Jadid a inscrit près de 700 buts dans les catégories jeunes du Milan AC, un total qui l’a aligné, en matière de statistiques pures, au joyau de la formation rossonera, Francesco Camarda. Sur le plan technique, la comparaison s’arrête là : Camarda est un sniper dans la surface, tandis que Jadid invente le jeu, dribble ses vis-à-vis et trouve le chemin des filets.





Mais devant le but, il fait preuve de l’instinctde tueur des grands buteurs : quand l’occasion se présente, il la laisse rarement passer.



