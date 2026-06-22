Jadid a inscrit près de 700 buts dans les catégories jeunes du Milan AC, un total qui l’a aligné, en matière de statistiques pures, au joyau de la formation rossonera, Francesco Camarda. Sur le plan technique, la comparaison s’arrête là : Camarda est un sniper dans la surface, tandis que Jadid dicte le jeu, défie ses adversaires et trouve le chemin des filets.





Mais devant le but, il fait preuve de l’instinctde tueur des grands finisseurs : quand l’occasion se présente, il la laisse rarement filer.



