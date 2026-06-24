Selon le quotidien anglais Daily Mail, Newcastle pourrait une nouvelle fois voir ses espoirs de recrutement contrariés par le FC Liverpool.
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Le mercato s’apprête à reprendre son souffle. Nouveaux rebondissements autour de Said El Mala, la révélation du FC Cologne
Outre El Mala, le Belge Matias Fernandez-Pardo, qui évolue à l’OSC Lille, est désormais en tête de liste des priorités de Newcastle. Problème : selon cet article, Liverpool chercherait lui aussi à se renforcer sur les ailes offensives après le départ de sa figure emblématique Mohamed Salah.
Si les Reds échouent à attirer leurs cibles prioritaires, Yan Diomande (RB Leipzig) et Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), El Mala et Fernandez-Pardo pourraient rapidement devenir des options privilégiées. Pour l’instant, Liverpool les observe avec attention, sans encore passer à l’action.
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Liverpool a devancé Newcastle dans la course à Munoz
Newcastle cherche actuellement un remplaçant à Anthony Gordon, fraîchement transféré au FC Barcelone. Les Magpies avaient initialement ciblé l’international espagnol Víctor Muñoz, d’Osasuna, et un accord complet avait été trouvé.
Mais, la semaine dernière, les Magpies ont été devancés par Liverpool, qui a recruté Muñoz pour environ 40 millions d’euros. Après cette déconvenue, les dirigeants de Newcastle ont dû revoir leurs priorités sur le marché des transferts.
Le transfert d'El Mala à Brentford est officiellement tombé à l'eau.
Pour El Mala, en revanche, ce transfert sur l’île marquerait une nouvelle étape importante dans son ascension fulgurante. Après avoir quitté le Viktoria Cologne pour rejoindre son grand voisin à l’été 2024, l’ailier de 19 ans s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et un chouchou des supporters de l’Effzeh lors de la dernière saison de Bundesliga, avec 13 buts et cinq passes décisives à son actif.
Récemment, un transfert déjà bien avancé vers le FC Brentford a échoué : le jeune joueur a personnellement bloqué l’opération au dernier moment, malgré une offre de contrat lucrative et l’accord de principe de la direction du club rhénan de le laisser partir.
Sur le plan financier, le club de Bundesliga est en position de force : sous contrat jusqu’en 2030 sans clause libératoire, le joueur offre peu de marges de manœuvre. Le directeur sportif Thomas Kessler a fixé le prix : au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son joyau offensif.
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Selon les dernières informations, le BVB continuerait de s’intéresser de près à El Mala.
Outre les clubs anglais aux moyens financiers importants, le Borussia Dortmund continue de manifester son intérêt. Après le retrait de Brighton & Hove Albion de la course, le BVB est considéré comme le candidat le plus sérieux en Allemagne.
Selon l'Express, les « Noir et Jaune » ne seraient toutefois pas prêts à débourser les 50 millions d'euros réclamés. Pour rendre l'opération plus séduisante aux yeux des responsables de Cologne, le club réfléchit donc à une solution plus créative.