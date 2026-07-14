Le jour du rassemblement à Milanello, Amorim a eu une longue discussion sur le marché des transferts avec Cardinale, Gardiner et Almstadt. Parmi les nombreux points abordés, la nécessité d'intégrer à l'effectif un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite dans la ligne de milieu de terrain à quatre, est ressortie.
Traduit par
Le Milan AC est en négociations avancées pour céder Estupinan à Aston Villa, tandis que Cardinale prépare une offensive pour recruter Mazraoui
MAZRAOUI, LE FAVORI
Pour renforcer les ailes, un nom fait particulièrement envie : celui de Noussair Mazraoui, joueur polyvalent de Manchester United et de l’équipe nationale marocaine. L’entraîneur portugais le connaît bien, ayant déjà travaillé avec lui, et l’apprécie pour sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Zlatan Ibrahimović, qui le connaît depuis longtemps, a d’ailleurs publiquement salué ses performances lors de la Coupe du monde en cours. Mazraoui figure en tête d’une short-list de trois ou quatre joueurs possédant ce profil.
Grâce aux fonds d’Estupinan, le club renforce son effectif.
La stratégie de l’AC Milan est limpide : vendre Estupinan puis, avec les fonds dégagés, recruter Mazraoui. Concernant le latéral équatorien, dont le départ est acté puisqu’il ne fait pas partie des plans du club, des négociations sont en cours avec Aston Villa : la demande s’élève à 20 millions d’euros, mais les Villans souhaitent payer moins. Estupinan est une demande précise d’Unai Emery, qui l’a déjà entraîné à Villarreal : les parties se montrent optimistes quant à la conclusion d’un accord.
MANCHESTER UNITED DOIT CONVAINCRE
Dès la vente d’Estupinan officialisée — une formalité que le Milan espère conclure rapidement —, Cardinale entamera des discussions avec Manchester United, peu enclin à laisser partir Mazraoui. La clé de l’opération réside dans la volonté du joueur : s’il se montre réceptif à l’idée de rejoindre les Rossoneri, il devra lui-même solliciter son départ auprès des Red Devils.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles