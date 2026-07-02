Rafael Leão est officiellement sur le marché. Selon Sky Sport et Milannews, ce lundi – journée au cours de laquelle la nouvelle direction des Rossoneri a reçu au siège les agents de plusieurs joueurs pour faire le point sur leurs situations respectives – un premier véritable contact a également eu lieu avec l’entourage de l’attaquant portugais. L’objectif, une fois la Coupe du monde achevée, est de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties.
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