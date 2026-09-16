Le milieu de terrain de l’Inter Hakan Calhanoglu manquera le choc contre la Roma après avoir subi une blessure à la cuisse

Le club milanais a publié un point médical officiel après des examens approfondis réalisés à Rozzano afin de déterminer la gravité de ce contretemps.

Dans un communiqué publié mardi, l’Inter a déclaré : « Hakan Calhanoglu a subi des examens médicaux ce matin à l’Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Les tests ont révélé une élongation des adducteurs de la cuisse droite. Son état sera réévalué dans les prochains jours. »

De nombreux médias en Italie confirment que cette blessure musculaire le privera du déplacement crucial de samedi dans la capitale.