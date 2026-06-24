Pour El Mala, en revanche, ce transfert sur l’île marquerait une nouvelle étape importante dans son ascension fulgurante. Après avoir quitté le Viktoria Cologne pour rejoindre son grand voisin à l’été 2024, l’ailier de 19 ans s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et un chouchou des supporters de l’Effzeh lors de la dernière saison de Bundesliga, avec 13 buts et cinq passes décisives à son actif.

Récemment, un transfert déjà bien avancé vers le FC Brentford a échoué : le jeune joueur a personnellement bloqué l’opération au dernier moment, malgré une offre de contrat lucrative et l’accord de principe de la direction du club rhénan de le laisser partir.

Sur le plan financier, le club de Bundesliga est en position de force : sous contrat jusqu’en 2030 sans clause libératoire, le joueur offre peu de marges de manœuvre. Le directeur sportif Thomas Kessler a fixé le prix : au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son joyau offensif.