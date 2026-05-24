« Le mercato le plus important de tous les temps » : Michael Carrick a « du pain sur la planche » pour faire de Manchester United un sérieux prétendant au titre de Premier League

Carrick a souligné que Manchester United ne pouvait pas se permettre de rester inactif après les progrès réalisés cette saison. Il a admis que l’effectif devait être remanié pour continuer à progresser et réduire l’écart avec les meilleures équipes de Premier League.

« La beauté du prochain mercato, c’est qu’il est toujours perçu comme l’événement le plus important au monde ; c’est aussi le mercato le plus crucial de l’histoire pour chaque club, a-t-il expliqué sur le site officiel du club.

C’est la nature même du système. En tant que club, nous devons continuer à progresser. Nous avons atteint un certain niveau, trouvé un équilibre, mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure pour grimper au classement.

Il est évident qu’il y a du travail à abattre : certains joueurs partiront, et il faudra donc reconstruire. Ce défi n’est pas plus crucial que les précédents, mais il fait partie de la vie d’un club de football, et nous devons en tirer le meilleur parti. »