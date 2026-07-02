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grafica leao milan 2025 26 triste 16.9Getty Images

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Le Milan AC a entamé des discussions avec les agents de Rafael Leão : un départ serait envisageable entre 60 et 70 millions d’euros. Le Fenerbaçe SK et le Galatasaray SK restent à l’affût, tandis que le Tottenham Hotspur FC suit également le dossier

Milan AC
R. Leao
Mercato

Le footballeur portugais souhaite relever un nouveau défi, et le club se montre ouvert à cette possibilité.

Rafael Leão est officiellement sur le marché. Selon Sky Sport et Milannews, ce lundijournée au cours de laquelle la nouvelle direction des Rossoneri a reçu au siège les agents de plusieurs joueurs pour faire le point sur leurs situations respectives – un premier véritable contact a également eu lieu avec l’entourage de l’attaquant portugais. L’objectif, une fois la Coupe du monde achevée, est de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties.


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  • LE MILAN FIXE LE PRIX

    Le numéro 10 du Milan, actuellement engagé en Coupe du monde avec sa sélection, ne figure pas dans le nouveau projet sportif de Rubén Amorim. Conscient de la volonté exprimée fin mai par l’attaquant lors de plusieurs interviews accordées à des chaînes portugaises — où il évoquait son envie de relever un nouveau défi après sept années passées en Italie —, le club rossonero a signifié à ses agents qu’un transfert serait étudié si une offre conforme à ses attentes se présentait. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’attaquant est estimé entre 60 et 70 millions d’euros.

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  • La Turquie le réclame.

    Ce joueur, né en 1999 et recruté par Lille lors de l’été 2019 pour 30 millions d’euros – somme ensuite portée à 50 millions après le paiement de l’amende infligée par le TAS de Lausanne dans le cadre du litige avec le Sporting CP Le joueur a plusieurs fois manifesté son intérêt pour d’autres championnats que la Serie A, notamment la Premier League ou la Liga, mais les seules pistes concrètes à ce jour mènent en Turquie, au Galatasaray ou au Fenerbaçe.

  • TOTTENHAM S'IMPOSE

    Selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, Tottenham aurait manifesté un intérêt encore superficiel pour Rafael Leao. Après avoir recruté le défenseur central Jan Paul van Hecke (en provenance de Brighton) ainsi que les milieux de terrain Mateus Fernandes (West Ham) et Sandro Tonali (Newcastle), le club londonien aurait ajouté l’attaquant portugais à sa short-list offensive. Kroupi (Bournemouth) et Savinho (Tottenham) restent les priorités, mais leur coût élevé pourrait ouvrir la porte à l’attaquant du Milan AC, qui gagne du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi.