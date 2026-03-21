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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

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Le Milan a souffert mais retrouve le sourire : victoire 3-2 contre Turin, Naples dépassé et l'Inter revient à 5 points. C'est Fofana qui a fait la différence

Un dernier quart d'heure haletant : Turin relance le match sur un penalty qui met Allegri hors de lui, mais les Rossoneri finissent par remporter les trois points

Le Milana souffert mais retrouve le sourire en championnat, en s'imposant 3-2, comme lors du match aller, face à Turin. C'est le but de Fofana qui, à la mi-temps de la seconde mi-temps, semblait avoir scellé le sort de la rencontre, qui a fait la différence. Le match à San Siro s'est toutefois relancé en fin de rencontre lorsque Fourneau, après avoir été consulté par la VAR, a accordé un penalty à Turin, transformé par Vlasic. En fin de match, Allegri est furieux contre le trio arbitral et ses joueurs, mais les tensions à la 96e minute font place à des sourires, le Milan reprenant les trois points après son arrêt à Rome contre la Lazio. Le Diavolo repasse devant Naples et se rapproche provisoirement à cinq points de l'Inter.

30e journée de Serie A


Milan-Turin 3-2

Buteurs : Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)

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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    95' - Ricci passe tout près de marquer. Le ballon passe tout juste au-dessus.

    84' - Vlasic ne se rate pas depuis le point de penalty et réduit l'écart, 3-2 à San Siro !

    83' - Penalty pour Turin ! Pavlovic touche involontairement Simeone de la main, l'arbitre consulte le VAR et accorde le penalty.

    80' - Ricci s'infiltre et tire, Paleari est bien placé et évite le 4-1.

    78' - Simeone se retourne dans un petit espace et tire, le ballon est dévié et passe à gauche de Maignan.

    77' - Gimenez fait son retour sur le terrain après 144 jours.

    67' - Simeone, seul dans la surface, tire sans hésiter, mais Maignan réalise un arrêt miraculeux et repousse le ballon de la jambe.

    56' - 3-1 MILAN ! Fofana, seul dans la surface de réparation, reçoit un ballon d'Athekame, se retourne et bat Paleari d'un tir à ras de terre que celui-ci ne peut que toucher.

    54' - Rabiot redonne l'avantage au Milan ! Une passe en profondeur géniale de Modric, Pulisic centre pour Rabiot qui, face à un but vide, ne peut pas se tromper !

    50' - Bartesaghi tente une volée, la déviation est décisive. Le ballon passe à quelques centimètres du but.

    45' - Athekame remplace Tomori, qui a reçu un carton jaune.

    SECONDE MI-TEMPS

    45' -ÉGALISATION DU TORINO ! Tir de Vlasic à l'entrée de la surface, Maignan repousse sur le poteau et Simeone, le plus rapide, remet le score à égalité d'un simple coup de pied !

    40' - Frappe puissante de Pedersen depuis l'entrée de la surface, mais Pavlovic repousse à nouveau de la tête. Puis le drapeau se lève : hors-jeu au début de l'action.

    39' - Zapata se retourne dans la surface de réparation, Maignan sauve tout !

    37' - BUT SPECTACULAIRE DE PAVLOVIC ! Tir à mi-hauteur qui passe au-dessus de Paleari, touche la barre transversale et finit au fond des filets !

    36' - Frappe puissante de Rabiot de loin, Paleari réagit vite et repousse le ballon.

    30' - Gineitis tire de loin, le ballon est dévié mais Maignan ne se laisse pas surprendre.

    15' - Maignan sauve le Milan en détournant en corner le coup de tête dangereux d'Ismaijli

    13' - Centre de Pedersen, Maignan sort à vide et Vlasic manque de peu de marquer à bout portant.

    9' - Le premier avertissement est pour Tomori, qui empêche la contre-attaque de Turin en faisant tomber Gineitis.

    6' - Pavlovic s'élève plus haut que tout le monde sur un corner : le ballon passe au-dessus.

    3' - Turin démarre bien en pressant haut sur Milan et permet à Gineitis de tirer, mais son tir est repoussé.

    1' - C'est parti !

    PREMIÈRE MI-TEMPS

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  • FICHE DE MATCH ET COMPOSITIONS OFFICIELLES

    FICHE DE MATCH


    Milan-Turin 3-2


    Buteurs : Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)


    Avertissements : Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M), Gimenez 96' (M)


    Expulsés :


    MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers (Odogu 91'), Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi ; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Gimenez 77'). Entraîneur : Allegri.


    TORINO (3-4-1-2) : Paleari ; Coco, Ismajli, Ebosse (Kulenovic 89') ; Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador (Nkounkou 89') ; Vlasic ; Simeone, Zapata (Adams 63'). Entraîneur : D'Aversa.

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