Le Milan a contacté Goretzka. Il apprécie l'Italie ; Arsenal, Tottenham et l'Atlético sont ses rivaux

Un milieu de terrain physique, doté d'un bon sens du but et capable d'évoluer aussi bien en tant que milieu relayeur qu'en tant que meneur de jeu si Modric venait à prendre sa retraite. Le Milan AC s'active sur le marché des milieux de terrain avec un objectif ambitieux. Dans cette optique, il convient de rappeler le vif intérêt que suscite, via Aldo Rossi, Leon Goretzka, le milieu de terrain allemand en fin de contrat qui quittera le Bayern Munich à la fin de la saison et sera donc disponible libre de tout contrat.





Comme le souligne le Bild, le club rossonero a contacté directement le joueur et son entourage, mais la concurrence est aujourd’hui rude et les conditions de l’opération ne sont pas faciles à gérer, même si l’ancien joueur de Schalke 04 s’est montré ouvert à la Serie A.



