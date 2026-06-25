Ramos se sent bien au PSG sur le plan humain, mais il souhaite jouer davantage : cette année, il n'a été titulaire qu'à de très rares occasions et, malgré un temps de jeu réduit, il a réussi à marquer 12 buts. Lors de ses premiers entretiens avec les dirigeants du Milan AC, Amorim a justement désigné l’ancien joueur du Benfica comme l’un de ses profils préférés en raison de son style de jeu. L’objectif serait de reporter l’achat définitif à 2027 grâce à une formule incluant un prêt avec option d’achat ou avec obligation conditionnelle, afin d’étaler les coûts. Deux possibilités déjà évoquées lors des récents contacts avec Jorge Mendes entre mars et avril derniers.