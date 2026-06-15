Si l’AC Milan devra ou non verser une indemnité pour libérer Markus Krosche de son contrat avec l’Eintracht Francfort, qui court jusqu’au 30 juin 2028, reste à déterminer. Toutefois, les signaux positifs émis dès le départ par le dirigeant allemand, désireux de relever un nouveau défi en Italie, ont provoqué une accélération soudaine des discussions ces dernières heures. Après avoir commencé comme entraîneur adjoint à Paderborn puis au Bayer Leverkusen, il a entamé sa carrière de directeur technique lors de la saison 2017-2018, de nouveau à Paderborn, avant de rejoindre Leipzig et, enfin, l’Eintracht Francfort.

Son palmarès personnel comprend une Europa League, deux qualifications pour la Ligue des champions et plusieurs finales de coupe, principalement durant son passage en tant que responsable du secteur technique à Leipzig. Ses coups de génie sur le marché des transferts incluent l’achatdu défenseur central croate Gvardiol (36 millions d’euros) revendu 90 millions, ainsi que les arrivées de Dani Olmo et de l’attaquant désormais milanais Christopher Nkunku à Leipzig, sans oublier ses coups brillants à Francfort : à eux seuls, Pacho, Ekitike, Kolo Muani et Marmoush ont rapporté environ 305 millions d’euros au club allemand.