Faisant preuve d’un leadership et d’une clairvoyance remarquables, Valencia a officiellement cédé le brassard de capitaine de l’Équateur à Caicedo. Le vétéran de 36 ans a remis solennellement le brassard au milieu de terrain de 24 ans lors d’une cérémonie émouvante qui s’est déroulée en présence de leurs coéquipiers.

Cette transition intervient à un moment charnière pour la nation sud-américaine, fraîchement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’ancien attaquant de West Ham a ainsi choisi ce temps fort pour symboliser le changement de hiérarchie au sein de la « Tri », alors qu’une nouvelle génération de talents commence à occuper le devant de la scène internationale.



