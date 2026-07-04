Dans une interview accordée à BetGoodwin, l’ancien attaquant international anglais Collymore a exprimé sa profonde frustration face aux attributions géographiques accordées aux co-organisateurs du tournoi, appelant à des changements en profondeur du processus de sélection actuel.

Collymore a déclaré : « Il est injuste que le Mexique se soit vu accorder un avantage géographique aussi important. Je pense que la FIFA et Gianni Infantino doivent s'asseoir à la table des négociations avec les autres fédérations et trouver un moyen de rendre ces tournois plus équitables.

Le Canada, autre coorganisateur, a dû disputer ses rencontres à Seattle, de l’autre côté de la frontière, tandis que le Mexique a pu évoluer essentiellement à l’Azteca, où il n’a perdu que deux fois en plus de 80 matchs.

« Nous savons tous que l’avantage physiologique lié au fait de jouer en altitude est bien réel. Cela était connu bien à l’avance ; je trouve donc extrêmement injuste qu’une équipe puisse bénéficier d’un avantage physique aussi significatif dans ce qui est censé être une compétition à armes égales.

« À mon sens, c’est tout le système d’organisation qui doit être revu. L’Angleterre, qui possède sans doute le plus grand championnat national du football mondial, n’a pas accueilli de Coupe du monde depuis l’avènement de la télévision, alors que le Mexique en a déjà organisé trois. Donc oui, je pense qu’il est tout à fait injuste qu’un pays puisse bénéficier d’un avantage physiologique aussi flagrant par rapport à un autre. »