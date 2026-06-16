Le Milan ACaccélère sur le dossier du directeur sportif. Après avoir finalisé l’arrivée de Ruben Amorim, qui signera ce lundi son contrat en tant que nouvel entraîneur, le club rossonero veut passer à la vitesse supérieure. Son premier choix se porte sur Markus Krösche, né en 1980, avec lequel un accord verbal a été trouvé. Selon Matteo Moretto, les deux parties peaufinent actuellement les documents, mais la finalisation de ce dossier dépend d’un accord avec l’Eintracht Francfort. Pour l’heure, Mathias Beck, président du conseil de surveillance du club allemand, dément toute négociation : « Personne de l’AC Milan ne nous a contactés au sujet de Markus Krösche. Et nous, en tant que comité exécutif de l’Eintracht, après avoir discuté avec Markus Krösche, n’avons aucun signe laissant penser qu’il souhaite quitter l’Eintracht avant l’expiration de son contrat en 2028 ».
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Le Milan AC fait confiance à Markus Krösche : quel sera le montant de l’indemnité versée à l’Eintracht Francfort ?
À combien s’élèvera l’indemnité versée à l’Eintracht ?
L’Eintracht, agacé par les rumeurs, sait toutefois que Krosche, arrivé à Francfort en juin 2021 après deux saisons à Leipzig, souhaite partir pour relever un nouveau défi dans un club ambitieux et prestigieux. Pour l’en libérer, le Milan serait prêt à verser une indemnité inférieure à 7 millions d’euros. Reste à négocier le montant exact, mais le Milan semble déjà avoir convaincu le joueur, qui a par ailleurs approuvé l’arrivée d’Amorim.
LES COUPS DE KROSCHE
Après avoir débuté comme entraîneur adjoint à Paderborn puis au Bayer Leverkusen, la carrière de directeur technique de Krosche a pris son envol lors de la saison 2017/2018, de nouveau à Paderborn, avant de se poursuivre à Leipzig et à l’Eintracht Francfort.
Son palmarès personnel comprend une Europa League, deux qualifications pour la Ligue des champions et plusieurs finales de coupe, principalement durant son passage en tant que responsable du secteur technique à Leipzig. Ses coups de génie sur le marché des transferts incluent l’achat du défenseur central croate Gvardiol (36 M€) revendu 90 M€, ainsi que les arrivées de Dani Olmo et de l’actuel Milanais Christopher Nkunku à Leipzig. à eux seuls, Pacho, Ekitike, Kolo Muani et Marmoush ont généré environ 305 millions d’euros de recettes pour le club allemand.