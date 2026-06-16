Le Milan AC fait confiance à Markus Krösche : quel sera le montant de l’indemnité versée à l’Eintracht Francfort ?

Après avoir débuté comme entraîneur adjoint à Paderborn puis au Bayer Leverkusen, la carrière de directeur technique de Krosche a pris son envol lors de la saison 2017/2018, de nouveau à Paderborn, avant de se poursuivre à Leipzig et à l’Eintracht Francfort.





Son palmarès personnel comprend une Europa League, deux qualifications pour la Ligue des champions et plusieurs finales de coupe, principalement durant son passage en tant que responsable du secteur technique à Leipzig. Ses coups de génie sur le marché des transferts incluent l’achat du défenseur central croate Gvardiol (36 M€) revendu 90 M€, ainsi que les arrivées de Dani Olmo et de l’actuel Milanais Christopher Nkunku à Leipzig. à eux seuls, Pacho, Ekitike, Kolo Muani et Marmoush ont généré environ 305 millions d’euros de recettes pour le club allemand.