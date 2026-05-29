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Le milieu de terrain à l’ancienne Elliot Anderson « pourrait devenir l’un des tout meilleurs », alors que Nottingham Forest aurait fixé un prix supérieur à 100 millions de livres sterling pour ce joueur courtisé par Manchester City
Anderson est très courtisé, mais son transfert a un coût élevé.
Même si l’Etihad Stadium et Old Trafford s’intéressent à lui, arracher Anderson au City Ground s’annonce ardu. Le propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, est réputé pour être un négociateur coriace et n’approuvera aucun accord à moins que le club de Trentside n’en tire un avantage significatif.
Vendre ce prometteur international anglais permettrait toutefois de renflouer les caisses et de réinvestir les fonds générés dans d’autres dossiers.
Selon les rumeurs, son transfert serait évalué à plus de 100 millions de livres (134 millions de dollars) ; les formations de City et United devront donc mettre cette somme sur la table si elles veulent s’attacher les services d’un joueur appelé à briller lors de la Coupe du monde cet été, sous les ordres de Thomas Tuchel chez les Three Lions.
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Comment Anderson s'est imposé comme un milieu de terrain complet
Sa cote pourrait encore flamber sur le sol nord-américain. Interrogé par GOAL sur ce qu’Anderson est déjà et ce qu’il pourrait devenir, l’ancien milieu de Forest, Colback – s’exprimant pour Bally Bet –, a déclaré : « Il est tout simplement très, très bon. C’est un milieu à l’ancienne, capable de tout faire.
De nos jours, on parle de postes de n° 6, n° 8, n° 10, etc. Elliot, lui, fait tout. Son jeu défensif est fantastique. Avec le ballon, il dicte le jeu. Il est créatif et pèse aussi devant. C’est un milieu complet. Il pourrait devenir l’un des meilleurs. »
Murillo, une autre star des Reds qui se distingue.
Anderson n’est pas la seule figure de proue de l’effectif de Forest : Morgan Gibbs-White fait lui aussi partie de ceux qui ont atteint des sommets impressionnants sous le maillot emblématique aux couleurs de Garibaldi. Aux côtés de ce duo de meneurs de jeu, le défenseur central brésilien Murillo s’est illustré en défense.
Colback était au City Ground lorsque ce colosse sud-américain est arrivé, et il a immédiatement repéré chez ce jeune joueur de 23 ans, adroit balle au pied, une singularité : « Je l’ai observé à plusieurs reprises. En direct au stade, il donne parfois l’impression d’avoir une petite faille. Mais il lit si bien le jeu et réagit si bien.
« Ils [Forest] l’ont un peu manqué cette saison à cause de ses blessures, et cela s’est un peu vu dans leurs performances. Mais je pense que c’est tout à l’honneur du club : le recrutement est vraiment, vraiment bon depuis plusieurs années maintenant – c’est tout à l’honneur du propriétaire. »
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Les stars de 2026 pourraient bien entrer dans la légende au City Ground
Murillo a prolongé son contrat au City Ground jusqu’en 2030. Si ce bail est honoré, il pourrait, à l’image du meneur emblématique Gibbs-White, s’imposer comme une légende moderne des Reds.
Plusieurs joueurs de ce profil ont récemment retrouvé un cadre familier, à l’image de Colback, héros de la promotion de 2022.
Bally Bet, partenaire maillot de Nottingham Forest, a décidé de rendre hommage aux joueurs amateurs méritants. Pour ce faire, la légende des Reds Mark Crossley a été chargée de constituer la toute première équipe Bally Bet All-Stars Vets, afin de célébrer l’excellence du football de base.
Pour constituer les Bally Bet All-Stars, il a été secondé par plusieurs autres figures emblématiques des Reds. Ces vétérans ont alors vécu une expérience digne de la Premier League, troquant les terrains synthétiques pour la pelouse du City Ground, où ils ont affronté une sélection de légendes de Forest le 28 mai.