Le Milan AC négocie pour recruter l’ailier anglais de Birmingham, Aurélien Guernier, et se retrouve en concurrence avec Chelsea

Guernier a principalement évolué avec les moins de 18 ans de Birmingham, où il a inscrit deux buts. Les clubs de Chelsea (en partenariat avec Strasbourg) et du Sporting Lisbonne s’intéressent de près à ce joueur né en 2007. Kirovski cherche à accélérer le processus pour ce jeune espoir, qui devrait partager son temps entre l’équipe première et Milan Futuro.