Le Milan AC ne s’arrête pas à Ruben Amorim et finalise en quelques heures seulement la composition de son nouveau staff technique en s’accordant, au terme d’un processus éclair, sur l’identité de ses futurs responsables du football et de son directeur sportif. Selon les informations de Matteo Moretto, le club rossonero a conclu un accord verbal global avec Markus Krosche, qui quittera donc l’Eintracht Francfort, où il officiait depuis juin 2021. Son fidèle collaborateur Timmo Hardung l’accompagnera pour prendre les fonctions de nouveau responsable du mercato.
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Le Milan ne s’arrête pas à Ruben Amorim : le club a également trouvé un accord pour nommer Markus Krosche au poste de responsable du football et Timmo Hardung à celui de directeur sportif
Qui est Krosche ?
Si l’AC Milan devra ou non verser une indemnité pour libérer Markus Krosche de son contrat avec l’Eintracht Francfort, qui court jusqu’au 30 juin 2028, reste à déterminer. Toutefois, les signaux positifs émis dès le départ par le dirigeant allemand, désireux de relever un nouveau défi en Italie, ont provoqué une accélération soudaine des discussions ces dernières heures. Après avoir commencé comme entraîneur adjoint à Paderborn puis au Bayer Leverkusen, il a entamé sa carrière de directeur technique lors de la saison 2017-2018, de nouveau à Paderborn, avant de rejoindre Leipzig et, enfin, l’Eintracht Francfort.
Son palmarès personnel comprend une Europa League, deux qualifications pour la Ligue des champions et plusieurs finales de coupe, principalement durant son passage en tant que responsable du secteur technique à Leipzig. Ses coups de génie sur le marché des transferts incluent l’achatdu défenseur central croate Gvardiol (36 millions d’euros) revendu 90 millions, ainsi que les arrivées de Dani Olmo et de l’attaquant désormais milanais Christopher Nkunku à Leipzig, sans oublier ses coups brillants à Francfort : à eux seuls, Pacho, Ekitike, Kolo Muani et Marmoush ont rapporté environ 305 millions d’euros au club allemand.
Le directeur sportif, homme de confiance du club, fait également partie de l’aventure.
Le choix du Milan en faveur de Markus Krosche s'est définitivement confirmé après l'abandon de la piste menant à Ralf Rangnick. Ce dernier, après plusieurs contacts exploratoires au cours desquels il avait présenté ses projets et n'ayant obtenu aucune réponse, a préféré prolonger son contrat à la tête de la sélection autrichienne. Le futur ex-directeur technique de l’Eintracht Francfort arrivera bientôt à Milan, et il sera accompagné de Timmo Hardung, né en 1989, qui a finalement été préféré à Devin Ozek (ex-Fenerbahçe, aujourd’hui au Bayer Leverkusen) pour le poste de directeur sportif. Après avoir occupé plusieurs fonctions à Hoffenheim, puis collaboré à Leipzig et à Francfort, il est prêt à suivre Krosche à Milan.