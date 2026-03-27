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Emanuele Tramacere

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Le Milan et la Juventus s'intéressent à Pellegrino ? « Je ne sais pas combien de temps je resterai à Parme, je ne pense pas à l'avenir »

AC Milan
Juventus
M. Pellegrino
Parme
Mercato

L'avenir de l'attaquant fait à nouveau débat, et celui-ci ne ferme pas la porte à un départ de Parme.

Mateo Pellegrino est l'une des plus belles surprises de ce championnat parmi les équipes en lutte pour le maintien. L'attaquant argentin de Parme, qui a fait ses classes dans les équipes de jeunes de l'Inter, réalise une saison remarquable devant le but, attirant ainsi l'attention de nombreux grands clubs, dont le Milan en Italie.


Le buteur né en 2001 ne pense toutefois pas pour l'instant à son avenir et l'a confirmé en marge d'un événement qui s'est déroulé aujourd'hui au stade Tardini où, outre le fait de réaffirmer son bonheur sous le maillot ducal, il a également réitéré qu'un départ était inévitable tôt ou tard.


  • FELICE À PARME

    « Cela fait déjà un an que je suis arrivé, le temps a passé très vite. Je suis content d’avoir réussi à accomplir tout ce que j’ai fait en un an, avec l’aide de mes coéquipiers. Les supporters m’apprécient, et c’est ce qu’il y a de plus beau dans le football. Tout ce que je sais, c’est que je suis très heureux et très à l’aise ici, à Parme. »

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  • « JE NE SAIS PAS COMBIEN DE TEMPS JE VAIS RESTER »

    « Combien de temps vais-je rester à Parme ? Je suis serein, je n'aime pas me projeter trop loin dans l'avenir, car on risque de passer à côté de la beauté du moment présent. Aujourd'hui, je me concentre sur l'entraînement de demain. Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester ici. »

  • LES CENTRES ET LES BUTS DE LA TÊTE

    « Si nous recevons davantage de centres dans de meilleures conditions, c'est mieux pour moi, car c'est un aspect du jeu où j'excelle. Je dois essayer de marquer des buts par d'autres moyens également. Strefezza nous a apporté de la créativité ; je pense que nous créons désormais un peu plus d'occasions. Cela ne s'est peut-être pas vu lors des derniers matchs, mais dans l'ensemble, depuis son arrivée, nous nous sommes améliorés sur ce plan. »

  • MILAN ET LA JUVE LE SUIVENT DE PRÈS

    Au cours des dernières semaines, Pellegrino a été courtisé tant par le Milan que par la Juventus. Ces deux clubs vont mener, ou tenter de mener, une révolution au sein de leur ligne offensive cet été et, en fonction des départs, chercheront à intégrer dans leur effectif un avant-centre pur, jeune et doté d'un physique imposant. L'Argentin, arrivé à Parme il y a un an pour « seulement » 2 millions d'euros, représente aujourd'hui un investissement abordable pour nos grands clubs et, par conséquent, il sera suivi de près en vue de l'été.