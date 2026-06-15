Le Milan ne s’arrête pas à Ruben Amorim : le club s’apprête également à nommer un nouveau directeur du football et un nouveau directeur sportif, Markus Krosche et Timmo Hardung, avec qui un accord a été conclu

Si le Milan AC devra ou non verser une indemnité pour libérer Markus Krosche de son contrat avec l’Eintracht Francfort, valable jusqu’au 30 juin 2028, reste à déterminer. Toutefois, les premiers signaux positifs quant à la volonté du dirigeant allemand de relever un nouveau défi en Italie ont provoqué une accélération soudaine des discussions ces dernières heures. Après avoir commencé comme entraîneur adjoint à Paderborn puis au Bayer Leverkusen, il a entamé sa carrière de directeur technique lors de la saison 2017-2018, de nouveau à Paderborn, avant de rejoindre Leipzig et, enfin, l’Eintracht Francfort.

Son palmarès personnel compte une Europa League ainsi qu’une série de finales de coupe et de classements, notamment en tant que responsable du secteur technique à Leipzig. Parmi ses coups les plus réussis sur le marché des transferts, on peut citer le recrutement à Leipzig du défenseur central croate Gvardiol (acheté 36 millions d’euros, revendu 90), mais surtout ses opérations à Francfort : à eux seuls, Pacho, Ekitike, Kolo Muani et Marmoush ont rapporté environ 305 millions d’euros au club allemand.