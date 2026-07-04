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Le Mexique est accusé de profiter d’un avantage « manifestement injuste » à l’Azteca face à l’Angleterre, mais Declan Rice assure que les Three Lions abordent ce match comme « un stade comme un autre »
Le stade hôte fait polémique
Les exigences physiques liées au fait de jouer à l’Estadio Azteca ont dominé les discussions à l’approche du match à élimination directe opposant l’Angleterre au Mexique. Situé à 2 241 mètres d’altitude, ce stade historique présente des défis physiologiques extrêmes, notamment une fatigue rapide et des temps de récupération plus longs pour les joueurs non acclimatés.
Les détracteurs estiment que le format du tournoi manque d’équité, le Mexique ayant disputé tous ses matchs à domicile. Cet avantage se traduit par un bilan impressionnant : seulement deux défaites en 89 rencontres officielles dans cette enceinte.
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Collymore réclame une révision des conditions d'accueil
Dans une interview accordée à BetGoodwin, l’ancien attaquant international anglais Collymore a exprimé sa profonde frustration face aux attributions géographiques accordées aux co-organisateurs du tournoi, appelant à des changements en profondeur du processus de sélection actuel.
Collymore a déclaré : « Il est injuste que le Mexique se soit vu accorder un avantage géographique aussi important. Je pense que la FIFA et Gianni Infantino doivent s'asseoir à la table des négociations avec les autres fédérations et trouver un moyen de rendre ces tournois plus équitables.
Le Canada, autre coorganisateur, a dû disputer ses rencontres à Seattle, de l’autre côté de la frontière, tandis que le Mexique a pu évoluer essentiellement à l’Azteca, où il n’a perdu que deux fois en plus de 80 matchs.
« Nous savons tous que l’avantage physiologique lié au fait de jouer en altitude est bien réel. Cela était connu bien à l’avance ; je trouve donc extrêmement injuste qu’une équipe puisse bénéficier d’un avantage physique aussi significatif dans ce qui est censé être une compétition à armes égales.
« À mon sens, c’est tout le système d’organisation qui doit être revu. L’Angleterre, qui possède sans doute le plus grand championnat national du football mondial, n’a pas accueilli de Coupe du monde depuis l’avènement de la télévision, alors que le Mexique en a déjà organisé trois. Donc oui, je pense qu’il est tout à fait injuste qu’un pays puisse bénéficier d’un avantage physiologique aussi flagrant par rapport à un autre. »
Rice maintient la concentration de son équipe
À l’abri des bruits extérieurs, le camp anglais a délibérément minimisé toute inquiétude liée à l’environnement local. S’adressant à « Lions’ Den », Rice a souligné que l’équipe de Thomas Tuchel aborde cette rencontre comme un simple déplacement, malgré la charge historique du lieu.
Rice a déclaré : « Pour nous, ça ressemblera un peu à un match à l’extérieur. Ils ont joué tous leurs matchs au Mexique jusqu’ici, ils ont évolué à domicile tout au long du tournoi ; à nous d’aller là-bas et de faire face à ce qui nous attend.
Peu importe l’endroit où nous jouons ; pour nous, ce n’est qu’un stade. Certes, l’Azteca est célèbre pour la « Main de Dieu » de Maradona et d’autres moments emblématiques, mais nous sommes là pour faire notre travail.
« Ce sera évidemment incroyable, mais ce n’est qu’un stade de plus où nous allons jouer. »
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Le test le plus éprouvant du tournoi les attend
L'Angleterre va devoir relever son plus grand défi du tournoi face à une équipe mexicaine en pleine confiance, qui a remporté ses quatre matchs jusqu'à présent sans encaisser le moindre but. N'ayant joué jusqu'à présent qu'à basse altitude, les Three Lions devront s'adapter immédiatement pour éviter une élimination prématurée. Il sera absolument essentiel de bien gérer leurs réserves d'énergie dès le coup d'envoi si les visiteurs veulent briser l'élan du Mexique et décrocher leur place en quarts de finale.
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