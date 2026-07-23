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Loai Mohamed

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Le mensonge du beau jeu et l'énigme qui a assassiné le rêve arabe... 10 leçons à tirer du Mondial 2026

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Le Mondial de la vérité... Le tournoi qui a changé les règles du jeu

Le Mondial 2026 a baissé le rideau sur l'une des éditions les plus riches en événements et en histoires de la Coupe du monde, ce premier tournoi disputé avec la participation de 48 sélections ayant connu des bouleversements marquants qui ont redessiné certains traits du football mondial, tout en révélant des vérités demeurées présentes derrière les résultats et les chiffres.

De la lutte des sélections arabes et africaines face aux moments décisifs à la domination du réalisme tactique au détriment du spectacle, en passant par la capacité des grandes stars à défier le facteur de l'âge, jusqu'aux polémiques arbitrales et aux défis organisationnels, le tournoi a porté de nombreux messages qui dépassent les limites de la course au titre.

Entre récits de succès et d'échecs, records et paradoxes historiques, le Mondial 2026 a offert une large image de la réalité du jeu et de ses mutations, confirmant que les petits détails, le mental et la capacité à gérer la pression sont devenus des facteurs déterminants pour faire la différence dans les plus grandes compétitions du football.

Dans ce reportage, Kooora propose une lecture analytique des 10 principales leçons à retenir du Mondial 2026, à travers les phénomènes les plus marquants qui ont façonné le tournoi et laissé leur empreinte sur l'avenir du jeu.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La peur des grands... le complexe qui hante encore les Arabes

    Le football arabe a abordé le Mondial 2026 avec des rêves sans précédent, après avoir signé un record historique en qualifiant 8 sélections pour la première fois, soit le double du précédent record établi lors des éditions 2018 et 2022 avec seulement 4 sélections.

    Mais ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère arabe s'est achevé sur un bilan bien inférieur aux attentes.

    S'il est vrai que 3 sélections ont atteint les phases à élimination directe, l'Algérie a été éliminée dès les seizièmes de finale, l'Égypte a quitté la compétition en huitièmes de finale, tandis que le parcours du Maroc s'est arrêté en quarts de finale, alors que beaucoup le pressentaient pour rééditer l'exploit de l'édition qatarie, voire le dépasser.

    Quant à la Tunisie, au Qatar, à l'Arabie saoudite, à la Jordanie et à l'Irak, ils se sont contentés d'une sortie dès la phase de groupes, après des prestations qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions.

    Mais les résultats ne racontent pas à eux seuls toute l'histoire.

    Le dénominateur commun entre la plupart des sélections arabes ne résidait pas uniquement dans l'écart technique : il apparaissait plutôt comme une barrière mentale qui se répétait chaque fois qu'elles se heurtaient à une grande sélection. Dans les moments qui exigeaient de l'audace et la foi en la possibilité de créer la surprise, l'hésitation prenait le dessus, transformant progressivement les matchs en scénarios familiers qui s'achevaient par la victoire des grandes équipes.

    La confrontation entre l'Égypte et l'Argentine s'impose comme l'exemple le plus éloquent. La sélection égyptienne a imposé sa personnalité tout au long des 79 minutes et a été la meilleure équipe pendant la majeure partie de la rencontre, avant de perdre sa concentration dans les dernières minutes, transformant le rêve d'une qualification historique en une élimination douloureuse, indépendamment de la polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre.

    Le même scénario s'est répété à des degrés divers avec le reste des sélections arabes. L'Algérie et la Jordanie se sont heurtées à l'Argentine, l'Irak n'a pas résisté à la France, l'Arabie saoudite est tombée face à l'Espagne, tandis que la Tunisie s'est heurtée à la puissance de la Suède et des Pays-Bas.

    Même le Maroc, qui a disputé un grand tournoi et a tenu tête au Brésil et aux Pays-Bas, a semblé tout à fait différent face à la France en quarts de finale, sa menace offensive s'étant évaporée tout au long du match, comme s'il avait perdu la personnalité qui l'avait distingué lors des tours précédents.

    Malgré ce constat, on ne peut ignorer les signaux positifs qu'a apportés le tournoi, au premier rang desquels la prestation égyptienne face à la Belgique et les performances marocaines face aux grandes sélections, autant d'indices qui confirment que l'écart technique n'est plus aussi grand qu'auparavant, et que le véritable obstacle est peut-être davantage mental que footballistique.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Afrique... des débuts prometteurs mais une fin qui a révélé le problème

    Si les sélections arabes se sont heurtées à un mur psychologique, les sélections africaines ont vécu le même scénario de manière encore plus cruelle.

    Le continent africain était présent avec sa plus grande représentation de l'histoire, après avoir pris part à la compétition avec 10 sélections, et le tournoi a débuté de manière idéale, 9 sélections ayant réussi à atteindre les phases à élimination directe, en réponse concrète aux voix qui avaient mis en doute la légitimité de l'Afrique à disposer d'un tel nombre de places, parmi lesquelles l'entraîneur italien Gennaro Gattuso.

    Mais l'image a rapidement changé. En effet, dans les phases à élimination directe, il a semblé que la plupart des sélections africaines étaient tombées dans le même piège : une bonne prestation, puis un effondrement dans les derniers instants.

    L'Afrique du Sud s'est inclinée face au Canada dans les tout derniers instants, la Côte d'Ivoire est tombée de la même manière face à la Norvège, le Sénégal a fait ses adieux face à la Belgique, la République démocratique du Congo face à l'Angleterre, le Cap-Vert face à l'Argentine, puis est venue l'Égypte pour reproduire ce scénario en huitièmes de finale.

    Fait marquant, 3 sélections africaines, à savoir la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Sénégal, ont encaissé des buts décisifs à la 86e minute, dans un phénomène qui a semblé relever d'une malédiction commune plutôt que d'un simple hasard.

    Ce scénario a poussé Rudi Garcia, l'entraîneur de la Belgique, à évoquer un déclin de la condition physique des sélections africaines dans les moments décisifs, avant de préciser plus tard que sa déclaration ne visait pas à dévaloriser les sélections du continent.

    Mais au-delà de la polémique, le tournoi a soulevé une question qui appelle une réponse au sein des fédérations africaines : la crise est-elle réellement d'ordre physique ? Ou est-ce le facteur psychologique qui conduit à une perte de concentration à l'approche du coup de sifflet final ?

    La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir du football africain lors des prochaines compétitions.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    Il défie les lois de la nature... L'âge n'est qu'un chiffre dans le dictionnaire des légendes

    L'un des messages les plus clairs du Mondial 2026 aura été que l'âge n'est plus un critère pour juger de la capacité d'un joueur à rivaliser au plus haut niveau.

    Lionel Messi en a été l'incarnation la plus éclatante. À 39 ans, le capitaine de l'Argentine a livré sa meilleure version individuelle en Coupe du monde, alors que beaucoup pensaient que son sacre au Qatar en 2022 marquerait le dernier chapitre de son parcours mondialiste.

    Messi a dominé un grand nombre de statistiques individuelles et a été en course pour la plupart des trophées, avant de perdre le titre de meilleur buteur de l'histoire du Mondial au profit de Kylian Mbappé. Il a néanmoins prouvé que l'expérience et l'intelligence pouvaient largement compenser l'effet du facteur âge.

    Et Messi ne fut pas la seule exception. Le gardien du Cap-Vert Vozinha, âgé de 40 ans, s'est transformé en l'une des histoires les plus inspirantes du tournoi.

    Entré dans la compétition comme un joueur méconnu évoluant en championnat portugais, il en est ressorti comme l'une de ses figures les plus marquantes, après avoir repoussé les assauts des grandes sélections. Il fut le seul gardien à conserver sa cage inviolée face à l'Espagne lors du match d'ouverture, et il a également offert des prestations remarquables face à l'Argentine, malgré l'élimination de son équipe nationale.

    Il n'est dès lors pas étonnant que le public l'ait récompensé en le retenant dans l'équipe-type du tournoi, devançant de grands noms, dont Unai Simón, qui a reçu le trophée de meilleur gardien décerné par la Fédération internationale de football.

    Le Mondial 2026 a confirmé que le football moderne ne se mesure plus au nombre des années, mais à la capacité de maintenir son niveau, à la préparation mentale et au professionnalisme qui permettent à un joueur de rivaliser avec des générations plus jeunes que lui.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le pragmatisme brise l'élan du spectacle... la tactique défensive fait les champions

    Les grandes compétitions ont toujours été associées à l'idée que l'équipe la plus créative est la plus digne de soulever le trophée. Mais le Mondial 2026 a une nouvelle fois confirmé une vérité que les entraîneurs connaissent bien : le football n'offre pas les titres aux plus spectaculaires, mais aux plus capables de gagner.

    La sélection espagnole en a été l'illustration la plus évidente. Malgré son sacre en Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, la Roja n'a pas été l'équipe la plus séduisante sur le plan offensif. Elle s'est au contraire appuyée sur un collectif solidaire et cohérent, une grande discipline tactique et une solidité défensive exceptionnelle, qui en ont fait le premier champion sacré après n'avoir encaissé qu'un seul but, et ce en huit matches disputés lors de la première édition à réunir 48 sélections.

    Le succès de l'Espagne ne reposait pas sur une seule vedette capable de faire la différence à elle seule, mais sur la complémentarité des rôles sur le terrain. Même Lamine Yamal, arrivé dans la compétition porté par d'immenses attentes, n'a pas affiché son meilleur niveau, tandis que le trophée de meilleur joueur du tournoi est revenu à Rodri, un joueur dont l'importance résidait davantage dans ses rôles tactiques que dans ses gestes spectaculaires.

    De son côté, la sélection argentine a atteint la finale avec un style totalement différent, marqué par le réalisme et, bien souvent, par la rugosité. Elle a en effet dominé le classement des sélections ayant récolté le plus de cartons, et s'est appuyée sur la solidité défensive et les duels puissants, tandis que les éclairs techniques se sont le plus souvent limités aux touches de Lionel Messi, qui n'a cadré aucun tir durant le temps réglementaire de la finale.

    À l'inverse, la France a livré l'une des éditions les plus séduisantes sur le plan offensif, grâce au brio de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition, et de Michael Olise, son meilleur passeur, ainsi qu'à la profusion d'occasions et de buts. Mais cela n'a pas suffi pour décrocher le titre.

    Il en va de même pour la sélection anglaise, qui possédait l'une des lignes offensives les plus variées et les plus créatives, et a proposé des prestations offensives remarquables, notamment lors du match pour la troisième place, sans que cela ne lui permette pour autant d'atteindre la finale.

    La conclusion tirée de cette compétition était claire : dans des tournois qui s'étendent sur huit matches, l'organisation, la discipline et la capacité à gérer les petits détails peuvent avoir plus de valeur que le beau jeu.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les gènes de l'appartenance l'emportent... Le sélectionneur national, une règle qui refuse de se briser

    Malgré la formidable évolution qu'a connue le football et la large ouverture aux différentes écoles d'entraînement, la Coupe du monde continue de préserver l'un de ses phénomènes historiques les plus étranges.

    Le titre sourit toujours au sélectionneur national. Le Mondial 2026 a confirmé la persistance de cette règle, après que Luis de la Fuente a conduit son pays, l'Espagne, jusqu'au sacre, tandis que Lionel Scaloni a atteint la finale avec l'Argentine. La finale a ainsi réuni deux sélectionneurs originaires de leurs pays respectifs, prolongeant l'absence de tout entraîneur étranger sur le podium du sacre.

    Le paradoxe est que ce résultat est survenu lors d'une édition ayant enregistré la plus forte présence de sélectionneurs étrangers de l'histoire de la compétition.

    En effet, 26 entraîneurs ont dirigé des sélections dont ils ne possédaient pas la nationalité, soit plus de la moitié des équipes participantes, contre seulement 9 entraîneurs lors du Mondial du Qatar 2022.

    Malgré cette large diffusion, le trophée est resté fidèle à son histoire.

    De nombreux analystes expliquent ce phénomène par le fait que le sélectionneur national entretient un lien affectif plus fort avec l'équipe de son pays et vit la pression et les aspirations du public d'une manière différente, ce qui lui confère une motivation supplémentaire lors des grands rendez-vous.

    En revanche, cela ne signifie pas minimiser la compétence des entraîneurs étrangers, mais l'histoire continue d'envoyer le même message : le succès en Coupe du monde ne dépend pas uniquement de la réflexion tactique, il nécessite aussi une compréhension profonde de l'identité footballistique, de la culture locale et de la dimension psychologique des joueurs.

    C'est pourquoi cette règle est restée solide, malgré toutes les tentatives de la briser.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo... une fin qui n'était pas à la hauteur de la légende

    Si le Mondial 2026 a vu naître de nouvelles success stories, il a en revanche écrit la triste fin de l'un des plus grands parcours de l'histoire du football.

    Cristiano Ronaldo disputait le tournoi pour la sixième fois de sa carrière, égalant ainsi le record du nombre de participations, et espérait réduire l'écart avec son éternel rival Lionel Messi, sacré lors du Mondial 2022 avant de continuer à briller de façon exceptionnelle lors de l'édition 2026.

    Mais la réalité a pris une tout autre tournure. La sélection portugaise a semblé loin de la lutte pour le titre et s'est contentée d'atteindre les huitièmes de finale, tandis que Ronaldo n'a pas réussi à laisser une empreinte à la hauteur de son statut historique. Les voix réclamant une réduction de son rôle au sein du onze de départ se sont alors multipliées, estimant que son maintien tout au long des matchs ne reposait plus uniquement sur des considérations sportives.

    Tout cela est survenu au moment où Messi livrait l'un de ses meilleurs tournois sur le plan individuel, creusant encore davantage l'écart dans la comparaison qui a accompagné les deux stars tout au long des deux dernières décennies.

    Malgré cela, le parcours de Ronaldo en Coupe du monde demeure exceptionnel à tous points de vue.

    Il est en effet le seul joueur à avoir marqué lors de 6 éditions différentes de la Coupe du monde, un chiffre qui paraît hors de portée dans un avenir proche et qui confirme que la déception de l'édition 2026 ne saurait effacer un héritage bâti sur plus de 20 ans.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Mbappé, l'enfant chéri du Mondial

    À l'exact opposé de Ronaldo, la Coupe du monde a toujours semblé célébrer Kylian Mbappé. La star française, âgée de 27 ans, est devenue le premier joueur de l'histoire à être sacré meilleur buteur du tournoi lors de deux éditions consécutives, et détient désormais le titre de meilleur buteur historique du Mondial, sans qu'aucun joueur actuel ne s'en approche, ce qui lui offre une belle opportunité de consolider cette suprématie lors des deux prochaines éditions.

    Mbappé a décroché le titre de meilleur buteur dès sa première participation en 2018, bien qu'il n'ait pas été celui qui a le plus marqué à cette occasion, puis il a réédité cette performance individuelle en 2022 et 2026 sans toucher l'or dans aucune d'entre elles.

    Le Français a également pulvérisé les records de régularité, puisqu'il n'a manqué aucun match disputé par la sélection de son pays lors des trois dernières éditions — 22 matches consécutifs — et il est le seul Français à avoir réalisé cela, inscrivant en contrepartie 22 buts, soit une moyenne d'un but par match.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le Real Madrid... le paradoxe d'une saison sans titres

    L'un des plus grands paradoxes de cette édition est que le Real Madrid est devenu le club dont les joueurs ont inscrit le plus grand nombre de buts dans la compétition, devançant tous les autres clubs, alors même que l'équipe merengue a bouclé la saison 2025-2026 sur un bilan vierge en matière de titres.

    Les joueurs du Real Madrid ont marqué 22 buts au total, plus que n'importe quelle autre équipe, grâce au brio de Mbappé, auteur à lui seul de 10 buts, aux côtés de Jude Bellingham qui a ajouté 7 buts malgré une saison en dents de scie avec le club madrilène.

    Cette statistique place la direction du Real Madrid face à une question directe, puisqu'il revient désormais à José Mourinho, l'entraîneur de retour pour un deuxième mandat, d'analyser les raisons qui ont empêché ce niveau de s'exprimer sous le maillot de cette même équipe, alors que ces stars possèdent une qualité suffisante pour briller dans une compétition de cette envergure.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un sifflet sur le banc des accusés... L'arbitrage déclenche la tempête

    L'arbitrage est resté l'un des dossiers les plus controversés, du premier au dernier coup de sifflet. Le match d'ouverture a vu 3 cartons rouges, une première historique, tandis que la finale a été marquée par l'annulation d'un but polémique de l'Espagne.

    Bien que la Coupe du monde rassemble l'élite des arbitres mondiaux, plusieurs d'entre eux ont suscité la polémique par des décisions et des attitudes remarquées, au point que certains ont été accusés de favoriser des sélections précises, à leur tête l'Argentine.

    Parmi les cas les plus litigieux : l'absence d'expulsion de Messi après un tacle appuyé sur l'Algérien Aïssa Mandi, l'annulation du but de Zizo, le joueur de l'Égypte, pour une faute sur Marwan Attia, et l'annulation d'un but de la Croatie dans les dernières minutes face au Portugal. Ces décisions ont poussé plusieurs entraîneurs et responsables à formuler des critiques acerbes, au premier rang desquels Hossam Hassan, Thomas Tuchel, Didier Deschamps et Carlos Queiroz.

    La polémique ne s'est pas limitée aux décisions individuelles, elle s'est étendue à la manière d'appliquer les nouvelles règles, et plus précisément la prérogative de l'arbitre assisté par la vidéo d'intervenir pour identifier le joueur fautif, une intervention que des experts de l'arbitrage ont estimée dépasser le texte de la loi, comme lors du match entre l'Argentine et la Suisse, quand l'arbitre vidéo est effectivement intervenu pour modifier la décision, ce qui a entraîné l'expulsion de Breel Embolo, le joueur de la sélection européenne.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Éclat trompeur et crises organisationnelles... les États-Unis échouent au test de l'organisation

    Loin du rectangle vert, le Mondial 2026 a imposé des défis organisationnels exceptionnels, après avoir été disputé pour la première fois dans trois pays et sur une immense étendue géographique.

    La compétition a révélé l'ampleur des difficultés liées aux déplacements entre les villes, à la diversité des conditions climatiques et à la longueur des distances parcourues par les sélections et les supporters, ce qui s'est répercuté sur les aspects logistiques, sur la récupération et même sur la préparation des matches.

    La leçon la plus marquante de cette édition demeure que les États-Unis — en tant que pays disposant de la plus grande part des rencontres — n'ont pas constitué un environnement idéal pour accueillir un événement de l'envergure de la Coupe du monde. Malgré le grand succès populaire en matière de vente de billets, une part importante du public était constituée d'autres nationalités venues soutenir les sélections de leurs pays, à un moment où les Américains restent davantage attachés à des sports comme le basket-ball et le football américain.

    La compétition a connu diverses crises inédites dans son histoire, la première étant celle des visas d'entrée, qui a suscité une large polémique, et l'arbitre somalien Omar Artan a été l'un des plus touchés par cette situation.

    La météo a également représenté une menace permanente tout au long du tournoi, puisque le match entre la France et l'Irak a été interrompu après la fin de la première mi-temps à cause d'elle, tandis que le coup d'envoi de la rencontre entre l'Angleterre et le Mexique, disputée sur le sol mexicain, a été retardé.

    Le décalage horaire entre les États-Unis d'une part, et le Moyen-Orient et l'Europe d'autre part, a de son côté affecté le suivi de nombreux matches, des supporters ayant été contraints de modifier leurs horaires de sommeil pour suivre les sélections de leurs pays.

    Sur le plan des horaires également, certaines programmations de matches ont provoqué un large mécontentement, et parmi les principaux critiques figurait Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, qui a adressé de virulentes critiques au comité organisateur, estimant qu'il « n'avait pas compris le football » après avoir fixé la rencontre entre l'Égypte et l'Argentine à midi, alors qu'une seule autre rencontre était programmée le même jour.

    Tout cela s'ajoute à d'autres crises, comme la hausse sans précédent des prix des billets des matches, les interférences politiques dans des décisions sportives, et bien d'autres encore.