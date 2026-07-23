Le football arabe a abordé le Mondial 2026 avec des rêves sans précédent, après avoir signé un record historique en qualifiant 8 sélections pour la première fois, soit le double du précédent record établi lors des éditions 2018 et 2022 avec seulement 4 sélections.

Mais ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère arabe s'est achevé sur un bilan bien inférieur aux attentes.

S'il est vrai que 3 sélections ont atteint les phases à élimination directe, l'Algérie a été éliminée dès les seizièmes de finale, l'Égypte a quitté la compétition en huitièmes de finale, tandis que le parcours du Maroc s'est arrêté en quarts de finale, alors que beaucoup le pressentaient pour rééditer l'exploit de l'édition qatarie, voire le dépasser.

Quant à la Tunisie, au Qatar, à l'Arabie saoudite, à la Jordanie et à l'Irak, ils se sont contentés d'une sortie dès la phase de groupes, après des prestations qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions.

Mais les résultats ne racontent pas à eux seuls toute l'histoire.

Le dénominateur commun entre la plupart des sélections arabes ne résidait pas uniquement dans l'écart technique : il apparaissait plutôt comme une barrière mentale qui se répétait chaque fois qu'elles se heurtaient à une grande sélection. Dans les moments qui exigeaient de l'audace et la foi en la possibilité de créer la surprise, l'hésitation prenait le dessus, transformant progressivement les matchs en scénarios familiers qui s'achevaient par la victoire des grandes équipes.

La confrontation entre l'Égypte et l'Argentine s'impose comme l'exemple le plus éloquent. La sélection égyptienne a imposé sa personnalité tout au long des 79 minutes et a été la meilleure équipe pendant la majeure partie de la rencontre, avant de perdre sa concentration dans les dernières minutes, transformant le rêve d'une qualification historique en une élimination douloureuse, indépendamment de la polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre.

Le même scénario s'est répété à des degrés divers avec le reste des sélections arabes. L'Algérie et la Jordanie se sont heurtées à l'Argentine, l'Irak n'a pas résisté à la France, l'Arabie saoudite est tombée face à l'Espagne, tandis que la Tunisie s'est heurtée à la puissance de la Suède et des Pays-Bas.

Même le Maroc, qui a disputé un grand tournoi et a tenu tête au Brésil et aux Pays-Bas, a semblé tout à fait différent face à la France en quarts de finale, sa menace offensive s'étant évaporée tout au long du match, comme s'il avait perdu la personnalité qui l'avait distingué lors des tours précédents.

Malgré ce constat, on ne peut ignorer les signaux positifs qu'a apportés le tournoi, au premier rang desquels la prestation égyptienne face à la Belgique et les performances marocaines face aux grandes sélections, autant d'indices qui confirment que l'écart technique n'est plus aussi grand qu'auparavant, et que le véritable obstacle est peut-être davantage mental que footballistique.