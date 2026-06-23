Amorim a déjà une idée très claire des priorités sur le marché et a présenté une liste de renforts potentiels à l’équipe stratégique composée d’Almstadt et de Gardiner. En tête de liste, l’attaquant portugais Goncalo Ramos, qui pourrait quitter le PSG durant ce mercato estival. Son recrutement s’annonce toutefois coûteux, et la concurrence d’un club prestigieux de Ligue des champions, comme l’Atlético de Madrid, pourrait compliquer l’opération.
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Le Milan AC et l'Atlético de Madrid se disputent deux priorités de recrutement d'Amorim
L'ATLÉTICO DE MADRID MISÉ SUR HJULMAND
Ruben Amorim négocie avec la direction du Sporting CP pour recruter son protégé, le milieu de terrain danois Morten Hjulmand, déjà passé par Lecce en Serie A. Âgé de 24 ans, le joueur estime avoir fait le tour de sa période au club lisboète et a obtenu la promesse du président de partir cet été contre un chèque d’environ 35 millions d’euros. L’Atlético de Madrid suit également le dossier.