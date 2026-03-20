Selon les informations de la célèbre agence de presse Reuters, les Red Devils envisageraient de recruter Bruno Guimaraes. Les discussions avec Newcastle United concernant le milieu de terrain seraient déjà bien avancées.
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Le mercato de la Premier League prend forme ! Manchester United serait sur le point de conclure un accord de 80 millions d'euros
Selon cet article, le club, actuellement troisième du classement de la Premier League, devrait toutefois mettre la main à la poche pour débaucher le Brésilien. On parle d'un montant de transfert de 80 millions d'euros.
Guimaraes devrait succéder à son compatriote Casemiro à Manchester. Comme on le sait, ce dernier, âgé de 34 ans, quittera United à la fin de la saison en cours sans indemnité de transfert. Sa nouvelle destination n'est toutefois pas connue, mais il devrait à nouveau tourner le dos à l'Europe.
- AFP
Le poker autour de Guimaraes : le Real Madrid va-t-il poser problème ?
Toutefois, la course pour Guimaraes pourrait encore prendre une tournure inattendue, admet Reuters, car le Real Madrid aurait lui aussi manifesté son intérêt pour le joueur de 28 ans. Si les Merengues se lançaient réellement à fond dans la course, les chances de ManUnited de remporter le marché s'amenuiseraient considérablement.
Les Magpies, quant à eux, auraient peu de chances de conserver Guimaraes malgré son contrat qui court jusqu'en 2028. Ces dernières semaines, plusieurs médias anglais ont rapporté à l'unisson que le club du joueur international Nick Woltemade risquait une vente massive. En raison de la chute sportive, on s'attend déjà à des pertes financières considérables, raison pour laquelle la direction du club envisagerait de laisser partir certaines stars, dont Anthony Gordon et Sandro Tonali.
Newcastle connaît une mauvaise saison - ManUnited est l'équipe du moment
Newcastle n'occupe que la neuvième place de la Premier League. En Ligue des champions, l'aventure s'est déjà terminée après la cuisante défaite lors du match retour des huitièmes de finale contre le FC Barcelone. Guimaraes fait quant à lui partie des rares joueurs à afficher des performances constantes cette saison. En 35 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit neuf buts et délivré sept passes décisives.
ManUnited est quant à lui l'équipe du moment en Angleterre. L'entraîneur par intérim Michael Carrick a remporté sept de ses neuf matchs disputés jusqu'à présent en Premier League, n'en ayant perdu qu'un seul.
Bruno Guimaraes : performances et statistiques à Newcastle United
Jeux 189 Buts 31 Passes décisives 31