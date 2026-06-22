En s’imposant 2-0 face à Empoli, l’équipe des moins de 15 ans du Milan a décroché son quatrième titre dans la catégorie, après ses succès en 1992, 2010 et 2022. Une victoire signée Manna et le jeune prodige Jadid dès la première période, qui couronne le travail accompli au quotidien au Puma House Football.
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Le Milan s’adjuge le Scudetto des moins de 15 ans grâce au jeune Yamal. Focus sur Jadid, l’attaquant aux 700 buts
Voici qui est Jadid
Né en 2011, Akram Jadid se distingue déjà sur les terrains. Chez les Rossoneri, il évolue régulièrement au-dessus de sa catégorie et a même goûté à l’équipe U17. Dos au but, il demande le ballon, le protège avec force et personnalité. Mais c’est quand il a de l’espace qu’il brille vraiment : il accélère, se démarque et marque, souvent et de toutes les façons. La comparaison avec Yamal ne vise pas à prédire sa carrière, mais souligne leurs origines communes et leur capacité à dribbler et à marquer.
700 BUTS MARQUÉS SOUS LE MAILLOT ROSSONERO
Jadid a inscrit près de 700 buts dans les catégories jeunes du Milan AC, un total qui l’a aligné, en matière de statistiques pures, au joyau de la formation rossonera, Francesco Camarda. Sur le plan technique, la comparaison s’arrête là : Camarda est un sniper dans la surface, tandis que Jadid dicte le jeu, défie ses adversaires et trouve le chemin des filets.
Mais devant le but, il fait preuve de l’instinctde tueur des grands finisseurs : quand l’occasion se présente, il la laisse rarement filer.
ENTRE L’ITALIE ET LE MAROC
Son parcours soulève aussi la question cruciale de la double nationalité. Jadid possède la nationalité marocaine et italienne ; il a déjà disputé deux matchs avec le Maroc chez les moins de 16 ans et, pour l’instant, aucun avec l’Italie. Le dossier reste toutefois ouvert, la Fédération italienne cherchant à convaincre le jeune prodige du Milan.