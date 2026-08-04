Reyna a d’abord rejoint Gladbach l’été dernier en quête d’un nouveau départ, qui l’a vu retrouver son ami de longue date et coéquipier en USMNT Joe Scally. Cependant, il n’a disputé que 520 minutes en 19 matches, dont quatre comme titulaire. Freiné par des problèmes musculaires, il n’a inscrit qu’un but et délivré qu’une passe décisive lors de son unique saison au club.

« Gio est un excellent joueur qui, malheureusement, n’a montré que par intermittence l’étendue de son potentiel durant son année au Borussia et n’a pas été en mesure de démontrer régulièrement ses qualités sur le terrain en raison d’un certain nombre de blessures », a déclaré le directeur sportif du Borussia, Rouven Schroder. « Nous avons clairement indiqué que nous voulions et devions remodeler l’effectif et en réduire la taille. Nous sommes donc arrivés conjointement à la conclusion que nous séparer cet été est la bonne décision pour les deux parties. Nous lui souhaitons le meilleur et beaucoup de succès dans ce défi passionnant en France. »