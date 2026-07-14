Selon le journal italien *Corriere dello Sport*, le BVB serait déjà parvenu à un accord de principe avec l'attaquant sur les détails financiers du contrat, mais les négociations autour de ce transfert s'avèrent compliquées.
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Le mercato entre dans sa phase décisive ! Selon les dernières informations, le BVB aurait trouvé un accord avec la jeune pépite offensive de la DFB
Pour l’instant, le Borussia hésite à transmettre une offre officielle au FC Bruges, préférant d’abord clarifier la situation de son effectif. Néanmoins, les « Noir et Jaune » détiennent désormais l’avantage dans ce dossier, en partie grâce à l’indécision de leurs concurrents, indiquent plusieurs sources.
Longtemps considérée comme la grande favorite pour recruter cet attaquant né à Cagliari et membre de l’équipe nationale U21, l’AS Rome aurait déjà trouvé un accord avec le joueur, qui privilégierait un départ vers la Serie A.
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Quelles sont les alternatives au BVB pour remplacer Nicolo Tresoldi ?
La Roma doit d’abord finaliser d’autres ventes de joueurs avant de pouvoir transmettre à Bruges l’offre prévue de 25 millions d’euros. Les conseillers de Tresoldi profitent de ce délai pour explorer d’autres options de haut niveau. Outre l’Atlético de Madrid, c’est surtout le BVB qui s’est montré réceptif.
Toutefois, une offre rapide du Borussia à Bruges, où Tresoldi est encore sous contrat jusqu’en 2029, dépend directement de l’avenir de Serhou Guirassy. L’attaquant vedette du BVB, âgé de 30 ans, est sur le point de partir et a récemment été fortement pressenti pour rejoindre Fenerbaçhe Istanbul. Si ce transfert se concrétise, Dortmund aura besoin d’un remplaçant de qualité pour le poste d’avant-centre et pourrait alors accélérer sur Tresoldi.
Si cette piste venait à s’échouer, les dirigeants du BVB ont déjà activé d’autres pistes : Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) et Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) sont également envisagés pour renforcer l’attaque.
Nicolo Tresoldi impressionne par sa progression fulgurante au sein du Club de Bruges.
Tresoldi a connu une ascension fulgurante. Après son transfert de Hanovre 96 à Bruges à l'été 2025, l'attaquant s'est imposé avec brio en Pro League belge. Ses 23 buts et neuf passes décisives en 58 matchs officiels ont attiré l'attention de nombreux clubs européens.
Son profil de numéro 9 classique, doté d’une grande puissance physique, a très tôt attiré l’attention de la DFB. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a finalement renoncé à le convoquer pour la Coupe du monde pour des raisons tactiques, tout en saluant la qualité de l’attaquant. Un éventuel transfert vers un grand club européen devrait toutefois considérablement augmenter les chances de l’international U21 de faire bientôt ses débuts en équipe nationale A.
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