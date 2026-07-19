Pedri (entré à la 62^e) : Il a remplacé Fabian et s'est immédiatement installé aux côtés de Rodri. Le milieu de terrain a affiché une grande maîtrise, se montrant à l'aise balle au pied, précis dans ses passes et solide défensivement. Il a même adressé un centre décisif à Williams dans le temps additionnel (93^e). Note : 2,5.
Ferran Torres (à partir de la 62^e) : Il a remplacé Oyarzabal et, cinq minutes plus tard, a placé une tête puissante mais trop axiale sur un centre de Yamal. Immédiatement dans le rythme, il a multiplié les appels et les positions, déséquilibrant la défense argentine. À la 87e, sa frappe manque encore le cadre. Mais son tir victorieux à la 106e offre à l’Espagne la Coupe du monde ! Note : 1,5.
Mikel Merino (à partir de la 75e) : Il a remplacé Olmo. Merino a effectué quelques courses intelligentes et s'est montré difficile à marquer. À la 103e, il a manqué de peu le 1-0 d'une tête, sa tentative passant juste à droite du but. Note : 3.
Nico Williams (à partir de la 75e) : Il a remplacé Baena et s’est peu à peu imposé dans le match. Il a conclu une contre-attaque par un tir un peu trop centré et un peu trop obstiné (90e+3). Peu après le début des prolongations, il se présente seul au second poteau mais manque sa tête à bout portant. Malgré tout, il reste un atout constant et joue un rôle décisif dans le sacre mondial en offrant la passe décisive de la tête à Torres. Note : 2.
Martin Zubimendi (à partir de la 99^e) : Il a remplacé Rodri. N’a rien laissé à redire. Pas de note.
Eric García (à partir de la 99^e) : Il a remplacéLaporte et, comme son prédécesseur, a eu peu de travail. Pas de note.