Le Milan ne lâche pas prise concernant Markus Krösche et Timmo Hardung, malgré le blocage mis en place par l’Eintracht Francfort : le club rossonero a jeté son dévolu sur le directeur technique et le directeur sportif allemands et, entre hier et aujourd’hui, a poursuivi ses contacts pour ce duo que Gerry Cardinale et son équipe ont identifié comme les remplaçants de Giorgio Furlani et Igli Tare.
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Le Milan AC continue de pousser pour Krosche et Hardung : de nouveaux contacts ont eu lieu
L’indemnisation et l’obstacle de l’Eintracht
Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien espère que l’Eintracht Francfort assouplira sa position, éventuellement contre le versement d’une indemnité convenue. Pour l’instant, aucun signe encourageant ne parvient de Francfort, bien que Krosche et Hardung aient accepté l’offre des Rossoneri depuis plus d’une semaine, leur arrivée étant liée à celle de l’entraîneur Ruben Amorim.
Le concept OZEK
En raison d’un calendrier de préparation estivale mal synchronisé, le club allemand souhaite conserver son directeur technique et son directeur sportif au-delà de la mi-juin. Dans ce contexte, la piste menant à Devin Ozek, 31 ans, ex-bras droit de Simon Rolfes à Leverkusen et fraîchement libéré de ses fonctions au Fenerbaçhe, reste sérieusement étudiée.
L’autre option mène à Jovan Kirovski, proche d’Ibrahimović et directeur sportif de Milan Futuro, ainsi qu’à Donato Lomonte, responsable du recrutement, pressenti pour accéder au poste de directeur sportif « pro forma » puisqu’il détient la licence nécessaire, ainsi que Bobby Gardiner, analyste de données en plein essor, à qui pourrait bientôt échoir la mission de coordonner le service de recrutement, avec l’appui d’Amorim, susceptible d’endosser le rôle d’entraîneur-manager.