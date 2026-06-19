Le Milan ne lâche pas prise concernant Markus Krösche et Timmo Hardung, malgré le blocage mis en place par l’Eintracht Francfort : le club rossonero a jeté son dévolu sur le directeur technique et le directeur sportif allemands et, entre hier et aujourd’hui, a poursuivi ses contacts pour ce duo que Gerry Cardinale et son équipe ont identifié comme les remplaçants de Giorgio Furlani et Igli Tare.







