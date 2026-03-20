Le mercato de la Premier League prend forme ! Manchester United serait sur le point de conclure un accord de 80 millions d'euros

Selon cet article, le club, actuellement troisième du classement de la Premier League, devrait toutefois mettre la main à la poche pour débaucher le Brésilien. On parle d'un montant de transfert de 80 millions d'euros.

Guimaraes devrait succéder à son compatriote Casemiro à Manchester. Comme on le sait, ce dernier, âgé de 34 ans, quittera United à la fin de la saison en cours sans indemnité de transfert. Sa nouvelle destination n'est toutefois pas connue, mais il devrait à nouveau tourner le dos à l'Europe.