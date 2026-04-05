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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduit par

Le « Mia san Mia » a gagné les faveurs de l'ONU au Bayern Munich : que le Real Madrid vienne !

Bundesliga
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Real Madrid vs Bayern Munich
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Bayern Munich
Ligue des Champions
Fribourg vs Bayern Munich
Fribourg
L. Karl
T. Bischof

Le fait que Tom Bischof et Lennart Karl aient renversé la situation lors du match du FC Bayern à Fribourg était remarquable, mais pas vraiment surprenant. Ce qu’ils en ont dit par la suite l’était en revanche. Ce que cela pourrait signifier pour le prochain match contre le Real Madrid.

Ce qui était étonnant dans les deux buts marqués par le FC Bayern Munich contre le SC Fribourg dans le temps additionnel – et dans la liesse explosive qui a suivi cette victoire lors de la 28e journée de Bundesliga –, ce n'était pas tant qu'ils aient été marqués. 

Cette victoire 3-2 in extremis contre des Fribourgeois brillants, qui menaient 2-0 à juste titre mais qui finissaient par s'essouffler, était probablement la chose la moins surprenante dans ces buts de la remontée inscrits en fin de prolongation ; le FC Bayern Munich est en forme monstrueuse en ce début d'année.


  • Karl & Bischofgetty

    Le fait que les deux buteurs, Tom Bischof et Lennart Karl, membres de la fameuse « Uno-Connection » – dont fait également partie Aleksandar Pavlovic (ces jeunes joueurs du champion en titre préfèrent en effet jouer au jeu de cartes Uno, très apprécié non seulement des enfants et des mamies, plutôt que de jouer à Fortnite) – comptent parmi les plus jeunes joueurs du Bayern, était certes remarquable, mais pas forcément surprenant. On a déjà beaucoup écrit sur l’engouement pour les jeunes sous Vincent Kompany. Ce qui était étonnant, en revanche, c’est que ces trois buts étaient prévisibles. 

    Pour le double buteur Tom Bischof, il avait fallu une incitation du milieu de terrain. « Avant le match, Jo Kimmich m’a dit de tirer enfin au but », a déclaré Bischof après coup sur DAZN. À l’entraînement, il le faisait régulièrement, mais en match, il s’était jusqu’alors trop rarement retrouvé dans les bonnes positions pour ses tirs lointains, a expliqué Bischof, justifiant ainsi pourquoi il lui a fallu attendre son 33e match officiel cette saison avec les Munichois avant de pouvoir marquer ses premiers buts pour le champion en titre.

    À Fribourg, Bischof, aligné en tant qu’arrière gauche, s’était en effet très tôt dans le match retrouvé dans des espaces prometteurs ; lorsque les Munichois, d’abord très hésitants et imprécis, se montraient dangereux, c’était généralement par son intermédiaire et avec lui. 


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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BREMEN-BAYERN MUNICHAFP

    Lennart Karl avait prédit le 100e but de la saison du FC Bayern Munich

    Pour Lennart Karl, qui vient d’avoir 18 ans et qui est donc bien plus jeune que Bischof (de deux ans et demi), mais qui avait déjà marqué quatre buts pour les Munichois et qui a toujours été doté d’une confiance en soi à toute épreuve, la simple autosuggestion a suffi. « Oui, c’est vraiment une sensation incroyable pour moi. Marquer à la dernière minute, c’est quelque chose de tout à fait spécial. En fait, j’avais en tête depuis le début d’enlever mon maillot, et puis ça s’est vraiment produit. Heureusement, mon pied droit a bien réagi sur l’action, le ballon est rentré et c’était tout simplement une sensation indescriptible », a-t-il déclaré à Sky, avant de préciser, en réponse à la question quelque peu incrédule de savoir s’il avait en quelque sorte prévu son but : « Oui, j’avais en quelque sorte le sentiment que j’allais marquer un but aujourd’hui. Et puis, bien sûr, c'était parfait que ça se passe exactement comme ça. Je suis entré, j'ai marqué et ça a tout simplement fonctionné. »

    Sur DAZN, Karl, qui a inscrit le 100e but de la saison en Bundesliga pour Munich, avait même déjà évoqué le fait qu’un sentiment d’invincibilité régnait actuellement au Bayern. « Dans les vestiaires, on vient justement d’en parler : avec ça, on peut battre n’importe quel adversaire. Que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions. Il suffit de mettre les gaz à fond et on peut battre n’importe quel adversaire », a-t-il déclaré. 

  • tom bischof fc bayern münchengetty

    Les joueurs du FC Bayern Munich ont appris à endurer

    Cela tombe bien, car le prochain adversaire est le Real Madrid, et l'époque où les Munichois, et surtout Oliver Kahn, étaient considérés comme la « bestia negra » des Madrilènes, un adversaire de fin de parcours très difficile à battre, remonte déjà à quelques années.

    Lors de leur dernière confrontation en demi-finale de la Ligue des champions 2024, le Real s'était imposé de justesse après un match nul 2-2 à l'aller ; le Bayern avait pris l'avantage grâce à Davies, mais Joselu avait renversé la situation en marquant deux buts à la 88e minute et dans le temps additionnel. Le Real avait une fois de plus fait ce que le Real sait faire et avait finalement remporté la Ligue des champions en s'imposant 2-0 en finale contre le Borussia Dortmund.  

    À l’époque, pour le Bayern de Thomas Tuchel, l’objectif en Ligue des champions était en réalité simplement de sauver une saison plutôt ratée. Aujourd’hui, les Munichois se rendent à Madrid non seulement en tant que monstres de mentalité, chez qui le « Mia san Mia » a même déjà gagné les jeunes stars, mais aussi en tant qu’équipe la plus efficace et la plus en forme du continent. En tant qu’équipe capable non seulement de marquer des buts à la chaîne et de écraser ses adversaires, mais aussi, ces derniers temps, d’apprendre à souffrir – et de finir par gagner malgré tout. 


  • FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs

    Date

    Heure

    Rencontre

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

Ligue des Champions
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