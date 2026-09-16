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Le milieu de terrain de l’Inter Hakan Calhanoglu manquera le choc contre la Roma après avoir subi une blessure à la cuisse
Le meneur de jeu forfait avant le sommet
Un problème à la cuisse droite a contraint le milieu de terrain à déclarer forfait pour la victoire spectaculaire 5-3 de lundi contre l'Udinese. Son absence intervient après qu'il a trouvé le chemin des filets lors des deux premiers matches de championnat de l'Inter contre Monza et Cagliari, avant de jouer contre Naples et le Real Madrid en Ligue des champions. Perdre sa créativité représente un coup dur important, d'autant que les deux poids lourds italiens abordent ce choc avec un bilan parfait après quatre journées.
L’Inter confirme une élongation des adducteurs
Le club milanais a publié un point médical officiel après des examens approfondis réalisés à Rozzano afin de déterminer la gravité de ce contretemps.
Dans un communiqué publié mardi, l’Inter a déclaré : « Hakan Calhanoglu a subi des examens médicaux ce matin à l’Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Les tests ont révélé une élongation des adducteurs de la cuisse droite. Son état sera réévalué dans les prochains jours. »
De nombreux médias en Italie confirment que cette blessure musculaire le privera du déplacement crucial de samedi dans la capitale.
Une rivalité historique relance les hostilités
L’absence du meneur de jeu intervient au moment même où les deux clubs s’affrontent pour s’emparer seuls de la tête de la Serie A, une première aussi avancée dans une saison entre deux équipes au bilan parfait depuis octobre 2014. L’équipe de Gian Piero Gasperini occupe la première place à la différence de buts, avec 12 réalisations et un seul but encaissé en quatre matches. Cependant, les visiteurs disposent d’un net avantage psychologique, après avoir remporté chacune de leurs cinq dernières visites en championnat à l’Olimpico sur un score cumulé de 11-2.
- ABACAPRESS
La trêve internationale suit le choc
Le duel au sommet de samedi constitue le plus grand test à ce jour pour chacune des deux équipes, avant que le football national ne laisse place à la trêve internationale. Si la Roma peut revendiquer cinq victoires consécutives pour lancer une campagne de Serie A pour la troisième fois seulement de son histoire, les visiteurs veulent consolider leur domination récente sur le sol romain. Le camp turc suivra également l’évolution de la situation de près, alors que les échéances cruciales de Ligue des nations contre la France, l’Italie et la Belgique approchent à grands pas.
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