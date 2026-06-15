Le Milan AC ne s’arrête pas à Ruben Amorim et finalise en quelques heures seulement la composition de son nouveau staff technique en accordant sa confiance à deux futurs responsables du secteur sportif. Selon les informations de Matteo Moretto, le club rossonero aurait conclu un accord verbal global avec Markus Krosche, qui quittera donc l’Eintracht Francfort, où il travaillait depuis juin 2021. Son fidèle collaborateur Timmo Hardung l’accompagnera pour prendre les fonctions de nouveau responsable du mercato.
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Le Milan ne s’arrête pas à Ruben Amorim : le club s’apprête également à nommer un nouveau directeur du football et un nouveau directeur sportif, Markus Krosche et Timmo Hardung, avec qui un accord a été conclu
Qui est Krosche ?
Si le Milan AC devra ou non verser une indemnité pour libérer Markus Krosche de son contrat avec l’Eintracht Francfort, valable jusqu’au 30 juin 2028, reste à déterminer. Toutefois, les premiers signaux positifs quant à la volonté du dirigeant allemand de relever un nouveau défi en Italie ont provoqué une accélération soudaine des discussions ces dernières heures. Après avoir commencé comme entraîneur adjoint à Paderborn puis au Bayer Leverkusen, il a entamé sa carrière de directeur technique lors de la saison 2017-2018, de nouveau à Paderborn, avant de rejoindre Leipzig et, enfin, l’Eintracht Francfort.
Son palmarès personnel compte une Europa League ainsi qu’une série de finales de coupe et de classements, notamment en tant que responsable du secteur technique à Leipzig. Parmi ses coups les plus réussis sur le marché des transferts, on peut citer le recrutement à Leipzig du défenseur central croate Gvardiol (acheté 36 millions d’euros, revendu 90), mais surtout ses opérations à Francfort : à eux seuls, Pacho, Ekitike, Kolo Muani et Marmoush ont rapporté environ 305 millions d’euros au club allemand.
LE DIRECTEUR SPORTIF DE CONFIANCE EST ÉGALEMENT DE LA PARTIE
Le choix du Milan s’est finalement porté sur Markus Krosche après l’abandon de la piste Ralf Rangnick. Ce dernier, ayant présenté ses projets lors de plusieurs contacts exploratoires et n’ayant obtenu aucune réponse, a préféré prolonger son contrat à la tête de la sélection autrichienne. L’arrivée de l’ancien directeur technique de l’Eintracht Francfort s’accompagnera de celle de Timmo Hardung, né en 1989, qui a coiffé au poteau l’autre candidat au poste de directeur sportif, Devin Ozek, ancien joueur de Fenerbaçhe aujourd’hui au Bayer Leverkusen. Après avoir occupé plusieurs fonctions à Hoffenheim, puis collaboré à Leipzig et à Francfort, il est prêt à rejoindre Krosche à Milan.