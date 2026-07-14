Le jour du rassemblement à Milanello, Amorim a eu une longue discussion sur le marché des transferts avec Cardinale, Gardiner et Almstadt. Parmi les nombreux points abordés, il est ressorti qu'il fallait recruter un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite dans la ligne de milieu de terrain à quatre.
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Le Milan AC est en négociations avancées pour céder Estupinan à Aston Villa, tandis que le dirigeant rossonero Cardinale prépare déjà une offensive pour recruter Mazraoui
MAZRAOUI, LE FAVORI
Pour renforcer la défense, un nom fait particulièrement envie : celui de Noussair Mazraoui, joueur polyvalent de Manchester United et de l’équipe nationale marocaine. L’entraîneur portugais le connaît bien, ayant déjà travaillé avec lui, et apprécie sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Zlatan Ibrahimović, qui le connaît depuis longtemps, en est même l’un des principaux soutiens et n’a pas hésité à le louer publiquement, notamment pour ses prestations lors de la Coupe du monde en cours. Mazraoui arrive en tête d’une short-list de trois ou quatre profils aux caractéristiques similaires.
Grâce aux fonds d’Estupinan, le club renforce son effectif.
La stratégie de l’AC Milan est limpide : vendre Estupinan puis, avec les fonds dégagés, recruter Mazraoui. Concernant l’ailier équatorien, dont le départ est acté puisqu’il ne rentre pas dans les plans du club, des discussions sont en cours avec Aston Villa : la demande s’élève à 20 millions d’euros, mais les Villains souhaitent payer moins. Estupinan est une demande précise d’Unai Emery, qui l’a déjà entraîné à Villarreal : les parties se montrent optimistes quant à la conclusion d’un accord.
MANCHESTER UNITED DOIT CONVAINCRE
Dès la vente d’Estupinan officialisée — une formalité que le Milan espère conclure rapidement —, Cardinale entamera des discussions avec Manchester United, peu enclin à laisser partir Mazraoui. La clé de l’opération réside dans la volonté du joueur : s’il se montre réceptif à l’idée de rejoindre les Rossoneri, il devra lui-même demander son départ aux Red Devils.
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