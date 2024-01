Le mercato hivernal le plus calme de l'histoire ! Pourquoi les clubs ne dépensent plus

Ceux qui s'excitent devant des contrats mirobolants ont été déçus ce mois-ci, car les clubs européens ont du mal à financer de tels transferts.

Depuis l'ouverture du mercato au début du mois de janvier, le vent a soufflé sur l'Europe. Même en Premier League, où les clubs ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent sans se soucier des conséquences, c'est le silence radio.

Ironiquement, compte tenu des critiques formulées à l'encontre de Daniel Levy pour avoir resserré les cordons de la bourse dans le passé, c'est en fait Tottenham qui est en tête du classement des dépenses à l'heure actuelle. Mais même eux n'ont pas fait de folies, signant le prêt de Timo Werner et payant au Genoa 25 millions d'euros plus 6 millions d'euros de suppléments pour les services de Radu Dragusin.

Le club londonien a également eu un intérêt envers Conor Gallagher (Chelsea), mais semble avoir refusé pour des raisons économiques - ce qui fait écho à la tendance générale de restriction financière exercée par les clubs à travers le continent en ce mois de janvier.

L'article continue ci-dessous

La question que tout le monde se pose est la suivante : où sont passés tous ceux qui ont dépensé beaucoup d'argent par le passé ? L'année dernière, à la même époque, Chelsea avait déjà déboursé 105 millions d'euros pour Mykhailo Mudryk, Liverpool avait mis la main sur Cody Gakpo, tandis que des clubs en difficulté comme Bournemouth et Leeds n'avaient pas chômé non plus.