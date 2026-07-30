Malgré son arrivée à Gladbach avant la saison 2025-2026, des rumeurs sur l'avenir de Reyna circulent cet été, Bild rapportant que Reyna ainsi que son compatriote de l'USMNT et vétéran de la Coupe du monde Joe Scally pourraient tous deux quitter le club cet été. Cette information a ensuite été complétée par un article de The Athletic, qui indique que le milieu de terrain américain est en discussions concernant un possible transfert à Strasbourg.

Ce transfert verrait Reyna rejoindre son quatrième club en quatre saisons, après avoir auparavant joué au Borussia Dortmund, à Nottingham Forest et, plus récemment, à Gladbach. À Gladbach, il n'a disputé que 510 minutes en Bundesliga la saison dernière, prolongeant une tendance inquiétante en matière de temps de jeu. Reyna n'a plus joué plus de 1 000 minutes en championnat sur une saison depuis l'exercice 2020-2021.