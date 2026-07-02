Ce joueur, né en 1999 et recruté par Lille lors de l’été 2019 pour 30 millions d’euros – somme ensuite portée à 50 millions après le paiement de l’amende infligée par le TAS de Lausanne dans le cadre du litige avec le Sporting CP Le joueur a plusieurs fois manifesté son intérêt pour d’autres championnats que la Serie A, notamment la Premier League ou la Liga, mais les seules pistes concrètes à ce jour mènent en Turquie, au Galatasaray ou au Fenerbaçe.