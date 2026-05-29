Même si l’Etihad Stadium et Old Trafford s’intéressent à lui, arracher Anderson au City Ground s’annonce ardu. Le propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, est réputé pour être un négociateur coriace et n’approuvera aucun accord à moins que le club de Trentside n’en tire un avantage significatif.

Vendre ce prometteur international anglais permettrait toutefois de renflouer les caisses et de réinvestir les fonds générés dans d’autres dossiers.

Selon les rumeurs, son transfert serait évalué à plus de 100 millions de livres (134 millions de dollars) ; les formations de City et United devront donc mettre cette somme sur la table si elles veulent s’attacher les services d’un joueur appelé à briller lors de la Coupe du monde cet été, sous les ordres de Thomas Tuchel chez les Three Lions.