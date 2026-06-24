Depuis quelques heures, la rumeur enfle au Brésil : le Milan AC aurait proposé environ 15 millions d’euros pour le milieu de terrain Evertton Araujo, assortis d’un contrat de cinq ans. Les droits du joueur né en 2003 sont partagés : 70 % sont détenus par le Flamengo et 30 % par Volta Redonda.





Toutefois, d’autres sources proches du Mengão démentent l’existence d’une offre concrète, évoquant un simple intérêt du club lombard, qui a récemment renouvelé son encadrement technique ainsi que l’ensemble de sa direction et de son service de recrutement.