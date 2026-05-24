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« Le mercato le plus important de tous les temps » : Michael Carrick a « du pain sur la planche » pour faire de Manchester United un sérieux prétendant au titre de Premier League
Carrick détaille les priorités estivales de Manchester United
Manchester United a validé son retour en Ligue des champions, mais Carrick a immédiatement souligné l’ampleur du chantier qui l’attend à Old Trafford. Avec le départ probable de plusieurs cadres, dont Casemiro, le manager des Red Devils sait que le mercato estival s’annonce crucial et exigeant.
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Carrick évoque les transferts et l'équilibre de l'effectif
Carrick a souligné que Manchester United ne pouvait pas se permettre de rester inactif après les progrès réalisés cette saison. Il a admis que l’effectif devait être remanié pour continuer à progresser et réduire l’écart avec les meilleures équipes de Premier League.
« La beauté du prochain mercato, c’est qu’il est toujours perçu comme l’événement le plus important au monde ; c’est aussi le mercato le plus crucial de l’histoire pour chaque club, a-t-il expliqué sur le site officiel du club.
C’est la nature même du système. En tant que club, nous devons continuer à progresser. Nous avons atteint un certain niveau, trouvé un équilibre, mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure pour grimper au classement.
Il est évident qu’il y a du travail à abattre : certains joueurs partiront, et il faudra donc reconstruire. Ce défi n’est pas plus crucial que les précédents, mais il fait partie de la vie d’un club de football, et nous devons en tirer le meilleur parti. »
La nouvelle génération de United prend le relais
Le départ attendu de Casemiro laissera un vide important en matière de leadership dans le vestiaire, mais Carrick estime que les jeunes joueurs commencent à gagner en maturité, tant sur le terrain qu’en dehors. L’entraîneur de Manchester United met en avant les récentes performances et la mentalité de l’équipe comme preuves d’une force de caractère grandissante au sein du groupe.
« Il est clair que j’ai observé une évolution significative à bien des égards », a-t-il ajouté. « On en voit une partie sur le terrain, une autre se manifeste dans les performances et la progression technique des joueurs.
Mais j’ai déjà eu l’occasion de le souligner : se sentir à l’aise dans l’environnement du club, savoir ce que c’est que de jouer ici, connaître le succès, relever des défis, surmonter des épreuves et comprendre ce qu’il faut pour y parvenir, tout cela forge le caractère.
C’est essentiel : ensuite, on progresse et notre personnalité s’affirme encore davantage. J’observe cette évolution chez certains jeunes, mais pas seulement : tout le groupe s’épanouit davantage quand les résultats et les performances sont au rendez-vous. Chaque joueur possède son propre style de leadership ; certains le manifestent davantage à la voix, d’autres par leur exemple. Quoi qu’il en soit, tous progressent lorsque le collectif avance dans la bonne direction. »
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Tous les regards se tournent désormais vers Brighton et son mercato estival.
Manchester United conclura sa saison contre Brighton avant de se tourner vers le mercato estival. Plusieurs joueurs sont annoncés chez les Red Devils : Elliot Anderson (Nottingham Forest), le milieu de terrain de Brighton Carlos Baleba et la star de Newcastle Sandro Tonali.