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Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty
Ryan Tolmich

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Le milieu de terrain de l’USMNT Gio Reyna boucle son transfert à Strasbourg alors que le vétéran de la Coupe du monde est en quête d’un nouveau départ

Mercato
États-Unis
G. Reyna
Strasbourg

Le milieu de terrain de l'équipe nationale masculine des États-Unis Gio Reyna a officiellement signé à Strasbourg, a annoncé mardi le club de Ligue 1. Ce transfert voit Reyna rejoindre son quatrième club en autant d'années, alors que la star américaine de 23 ans cherche à relancer sa carrière en obtenant davantage de temps de jeu dans l'élite française.

  • Que s’est-il passé ?

    Strasbourg a confirmé mardi la signature de Reyna, des informations indiquant que le club français a payé une indemnité d’environ 4 millions de dollars pour recruter le milieu offensif. Reyna a signé un contrat avec le club jusqu’en 2031, a annoncé Strasbourg, alors qu’il entame un nouveau chapitre en quittant la Bundesliga.

    Ce nouveau chapitre est plus que nécessaire, alors que Reyna cherche enfin à obtenir un temps de jeu conséquent après avoir été freiné par les blessures et sa forme au Borussia Dortmund, à Nottingham Forest et au Borussia Monchengladbach.


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  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Une saison à Gladbach

    Reyna a d’abord rejoint Gladbach l’été dernier en quête d’un nouveau départ, qui l’a vu retrouver son ami de longue date et coéquipier en USMNT Joe Scally. Cependant, il n’a disputé que 520 minutes en 19 matches, dont quatre comme titulaire. Freiné par des problèmes musculaires, il n’a inscrit qu’un but et délivré qu’une passe décisive lors de son unique saison au club.

    « Gio est un excellent joueur qui, malheureusement, n’a montré que par intermittence l’étendue de son potentiel durant son année au Borussia et n’a pas été en mesure de démontrer régulièrement ses qualités sur le terrain en raison d’un certain nombre de blessures », a déclaré le directeur sportif du Borussia, Rouven Schroder. « Nous avons clairement indiqué que nous voulions et devions remodeler l’effectif et en réduire la taille. Nous sommes donc arrivés conjointement à la conclusion que nous séparer cet été est la bonne décision pour les deux parties. Nous lui souhaitons le meilleur et beaucoup de succès dans ce défi passionnant en France. »

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    La Coupe du monde de Reyna

    Malgré ses difficultés en matière de temps de jeu ces dernières années, Reyna a été un élément régulier de l’USMNT lors de la Coupe du monde, participant à chacun des cinq matches de l’USMNT cet été. Son apparition la plus marquante est intervenue contre le Paraguay lors du match d’ouverture, lorsqu’il a inscrit le quatrième et dernier but de l’USMNT pour sceller une victoire 4-1 au coup d’envoi du tournoi.

    Au total, Reyna a honoré 43 sélections avec l’USMNT, pour 10 buts inscrits. Trois de ses quatre derniers buts ont été marqués dans des compétitions officielles.

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  • Que se passe-t-il ensuite ?

    La saison de Strasbourg en Ligue 1 débutera le 21 août contre Marseille et le club doit disputer des matches amicaux contre le SV Eiversporg, Fribourg et Newcastle avant son premier match de la campagne.

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