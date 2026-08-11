La nouvelle saison 2026/27 est sur le point de lever le rideau. Quelques championnats ont déjà commencé - la Serie A le fera le week-end prochain, entre les 22 et 23 août - mais demain est au programme la Supercoupe d’Europe entre le PSG de Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions, et l’Aston Villa d’Unai Emery qui avait remporté la saison dernière la Ligue Europa. Pour beaucoup, les Français sont les grands favoris de cette rencontre qui se jouera à 21 heures à la Red Bull Arena de Salzbourg, mais les Anglais se sont renforcés avec les arrivées de Garnacho - également recherché par la Roma - et du Suisse Manzambi, qui avait justement impressionné l’entraîneur lors de la finale de Ligue Europa avec Fribourg.
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Le mercato du PSG à la veille de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa : après les arrivées de Digne et Akliouche, les cibles sont Suzuki, Godts et Ferran Torres
LES RECRUES ET L’OBJECTIF DANS LES BUTS
Les gros coups du PSG doivent encore arriver : jusque-là, les Parisiens ont réalisé un mercato discret en rapatriant Lucas Digne, recruté pour 7 millions précisément à Aston Villa - s’il joue, il sera un ex -, et en investissant 50 millions sur Maghnes Akliouche, arrivé de Monaco. Parmi les nouveaux visages, il y a aussi un Italien : il s’agit du gardien né en 2008 Alessandro Longoni, qui a quitté l’AC Milan et a signé libre chez les Français ; il sera le troisième gardien, en attendant de comprendre la hiérarchie entre les deux premiers : avec Chevalier sur le départ, le PSG est en négociations avancées avec Parme pour l’arrivée de ZionSuzuki pour 35 millions.
LES DEUX RECRUES
En attaque, le PSG veut se renforcer avec le talent de l’Ajax Mika Godts : des discussions sont ouvertes depuis des semaines entre les deux clubs, la dernière offre mise sur la table des Lanciers dépasse les 40 millions d’euros et se rapproche beaucoup de la demande de 60 ; tout est déjà convenu avec le joueur, avec lequel un accord verbal existe pour le transfert. Le grand recrutement de l’été, cependant, pourrait être Ferran Torres : selon ce que rapporte Marca, le joueur a fait savoir au FC Barcelone — avec lequel il n’a plus qu’un an de contrat — qu’il voulait aller au PSG, qui attend une réponse du Barça à l’offre de 50 millions d’euros.
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