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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduit par

Le métronome de la « Furia Roja » brille de mille feux : des remplaçants décisifs offrent le titre de champion du monde ! Les notes des Espagnols en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine

Coupe du monde
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Espagne vs Argentine
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Au cours d'une finale de Coupe du monde à sens unique, l'Espagne a longtemps buté sur une sélection argentine bien en place. La décision est finalement intervenue grâce à un joueur remplaçant, face à des Sud-Américains réduits à dix.

L'Espagne est championne du monde de football 2026 ! L'équipe entraînée par Luis de la Fuente s'est imposée 1-0 contre l'Argentine en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde disputée à East Rutherford, aux États-Unis. C'est le remplaçant Ferran Torres qui a inscrit le but en or pour les Ibériques (106e). Voici les notes et les commentaires individuels des joueurs de la Furia Roja.

Cliquez ici pour lire le compte-rendu du match. 

Cliquez ici pour consulter les notes de l'Argentine.

  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Unai Simon

    Après une perte de balle espagnole, Simon a fait preuve de vigilance en sortant de ses cages dès la cinquième minute pour anticiper Messi et dégager le ballon. Il est ensuite resté spectateur, l’Argentine ne cadrant aucun tir. Seul un essai en toute fin de prolongation a brisé sa torpeur, sans toutefois trouver le cadre. Note : 3,5.

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  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Pedro Porro

    L'arrière droit a été très solide. Concentré en défense, actif offensivement et souvent au cœur du jeu. Porro a délivré quelques bonnes passes, sans toutefois se montrer décisif. Note : 3.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Pau Cubarsi

    À seulement 19 ans et 178 jours, le défenseur du FC Barcelone est devenu, après Pelé, Giuseppe Bergomi et son coéquipier Yamal, le quatrième plus jeune joueur à disputer une finale de Coupe du monde. Cubarsi a distillé plusieurs passes décisives qui ont transpercé la défense adverse. Serein dans son domaine, il n'a connu aucune difficulté ni dans les duels ni dans son placement. Il s’est aussi distingué en attaque : son puissant tir du droit a contraint Martinez à repousser le ballon en corner (77^e). Note : 2.

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  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Aymeric Laporte

    Sa perte de balle au niveau de la ligne médiane a permis à Messi de s'échapper, contraignant le gardien Simon à dégager in extremis bien en dehors de la surface de réparation (5e). Il n'a toutefois commis aucune autre erreur par la suite et s'est montré toujours à la hauteur en défense. À la 81e, il a repris de la tête un centre de Williams, mais n'a pas réussi à cadrer son tir. Note : 2,5.

  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Marc Cucurella

    Le futur joueur du Real Madrid s'est régulièrement projeté en attaque, mais a souvent manqué de justesse dans le dernier geste. À la 43^e minute, son tir à ras de terre du pied gauche, des 17 mètres, est passé à plus d'un mètre à droite du cadre. Dans l'ensemble, une prestation correcte. Note : 3. 

  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Rodri

    Comme à son habitude, le capitaine a été le métronome du jeu espagnol, se plaçant toujours au bon endroit et attirant les ballons comme par magie. Il a ainsi récupéré de nombreuses balles et les a distribuées avec intelligence et un calme olympien, même sous pression. L'influence de Rodri sur ses coéquipiers est exceptionnelle ; c'est un véritable leader. Note : 2.

  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Fabian Ruiz

    Le Parisien a livré une prestation correcte, se positionnant souvent comme avant-dernier maillon des actions offensives espagnoles. Malgré cette présence, le danger n’a guère été créé. Solide défensivement, il n’a pas été pris en défaut. À la 62^e minute, Luis de la Fuente a tout de même choisi d’introduire Pedri en lieu et place de Fabián. Note : 3.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Lamine Yamal

    À 19 ans et six jours, Yamal est devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire à disputer une finale de Coupe du monde. Dès la 5^e minute, il s'est immédiatement illustré, mais sa frappe du gauche dans la surface, après un une-deux involontaire avec Olmo, a été déviée par Martinez dans les bras du gardien. Par la suite, s'il s'est montré combatif, il a été bien maîtrisé par un Tagliafico agressif et a manqué de réussite dans ses dribbles. Après la pause, il s’est montré plus dynamique dans ses accélérations, nettement plus incisif et globalement plus enjoué. Son meilleur moment a été un coup franc direct à la huitième minute du temps additionnel, que Martinez a repoussé du coin du but. Note : 2,5.

  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Dani Olmo

    La première occasion de Yamal est née d'un superbe pivot d'Olmo lors de l'attaque précédente, qu'il a d'ailleurs habilement mis à profit avant de conclure (5e). L’ancien joueur de Leipzig s’est plusieurs fois positionné avec intelligence pour échapper à la surveillance adverse et se démarquer, créant ainsi des occasions pour son équipe. Son tir enroulé du pied droit a fait vaciller le gardien Martinez (64^e). Olmo a néanmoins cédé sa place à la 75^e minute. Note : 2,5.

  • Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Alex Baena

    Baena a beaucoup couru, mais il n'a guère pesé sur le jeu. À la 39^e, il a servi Oyarzabal en bonne position ; peu après la mi-temps, son tir du droit a été repoussé par le gardien Martinez. Note : 4.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Espagne, notes de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine : Mikel Oyarzabal

    L’attaquant espagnol a été le joueur du onze de départ de la Furia Roja à avoir reçu le moins de ballons et s’est souvent retrouvé en suspens. Oyarzabal s’est beaucoup déplacé, est parfois descendu en profondeur et a bien contrôlé quelques ballons, mais il lui a manqué de mordant. À la 39e minute, il a tenté une frappe du gauche depuis l’entrée de la surface, mais Martinez a facilement repoussé le danger. Remplacé après l’heure de jeu, il écope d’une note de 4.

  • Espagne, notes des remplaçants lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine

    Pedri (entré à la 62^e) : Il a remplacé Fabian et s'est immédiatement installé aux côtés de Rodri. Le milieu de terrain a affiché une grande maîtrise, se montrant à l'aise balle au pied, précis dans ses passes et solide défensivement. Il a même adressé un centre décisif à Williams dans le temps additionnel (93^e). Note : 2,5.

    Ferran Torres (à partir de la 62^e) : Il a remplacé Oyarzabal et, cinq minutes plus tard, a placé une tête puissante mais trop axiale sur un centre de Yamal. Immédiatement dans le rythme, il a multiplié les appels et les positions, déséquilibrant la défense argentine. À la 87e, sa frappe manque encore le cadre. Mais son tir victorieux à la 106e offre à l’Espagne la Coupe du monde ! Note : 1,5.

    Mikel Merino (à partir de la 75e) : Il a remplacé Olmo. Merino a effectué quelques courses intelligentes et s'est montré difficile à marquer. À la 103e, il a manqué de peu le 1-0 d'une tête, sa tentative passant juste à droite du but. Note : 3.

    Nico Williams (à partir de la 75e) : Il a remplacé Baena et s’est peu à peu imposé dans le match. Il a conclu une contre-attaque par un tir un peu trop centré et un peu trop obstiné (90e+3). Peu après le début des prolongations, il se présente seul au second poteau mais manque sa tête à bout portant. Malgré tout, il reste un atout constant et joue un rôle décisif dans le sacre mondial en offrant la passe décisive de la tête à Torres. Note : 2.

    Martin Zubimendi (à partir de la 99^e) : Il a remplacé Rodri. N’a rien laissé à redire. Pas de note.

    Eric García (à partir de la 99^e) : Il a remplacéLaporte et, comme son prédécesseur, a eu peu de travail. Pas de note.