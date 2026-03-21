95' - Ricci passe tout près de marquer. Le ballon passe tout juste au-dessus.

84' - Vlasic ne se rate pas depuis le point de penalty et réduit l'écart, 3-2 à San Siro !

83' - Penalty pour Turin ! Pavlovic touche involontairement Simeone de la main, l'arbitre consulte le VAR et accorde le penalty.

80' - Ricci s'infiltre et tire, Paleari est bien placé et évite le 4-1.

78' - Simeone se retourne dans un petit espace et tire, le ballon est dévié et passe à gauche de Maignan.

77' - Gimenez fait son retour sur le terrain après 144 jours.

67' - Simeone, seul dans la surface, tire sans hésiter, mais Maignan réalise un arrêt miraculeux et repousse le ballon de la jambe.

56' - 3-1 MILAN ! Fofana, seul dans la surface de réparation, reçoit un ballon d'Athekame, se retourne et bat Paleari d'un tir à ras de terre que celui-ci ne peut que toucher.

54' - Rabiot redonne l'avantage au Milan ! Une passe en profondeur géniale de Modric, Pulisic centre pour Rabiot qui, face à un but vide, ne peut pas se tromper !

50' - Bartesaghi tente une volée, la déviation est décisive. Le ballon passe à quelques centimètres du but.

45' - Athekame remplace Tomori, qui a reçu un carton jaune.

SECONDE MI-TEMPS

45' -ÉGALISATION DU TORINO ! Tir de Vlasic à l'entrée de la surface, Maignan repousse sur le poteau et Simeone, le plus rapide, remet le score à égalité d'un simple coup de pied !

40' - Frappe puissante de Pedersen depuis l'entrée de la surface, mais Pavlovic repousse à nouveau de la tête. Puis le drapeau se lève : hors-jeu au début de l'action.

39' - Zapata se retourne dans la surface de réparation, Maignan sauve tout !

37' - BUT SPECTACULAIRE DE PAVLOVIC ! Tir à mi-hauteur qui passe au-dessus de Paleari, touche la barre transversale et finit au fond des filets !

36' - Frappe puissante de Rabiot de loin, Paleari réagit vite et repousse le ballon.

30' - Gineitis tire de loin, le ballon est dévié mais Maignan ne se laisse pas surprendre.

15' - Maignan sauve le Milan en détournant en corner le coup de tête dangereux d'Ismaijli

13' - Centre de Pedersen, Maignan sort à vide et Vlasic manque de peu de marquer à bout portant.

9' - Le premier avertissement est pour Tomori, qui empêche la contre-attaque de Turin en faisant tomber Gineitis.

6' - Pavlovic s'élève plus haut que tout le monde sur un corner : le ballon passe au-dessus.

3' - Turin démarre bien en pressant haut sur Milan et permet à Gineitis de tirer, mais son tir est repoussé.

1' - C'est parti !

PREMIÈRE MI-TEMPS