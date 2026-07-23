Le football arabe a abordé le Mondial 2026 avec des rêves sans précédent, après avoir établi un chiffre historique avec la participation de 8 sélections pour la première fois, soit le double du précédent record atteint lors des éditions 2018 et 2022, où seules 4 sélections étaient présentes.

Mais ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère arabe s'est finalement soldé par un bilan bien inférieur aux attentes.

S'il est vrai que 3 sélections ont atteint les phases à élimination directe, l'Algérie a été éliminée dès les seizièmes de finale, l'Égypte a quitté la compétition en huitièmes de finale, tandis que le parcours du Maroc s'est arrêté en quarts de finale, alors que beaucoup le voyaient rééditer l'exploit de l'édition qatarie, voire le dépasser.

Quant à la Tunisie, au Qatar, à l'Arabie saoudite, à la Jordanie et à l'Irak, ils se sont contentés d'une élimination au premier tour, après des prestations qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions.

Mais les résultats seuls ne racontent pas toute l'histoire.

Car le dénominateur commun entre la plupart des sélections arabes n'était pas uniquement l'écart technique, mais semblait plutôt être un blocage mental qui se répétait chaque fois qu'elles affrontaient une grande sélection. Dans les moments qui exigeaient de l'audace et la conviction de pouvoir créer la surprise, l'hésitation prenait le dessus, transformant progressivement les matchs en scénarios familiers qui se terminaient par la victoire des grandes sélections.

La confrontation entre l'Égypte et l'Argentine ressort comme l'exemple le plus flagrant. La sélection égyptienne a imposé sa personnalité au match pendant 79 minutes, et a été la meilleure équipe durant la majeure partie de la rencontre, avant de perdre sa concentration dans les dernières minutes, transformant le rêve d'une qualification historique en une sortie douloureuse, indépendamment de la polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre.

Le même scénario s'est répété à des degrés divers avec les autres sélections arabes. L'Algérie et la Jordanie se sont heurtées à l'Argentine, l'Irak n'a pas tenu face à la France, l'Arabie saoudite est tombée face à l'Espagne, tandis que la Tunisie s'est heurtée à la force de la Suède et des Pays-Bas.

Même le Maroc, qui a réalisé un grand tournoi et a fait jeu égal avec le Brésil et les Pays-Bas, a paru totalement différent face à la France en quarts de finale, sa menace offensive ayant disparu tout au long du match, comme s'il avait perdu la personnalité qui l'avait distingué lors des tours précédents.

Malgré ce tableau, on ne peut ignorer les signaux positifs qu'a apportés le tournoi, au premier rang desquels la prestation égyptienne face à la Belgique et les performances marocaines face aux grandes sélections, des indicateurs qui confirment que l'écart technique n'est plus aussi grand qu'auparavant, et que le véritable obstacle pourrait être davantage mental que footballistique.