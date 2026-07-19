L'Espagne est championne du monde de football 2026 ! L'équipe entraînée par Luis de la Fuente s'est imposée 1-0 contre l'Argentine en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde disputée à East Rutherford, aux États-Unis. C'est le remplaçant Ferran Torres qui a inscrit le but en or pour les Ibériques (106e). Voici les notes et les commentaires individuels des joueurs de la Furia Roja.

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