Selon Sky, le Milan négocie avec Birmingham pour recruter Aurelien Guernier, un jeune ailier gauche polyvalent, capable d’évoluer aussi en tant que milieu offensif ou ailier droit. Né en 2007, ce joueur anglais a été observé toute la saison par Jovan Kirovski au sein des équipes de jeunes du club britannique.
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Le Milan AC négocie pour recruter l’ailier anglais de Birmingham, Aurélien Guernier, et se retrouve en concurrence avec Chelsea
ENTRE LE MILAN FUTURO ET L'ÉQUIPE PREMIÈRE
Guernier a principalement évolué avec les moins de 18 ans de Birmingham, où il a inscrit deux buts. Les clubs de Chelsea (en partenariat avec Strasbourg) et du Sporting Lisbonne s’intéressent de près à ce joueur né en 2007. Kirovski cherche à accélérer le processus pour ce jeune espoir, qui devrait partager son temps entre l’équipe première et Milan Futuro.