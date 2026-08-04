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Le milieu de terrain de l’USMNT Gio Reyna boucle son transfert à Strasbourg alors que le vétéran de la Coupe du monde est en quête d’un nouveau départ
Que s’est-il passé ?
Strasbourg a confirmé mardi la signature de Reyna, des informations indiquant que le club français a payé une indemnité d’environ 4 millions de dollars pour recruter le milieu offensif. Reyna a signé un contrat avec le club jusqu’en 2031, a annoncé Strasbourg, alors qu’il entame un nouveau chapitre en quittant la Bundesliga.
Ce nouveau chapitre est plus que nécessaire, alors que Reyna cherche enfin à obtenir un temps de jeu conséquent après avoir été freiné par les blessures et sa forme au Borussia Dortmund, à Nottingham Forest et au Borussia Monchengladbach.
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Une saison à Gladbach
Reyna a d’abord rejoint Gladbach l’été dernier en quête d’un nouveau départ, qui l’a vu retrouver son ami de longue date et coéquipier en USMNT Joe Scally. Cependant, il n’a disputé que 520 minutes en 19 matches, dont quatre comme titulaire. Freiné par des problèmes musculaires, il n’a inscrit qu’un but et délivré qu’une passe décisive lors de son unique saison au club.
« Gio est un excellent joueur qui, malheureusement, n’a montré que par intermittence l’étendue de son potentiel durant son année au Borussia et n’a pas été en mesure de démontrer régulièrement ses qualités sur le terrain en raison d’un certain nombre de blessures », a déclaré le directeur sportif du Borussia, Rouven Schroder. « Nous avons clairement indiqué que nous voulions et devions remodeler l’effectif et en réduire la taille. Nous sommes donc arrivés conjointement à la conclusion que nous séparer cet été est la bonne décision pour les deux parties. Nous lui souhaitons le meilleur et beaucoup de succès dans ce défi passionnant en France. »
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La Coupe du monde de Reyna
Malgré ses difficultés en matière de temps de jeu ces dernières années, Reyna a été un élément régulier de l’USMNT lors de la Coupe du monde, participant à chacun des cinq matches de l’USMNT cet été. Son apparition la plus marquante est intervenue contre le Paraguay lors du match d’ouverture, lorsqu’il a inscrit le quatrième et dernier but de l’USMNT pour sceller une victoire 4-1 au coup d’envoi du tournoi.
Au total, Reyna a honoré 43 sélections avec l’USMNT, pour 10 buts inscrits. Trois de ses quatre derniers buts ont été marqués dans des compétitions officielles.
Que se passe-t-il ensuite ?
La saison de Strasbourg en Ligue 1 débutera le 21 août contre Marseille et le club doit disputer des matches amicaux contre le SV Eiversporg, Fribourg et Newcastle avant son premier match de la campagne.
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