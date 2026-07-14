Pour renforcer la défense, un nom fait particulièrement envie : celui de Noussair Mazraoui, joueur polyvalent de Manchester United et de l’équipe nationale marocaine. L’entraîneur portugais le connaît bien, ayant déjà travaillé avec lui, et apprécie sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Zlatan Ibrahimović, qui le connaît depuis longtemps, en est même l’un des principaux soutiens et n’a pas hésité à le louer publiquement, notamment pour ses prestations lors de la Coupe du monde en cours. Mazraoui arrive en tête d’une short-list de trois ou quatre profils aux caractéristiques similaires.