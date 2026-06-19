Le Milan ne lâche pas prise concernant Markus Krösche et Timmo Hardung, malgré le blocage mis en place par l’Eintracht Francfort : le club rossonero a jeté son dévolu sur le directeur technique et le directeur sportif allemands et, entre hier et aujourd’hui, a poursuivi ses contacts pour ce duo que Gerry Cardinale et son équipe ont identifié comme les remplaçants de Giorgio Furlani et Igli Tare.
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Le Milan ne lâche pas l’affaire pour Krosche et Hardung : de nouveaux contacts ont eu lieu, et trois alternatives sont sur la table
L’indemnisation et l’obstacle de l’Eintracht
Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien espère que la position du club allemand s’assouplira, éventuellement contre le versement d’une indemnité convenue entre les parties. Pour l’instant, Francfort ne laisse transparaître aucun signe encourageant, bien que Krosche et Hardung aient donné leur accord à la proposition des Rossoneri depuis au moins une semaine, leur transfert étant lié à l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc.
Le concept OZEK
Le club allemand ne souhaite pas se séparer de son directeur technique et de son directeur sportif à la mi-juin, en raison d’un décalage dans le calendrier de préparation de la saison prochaine. L’option Devin Ozek, 31 ans, fraîchement libéré de son aventure à Fenerbahçe et ancien bras droit de Simon Rolfes à Leverkusen, reste donc d’actualité.
Les pistes de Kirovski et de Teti
L’autre piste mène à Jovan Kirovski, proche d’Ibrahimović et directeur sportif de Milan Futuro. Il serait accompagné de Donato Lomonte, responsable du recrutement et détenteur de la licence nécessaire pour être promu directeur sportif « pro forma », ainsi que de Bobby Gardiner, spécialiste des mégadonnées en plein essor, pourrait bientôt se voir confier la coordination du recrutement, épaulé par Amorim dans un rôle d’entraîneur-manager. Autre piste : Domenico Teti, ex-Wolves et soutenu par Jorge Mendes, pour le poste de directeur sportif.