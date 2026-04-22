Selon Sport Bild, le Bayern Munich, club le plus titré d’Allemagne, aurait inscrit Daniel Heuer Fernandes sur sa short-list pour le mercato estival. Les rumeurs d’un intérêt des Bavarois persistent depuis plusieurs semaines, et les indices concernant le gardien de 33 ans deviendraient « de plus en plus concrets ».
Traduit par
Le mercato s’intensifie : le FC Bayern s’intéresse de plus en plus à un joueur clé du HSV
Selon cette hypothèse, Heuer Fernandes correspondrait parfaitement au profil recherché par le Bayern si Neuer venait effectivement à raccrocher les gants cet été. Ce gardien germano-portugais possède une solide expérience de la Bundesliga, une bonne technique et ne serait pas trop coûteux, tant en termes de salaire que de transfert.
Si l’actuel numéro 2, Jonas Urbig, accédait au statut de titulaire, Fernandes accepterait volontiers un rôle de doublure fiable, à l’image de ce qu’avait fait Sven Ulreich. Selon Sport-Bild, le joueur de 33 ans serait d’ailleurs lui aussi séduit par le projet bavarois.
Sous contrat avec le Hambourg SV jusqu’en juin 2026, le portier verra son engagement automatiquement prolongé jusqu’en 2027 en cas de maintien des Rothosen en Bundesliga, ce qui obligerait le Bayern à payer un transfert pour l’enrôler.
- Getty Images
Quel avenir attend Manuel Neuer au FC Bayern ?
À Hambourg, Heuer Fernandes est le numéro un incontesté. Toutes compétitions confondues, il a gardé les buts de l’ancienne grande équipe de Bundesliga à 31 reprises cette saison, encaissant 49 buts et réalisant six clean sheets. Grâce à ses bonnes performances au HSV, il a même été brièvement pressenti comme troisième gardien de la sélection allemande pour la Coupe du monde.
À Munich, l’avenir de Neuer reste à clarifier : le gardien de 40 ans n’a pas encore indiqué s’il prolongeait d’une saison ou s’il mettait un terme à sa carrière.
Si le gardien décide de raccrocher les gants, le club bavarois devra impérativement se renforcer entre les perches. À part le jeune Urbig, le FCB ne compterait plus que sur Sven Ulreich, dont le contrat expire aussi cet été. Un retour d’Alexander Nübel, actuellement prêté au VfB Stuttgart, est jugé peu probable, tout comme une arrivée de Daniel Peretz, désormais pilier du FC Southampton, toujours en course pour la promotion en Premier League.