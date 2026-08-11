La nouvelle saison 2026/27 est sur le point de lever le rideau. Quelques championnats ont déjà commencé - la Serie A le fera le week-end prochain, entre les 22 et 23 août - mais demain est au programme la Supercoupe d’Europe entre le PSG de Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions, et l’Aston Villa d’Unai Emery qui avait remporté la saison dernière la Ligue Europa. Pour beaucoup, les Français sont les grands favoris de cette rencontre qui se jouera à 21 heures à la Red Bull Arena de Salzbourg, mais les Anglais se sont renforcés avec les arrivées de Garnacho - également recherché par la Roma - et du Suisse Manzambi, qui avait justement impressionné l’entraîneur lors de la finale de Ligue Europa avec Fribourg.