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Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

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Le Milan AC a dépêché un recruteur au Brésil pour suivre Evertton Araujo, le milieu de terrain du Flamengo qui figure sur les radars de Gardiner

Milan AC
Flamengo
Mercato

Selon des sources brésiliennes fiables, le Milan aurait entamé des contacts avec le Flamengo pour le milieu de terrain né en 2003, Evertton Araujo.

Depuis quelques heures, la rumeur enfle au Brésil : le Milan AC aurait proposé environ 15 millions d’euros pour le milieu de terrain Evertton Araujo, assortis d’un contrat de cinq ans. Les droits du joueur né en 2003 sont partagés : 70 % sont détenus par le Flamengo et 30 % par Volta Redonda.


Toutefois, d’autres sources proches du Mengão démentent l’existence d’une offre concrète, évoquant un simple intérêt du club lombard, qui a récemment renouvelé son encadrement technique ainsi que l’ensemble de sa direction et de son service de recrutement.

  • Sous surveillance spéciale depuis plusieurs mois

    Qu’elle soit fondée ou non, cette offre révèle que le Milan s’intéresse à Everton Araujo depuis plusieurs mois, grâce au travail de suivi et d’analyse des données mené par Gardiner et Lomonte. Au Brésil, on estime qu’il est prêt pour l’Europe, et son prix, 20 millions d’euros, reste à la portée des clubs italiens.

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  • LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    Evertton Araujo se distingue par sa capacité à animer les transitions et à presser haut. Sa grande intensité et son agressivité dans la récupération du ballon forment les piliers de son jeu. Milieu défensif de formation, il peut aussi glisser sur un côté du terrain. Ses qualités le rendent compatible avec le rôle de sentinelle devant la défense, tel que défini par Ruben Amorim : il gagne beaucoup de duels et couvre un terrain immense.


    Au Flamengo, sa progression tactique est constante. Après ses débuts en équipe première en 2023, il s’est progressivement imposé au sein du club le plus titré du Brésil. Lors de la saison 2025, il a totalisé 35 apparitions et marqué un but ; en 2026, il en est à 13 matchs.