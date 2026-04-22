Selon cette hypothèse, Heuer Fernandes correspondrait parfaitement au profil recherché par le Bayern si Neuer venait effectivement à raccrocher les gants cet été. Ce gardien germano-portugais possède une solide expérience de la Bundesliga, une bonne technique et ne serait pas trop coûteux, tant en termes de salaire que de transfert.

Si l’actuel numéro 2, Jonas Urbig, accédait au statut de titulaire, Fernandes accepterait volontiers un rôle de doublure fiable, à l’image de ce qu’avait fait Sven Ulreich. Selon Sport-Bild, le joueur de 33 ans serait d’ailleurs lui aussi séduit par le projet bavarois.

Sous contrat avec le Hambourg SV jusqu’en juin 2026, le portier verra son engagement automatiquement prolongé jusqu’en 2027 en cas de maintien des Rothosen en Bundesliga, ce qui obligerait le Bayern à payer un transfert pour l’enrôler.