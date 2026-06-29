Getty Images Sport
Traduit par
Le milieu de terrain de Chelsea Moisés Caicedo a été désigné nouveau capitaine de l’Équateur, Enner Valencia lui ayant cédé le brassard lors d’une réunion de la sélection en amont de la Coupe du monde
Un passage de flambeau
Faisant preuve d’un leadership et d’une clairvoyance remarquables, Valencia a officiellement cédé le brassard de capitaine de l’Équateur à Caicedo. Le vétéran de 36 ans a remis solennellement le brassard au milieu de terrain de 24 ans lors d’une cérémonie émouvante qui s’est déroulée en présence de leurs coéquipiers.
Cette transition intervient à un moment charnière pour la nation sud-américaine, fraîchement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’ancien attaquant de West Ham a ainsi choisi ce temps fort pour symboliser le changement de hiérarchie au sein de la « Tri », alors qu’une nouvelle génération de talents commence à occuper le devant de la scène internationale.
- AFP
L'élan issu de cette victoire historique
L’annonce intervient après un retournement de situation spectaculaire pour la sélection équatorienne. Malgré un départ laborieux, ponctué d’une défaite contre la Côte d’Ivoire et d’un match nul sans but face à Curaçao, l’Équateur a relancé sa campagne en s’imposant 2-1 contre l’Allemagne, puissance européenne, à New Jersey.
Ce succès historique qualifie l’Équateur pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis deux décennies, un exploit qui lui permet de sortir de l’ombre des géants continentaux, Brésil et Argentine en tête. Valencia a porté le brassard lors des deux premières sorties, mais c’est Caicedo qui l’a endossé face aux Allemands, annonçant une transition de leadership à venir.
La pierre angulaire de la nouvelle ère
Caicedo est largement considéré comme la pierre angulaire de l’avenir du football équatorien. Après avoir rejoint Chelsea en 2023 pour un montant record au Royaume-Uni de 115 millions de livres sterling, il s’est rapidement imposé comme l’un des milieux de terrain les plus influents du football mondial. Bien qu’il ait déjà remplacé Valencia comme capitaine à plusieurs reprises ces dernières années, cette décision confirme son statut de leader incontesté de la sélection équatorienne.
Cette décision traduit la volonté de laisser le noyau jeune de l’équipe prendre pleinement en main son destin. L’Équateur vit actuellement une génération dorée, et le geste généreux de Valencia est perçu comme une reconnaissance de la maturité de Caicedo et de son importance tactique au sein de l’équipe dans les situations de forte pression.
- Getty Images Sport
Tous les regards sont tournés vers les phases à élimination directe.
La question du capitaine étant désormais réglée, l’Équateur peut désormais se concentrer pleinement sur les défis qui l’attendent en phase à élimination directe. L’équipe a prouvé qu’elle était capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde, et la cohésion dont elle a fait preuve lors de la passation de pouvoir laisse entrevoir un groupe qui avance résolument dans la même direction. Prochaine étape : un huitième de finale face au Mexique, l’un des coorganisateurs, mercredi à l’Azteca. En cas de succès, un quart de finale contre l’Angleterre ou la République démocratique du Congo se dessine.