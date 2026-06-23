Le Milan AC et l'Atlético de Madrid se disputent deux priorités de recrutement d'Amorim

Ruben Amorim négocie avec la direction du Sporting CP pour recruter son protégé, le milieu de terrain danois Morten Hjulmand, déjà passé par Lecce en Serie A. Âgé de 24 ans, le joueur estime avoir fait le tour de sa période au club lisboète et a obtenu la promesse du président de partir cet été contre un chèque d’environ 35 millions d’euros. L’Atlético de Madrid suit également le dossier.