La Roma doit d’abord finaliser d’autres ventes de joueurs avant de pouvoir transmettre à Bruges l’offre prévue de 25 millions d’euros. Les conseillers de Tresoldi profitent de ce délai pour explorer d’autres options de haut niveau. Outre l’Atlético de Madrid, c’est surtout le BVB qui s’est montré réceptif.

Toutefois, une offre rapide du Borussia à Bruges, où Tresoldi est encore sous contrat jusqu’en 2029, dépend directement de l’avenir de Serhou Guirassy. L’attaquant vedette du BVB, âgé de 30 ans, est sur le point de partir et a récemment été fortement pressenti pour rejoindre Fenerbaçhe Istanbul. Si ce transfert se concrétise, Dortmund aura besoin d’un remplaçant de qualité pour le poste d’avant-centre et pourrait alors accélérer sur Tresoldi.

Si cette piste venait à s’échouer, les dirigeants du BVB ont déjà activé d’autres pistes : Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) et Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) sont également envisagés pour renforcer l’attaque.