Mateo Pellegrino est l'une des plus belles surprises de ce championnat parmi les équipes en lutte pour le maintien. L'attaquant argentin de Parme, qui a fait ses classes dans les équipes de jeunes de l'Inter, réalise une saison remarquable devant le but, attirant ainsi l'attention de nombreux grands clubs, dont le Milan en Italie.





Le buteur né en 2001 ne pense toutefois pas pour l'instant à son avenir et l'a confirmé en marge d'un événement qui s'est déroulé aujourd'hui au stade Tardini où, outre le fait de réaffirmer son bonheur sous le maillot ducal, il a également réitéré qu'un départ était inévitable tôt ou tard.



