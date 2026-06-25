Le MilanAC franchit une étape décisive dans le dossier de l’avant-centre : Goncalo Ramos. Ce lundi, le club rossonero a officiellement approché le PSG, détenteur du contrat de l’attaquant portugais né en 2004, estimé à environ 40 millions d’euros, eta transmis une première offre formelle aux dirigeants parisiens.
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Le Milan AC a lancé une offre officielle pour Goncalo Ramos, désigné comme le futur numéro 9 de l’équipe d’Amorim
Le numéro 9 d’Amorim
Le Milan s’active sérieusement sur le marché des transferts : les discussions avec l’agent Jorge Mendes sont réelles et fréquentes. Le premier choix des Rossoneri en attaque correspond exactement à la demande explicite du nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui voit en ce avant-centre l’homme de base idéal pour son système de jeu préféré, le 3-4-2-1.
OFFRE OFFICIELLE
Il faut désormais trouver un accord avec le PSG, mais l'attaquant est considéré comme partant. Le Milan s'active et vise son nouveau buteur, priorité de cette nouvelle ère. Les négociations sont en cours avec Ramos et son agent sur les conditions personnelles, mais le club rossonero n'est pas seul sur le joueur de 25 ans.
LES CARACTÉRISTIQUES DE RAMOS
Ramos est vu comme le profil parfait : il incarne le numéro 9 moderne, avec des appels profonds, des remises courtes, et une capacité à fluidifier la possession tout en accélérant le jeu. Ses qualités séduisent les amateurs d’intensité et de lignes courtes : exploitation des espaces, pressing ciblé, travail sans ballon. Une complémentarité technique évidente avec Amorim, qui refuse un avant-centre statique.
L'ASPECT ÉCONOMIQUE
Le PSG a fortement investi, déboursant 65 millions d’euros en 2024, et il refuse de brader ses joueurs afin de préserver leur valeur de transfert. Selon les rumeurs, le club étudierait des solutions financières créatives : prêt avec option d’achat ou paiement échelonné. Ces scénarios restent plausibles, mais non confirmés. Le joueur perçoit un salaire d’environ 3 millions d’euros par an.
L'IDÉE DU MILAN
Ramos se sent bien au PSG sur le plan humain, mais il souhaite jouer davantage : cette année, il n'a été titulaire qu'à de très rares occasions et, malgré un temps de jeu réduit, il a réussi à marquer 12 buts. Lors de ses premiers entretiens avec les dirigeants du Milan AC, Amorim a justement désigné l’ancien joueur du Benfica comme l’un de ses profils préférés en raison de son style de jeu. L’objectif serait de reporter l’achat définitif à 2027 grâce à une formule incluant un prêt avec option d’achat ou avec obligation conditionnelle, afin d’étaler les coûts. Deux possibilités déjà évoquées lors des récents contacts avec Jorge Mendes entre mars et avril derniers.