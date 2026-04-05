Le « Mia san Mia » a gagné les faveurs de l'ONU au Bayern Munich : que le Real Madrid vienne !

Le fait que les deux buteurs, Tom Bischof et Lennart Karl, membres de la fameuse « Uno-Connection » – dont fait également partie Aleksandar Pavlovic (ces jeunes joueurs du champion en titre préfèrent en effet jouer au jeu de cartes Uno, très apprécié non seulement des enfants et des mamies, plutôt que de jouer à Fortnite) – comptent parmi les plus jeunes joueurs du Bayern, était certes remarquable, mais pas forcément surprenant. On a déjà beaucoup écrit sur l’engouement pour les jeunes sous Vincent Kompany. Ce qui était étonnant, en revanche, c’est que ces trois buts étaient prévisibles.

Pour le double buteur Tom Bischof, il avait fallu une incitation du milieu de terrain. « Avant le match, Jo Kimmich m’a dit de tirer enfin au but », a déclaré Bischof après coup sur DAZN. À l’entraînement, il le faisait régulièrement, mais en match, il s’était jusqu’alors trop rarement retrouvé dans les bonnes positions pour ses tirs lointains, a expliqué Bischof, justifiant ainsi pourquoi il lui a fallu attendre son 33e match officiel cette saison avec les Munichois avant de pouvoir marquer ses premiers buts pour le champion en titre.

À Fribourg, Bischof, aligné en tant qu’arrière gauche, s’était en effet très tôt dans le match retrouvé dans des espaces prometteurs ; lorsque les Munichois, d’abord très hésitants et imprécis, se montraient dangereux, c’était généralement par son intermédiaire et avec lui.



