Le Milan s'impose malgré un penalty inventé par la VAR : Allegri fait mieux en 30 journées que Fonseca et Coincecao en 38

Quelques mots sur les joueurs, à commencer par Maignan,impeccable en toutes circonstances, voire miraculeux en milieu de seconde mi-temps. Mais il n’a pas eu de chance sur le but encaissé et s’est montré impuissant face au penalty qui a scellé le score final de 3-2. En défense, Tomori a reçu un carton jaune dès le début du match, ce qui l’a freiné ; il a été remplacé en seconde période par Athekame, plus entreprenant. De Winter a été déjoué par l’accélération de Simeone pour l’égalisation provisoire à 1-1, Pavlovic s’est montré dangereux de la tête et redoutable du pied avec le but qui a donné l’avantage provisoire aux Rossoneri. Impossible de juger sur la caresse adressée à Simeone qui a offert au VAR l’occasion de proposer un penalty surréaliste.





Au milieu de terrain, Saelemakers pétillant comme à son habitude. Fofana, en revanche, a montré deux visages : très actif sur le côté droit en début de match, mais inoffensif dans la surface. De l’autre côté, Bartesaghi s’est montré trop guindé. Comme d’habitude, le sort du Milan a dépendu des performances de Modric et Rabiot. Le Croate et le Français ont fait beaucoup, voire trop. En première mi-temps, sans trouver d’aide ni de soutien de la part du reste de l’équipe. En seconde période, ils ont inscrit avec classe (et avec la participation de Pulisic) le deuxième but, celui qui a permis à Rabiot de célébrer pour la première fois à San Siro et à l’équipe de poursuivre avec soulagement vers la victoire.





En attaque, sous les yeux de Leao posté dans les tribunes, le tant attendu Fullkrug a affiché des lacunes techniques et athlétiques, toutes deux assez prévisibles. Pulisic a mieux exploité la présence d’un véritable avant-centre à ses côtés, tout en poursuivant sur la lancée de l’opacité qui l’accompagne depuis 2026. Il s’est toutefois repris en deuxième mi-temps, après avoir commis neuf pertes de balle en première période. Pour les vingt dernières minutes, peu ou rien à signaler sur l’entreprenant Ricci (à la place de Fofana) et sur le généreux Nkunku qui a remplacé Fullkrug. Puis place également au revenant Gimenez, qui s’est montré très actif. Le Milan gérait son avance, déjà presque en pause internationale.





À la reprise du championnat, il y aura le déplacement à Naples : en pratique, un duel direct pour la deuxième place ; en théorie, celui qui l'emportera tentera de menacer l'Inter.