest et, plus récemment, à Gladbach. À Gladbach, il n'a disputé que 510 minutes en Bundesliga la saison dernière, prolongeant une tendance inquiétante en matière de temps de jeu. Reyna n'a plus joué plus de 1 000 minutes en championnat sur une saison depuis l'exercice 2020-2021.

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  • Todd BoehlyGetty Images

    Pourquoi Strasbourg ?

    Strasbourg a terminé la saison dernière à la huitième place de Ligue 1 et s’est imposé comme une présence constante dans l’élite depuis sa promotion lors de la saison 2016-2017. Le meilleur classement du club sur cette période reste une sixième place en 2021-2022, même si le club a disputé l’Europe à deux reprises, atteignant la saison dernière les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

    Le club français a bien des connexions américaines. Il appartient à Todd Boehly et à Clearlake Capital, qui possèdent également le géant de Premier League Chelsea dans le cadre du modèle multi-clubs du groupe. La saison dernière, Strasbourg a accueilli cinq joueurs en prêt en provenance de Chelsea, en a signé deux autres et a vendu deux joueurs à son club frère en Angleterre. Quant à l’entraîneur Liam Rosenior, il a entre-temps été recruté par Chelsea en janvier avant d’être limogé en avril.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Le parcours de Reyna en Coupe du monde

    Malgré son faible temps de jeu, Reyna a été appelé dans la liste des États-Unis pour la Coupe du monde cet été, Mauricio Pochetino qualifiant le milieu de terrain de talent « spécial ». Il a justifié cette étiquette lors du premier match de la phase de groupes des États-Unis, en inscrivant un but splendide de l'extérieur du pied pour parachever une victoire 4-1 contre le Paraguay.

    Reyna a disputé les cinq matches des États-Unis, dont une titularisation lors du dernier match de la phase de groupes contre la Turquie.

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  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Que se passe-t-il ensuite ?

    La pré-saison de Gladbach doit se poursuivre samedi avec un match amical contre le Hansa Rostock avant son entrée en lice le 23 août en Coupe d'Allemagne. De son côté, la saison de Strasbourg débutera le 21 août, avec une préparation estivale également en cours avant le match amical de samedi contre Brighton.