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goretzka(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

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Le Milan a contacté Goretzka. Il apprécie l'Italie ; Arsenal, Tottenham et l'Atlético sont ses rivaux

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Leon Goretzka reste une cible sérieuse pour le Milan cet été et les discussions se poursuivent.

Un milieu de terrain physique, doté d'un bon sens du but et capable d'évoluer aussi bien en tant que milieu relayeur qu'en tant que meneur de jeu si Modric venait à prendre sa retraite. Le Milan AC s'active sur le marché des milieux de terrain avec un objectif ambitieux. Dans cette optique, il convient de rappeler le vif intérêt que suscite, via Aldo Rossi, Leon Goretzka, le milieu de terrain allemand en fin de contrat qui quittera le Bayern Munich à la fin de la saison et sera donc disponible libre de tout contrat.


Comme le souligne le Bild, le club rossonero a contacté directement le joueur et son entourage, mais la concurrence est aujourd’hui rude et les conditions de l’opération ne sont pas faciles à gérer, même si l’ancien joueur de Schalke 04 s’est montré ouvert à la Serie A.


  • CONTACT

    Comme l'a rapporté le journaliste Christian Falk du Bild à MilanNews, l'intérêt du Milan est bien réel et a conduit le club à contacter le joueur par l'intermédiaire de ses agents. Allegri l'apprécie tant pour son style de jeu que pour l'expérience internationale qu'il apporterait au vestiaire.

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  • PROBLÈME DE CHIFFRES

    Le principal problème concerne le montant du salaire et les conditions du transfert libre (commissions et primes à la signature). Goretzka gagne environ 17 à 18 millions d'euros bruts par saison au Bayern Munich, et le montant qu'il percevrait à Milan serait en tout état de cause inférieur. La demande formulée porte sur un salaire de 7 millions d'euros par an + 3 millions de bonus, auxquels il faudrait toutefois ajouter une généreuse prime à la signature de 10 millions d'euros.

  • LA CONCURRENCE EST RACHE, MAIS IL S'OUVRE À LA SÉRIE A

    Selon les informations rapportées aujourd'hui par Falk, la concurrence pour Goretzka ne vient pas tant d'autres clubs italiens que de l'étranger, où Arsenal, qui avait déjà tenté de le recruter en janvier, occupe la première place, mais aussi Tottenham et l'Atlético de Madrid. Ce que confirme toutefois le Bild, c'est que le milieu de terrain s'est montré ouvert à un transfert en Serie A, un championnat dans lequel il aimerait jouer. Les Colchoneros pourraient toutefois être le rival le plus dangereux du Milan cet été.