La stratégie de l’AC Milan est limpide : vendre Estupinan puis, avec les fonds dégagés, recruter Mazraoui. Concernant le latéral équatorien, dont le départ est acté puisqu’il ne fait pas partie des plans du club, des négociations sont en cours avec Aston Villa : la demande s’élève à 20 millions d’euros, mais les Villans souhaitent payer moins. Estupinan est une demande précise d’Unai Emery, qui l’a déjà entraîné à Villarreal : les parties se montrent optimistes quant à la conclusion d’un accord.