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Le mensonge du beau jeu et l'énigme qui a assassiné le rêve arabe... 10 leçons à retenir du Mondial 2026

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Le Mondial qui a révélé les vérités... le tournoi qui a changé les règles du jeu

Le Mondial 2026 a baissé le rideau sur l'une des éditions de la Coupe du monde les plus riches en événements et en récits, ce premier tournoi à 48 équipes ayant été le théâtre de mutations marquantes qui ont redessiné certains contours du football mondial, tout en révélant des vérités demeurées présentes derrière les résultats et les chiffres.

De la lutte des sélections arabes et africaines face aux moments décisifs à la domination du réalisme tactique au détriment du spectacle, en passant par la capacité des grandes stars à défier le facteur de l'âge, jusqu'aux polémiques arbitrales et aux défis organisationnels, le tournoi a porté de nombreux messages qui dépassent les frontières de la course au titre.

Entre récits de réussite et d'échec, records et paradoxes historiques, le Mondial 2026 a offert un large panorama de la réalité du jeu et de ses évolutions, confirmant que les petits détails, le mental et la capacité à gérer la pression sont devenus des facteurs décisifs pour faire la différence dans les plus grandes compétitions du football.

Dans ce rapport, Kooora propose une lecture analytique des 10 principales leçons à tirer du Mondial 2026, à travers les phénomènes majeurs qui ont façonné le tournoi et laissé leur empreinte sur l'avenir du jeu.

  • La peur des grands... le complexe qui hante encore les Arabes

    Le football arabe a abordé le Mondial 2026 avec des rêves sans précédent, après avoir établi un chiffre historique avec la participation de 8 sélections pour la première fois, soit le double du précédent record atteint lors des éditions 2018 et 2022, où seules 4 sélections étaient présentes.

    Mais ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère arabe s'est finalement soldé par un bilan bien inférieur aux attentes.

    S'il est vrai que 3 sélections ont atteint les phases à élimination directe, l'Algérie a été éliminée dès les seizièmes de finale, l'Égypte a quitté la compétition en huitièmes de finale, tandis que le parcours du Maroc s'est arrêté en quarts de finale, alors que beaucoup le voyaient rééditer l'exploit de l'édition qatarie, voire le dépasser.

    Quant à la Tunisie, au Qatar, à l'Arabie saoudite, à la Jordanie et à l'Irak, ils se sont contentés d'une élimination au premier tour, après des prestations qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions.

    Mais les résultats seuls ne racontent pas toute l'histoire.

    Car le dénominateur commun entre la plupart des sélections arabes n'était pas uniquement l'écart technique, mais semblait plutôt être un blocage mental qui se répétait chaque fois qu'elles affrontaient une grande sélection. Dans les moments qui exigeaient de l'audace et la conviction de pouvoir créer la surprise, l'hésitation prenait le dessus, transformant progressivement les matchs en scénarios familiers qui se terminaient par la victoire des grandes sélections.

    La confrontation entre l'Égypte et l'Argentine ressort comme l'exemple le plus flagrant. La sélection égyptienne a imposé sa personnalité au match pendant 79 minutes, et a été la meilleure équipe durant la majeure partie de la rencontre, avant de perdre sa concentration dans les dernières minutes, transformant le rêve d'une qualification historique en une sortie douloureuse, indépendamment de la polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre.

    Le même scénario s'est répété à des degrés divers avec les autres sélections arabes. L'Algérie et la Jordanie se sont heurtées à l'Argentine, l'Irak n'a pas tenu face à la France, l'Arabie saoudite est tombée face à l'Espagne, tandis que la Tunisie s'est heurtée à la force de la Suède et des Pays-Bas.

    Même le Maroc, qui a réalisé un grand tournoi et a fait jeu égal avec le Brésil et les Pays-Bas, a paru totalement différent face à la France en quarts de finale, sa menace offensive ayant disparu tout au long du match, comme s'il avait perdu la personnalité qui l'avait distingué lors des tours précédents.

    Malgré ce tableau, on ne peut ignorer les signaux positifs qu'a apportés le tournoi, au premier rang desquels la prestation égyptienne face à la Belgique et les performances marocaines face aux grandes sélections, des indicateurs qui confirment que l'écart technique n'est plus aussi grand qu'auparavant, et que le véritable obstacle pourrait être davantage mental que footballistique.

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  • L'Afrique... un début prometteur et une fin qui a révélé le problème

    Si les sélections arabes se sont heurtées à un blocage psychologique, les sélections africaines ont vécu le même scénario de façon encore plus cruelle.

    Le continent africain était présent avec sa plus grande représentation de l'histoire, après avoir participé avec 10 sélections, et a entamé le tournoi de manière idéale, 9 équipes ayant réussi à atteindre les phases à élimination directe, en réponse concrète aux voix qui avaient mis en doute le droit de l'Afrique à ce nombre de places, parmi lesquelles l'entraîneur italien Gennaro Gattuso.

    Mais l'image a rapidement changé. En phases à élimination directe, il est apparu que la plupart des sélections africaines étaient tombées dans le même piège : une bonne prestation, puis un effondrement dans les derniers instants.

    L'Afrique du Sud s'est inclinée face au Canada dans les tout derniers instants, la Côte d'Ivoire est tombée de la même manière face à la Norvège, le Sénégal a fait ses adieux face à la Belgique, la République démocratique du Congo face à l'Angleterre, le Cap-Vert face à l'Argentine, puis est venue l'Égypte pour répéter le même scénario en huitièmes de finale.

    Fait marquant : 3 sélections africaines, à savoir la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Sénégal, ont encaissé des buts décisifs à la 86e minute, dans un phénomène qui semblait davantage relever d'une malédiction commune que d'une simple coïncidence.

    Ce scénario a poussé Rudi Garcia, entraîneur de la Belgique, à évoquer un recul de la condition physique des sélections africaines dans les moments décisifs, avant de préciser par la suite que sa déclaration ne visait pas à minimiser les sélections du continent.

    Mais au-delà de la polémique, le tournoi a soulevé une question qui appelle une réponse au sein des fédérations africaines : la crise est-elle réellement physique ? Ou bien est-ce le facteur psychologique qui entraîne cette perte de concentration à l'approche du coup de sifflet final ?

    La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir du football africain lors des prochains tournois.

  • Il défie les lois de la nature... L'âge n'est qu'un chiffre dans le dictionnaire des légendes

    L'un des messages les plus clairs du Mondial 2026 a été que l'âge n'est plus un critère pour juger de la capacité d'un joueur à rivaliser.

    Lionel Messi en a été l'incarnation la plus éclatante. À 39 ans, le capitaine de l'Argentine a livré sa meilleure version individuelle en Coupe du monde, alors que beaucoup pensaient que son sacre au Qatar en 2022 marquerait le dernier chapitre de son parcours mondialiste.

    Messi a dominé un grand nombre de statistiques individuelles et a été en lice pour la plupart des trophées, avant de perdre le titre de meilleur buteur de l'histoire du Mondial au profit de Kylian Mbappé. Il a toutefois prouvé que l'expérience et l'intelligence pouvaient compenser une bonne partie de l'effet du facteur âge.

    Et Messi n'a pas été la seule exception. Le gardien du Cap-Vert Vozinha, âgé de 40 ans, s'est transformé en l'une des histoires les plus inspirantes du tournoi.

    Il est entré dans la compétition en joueur méconnu évoluant en championnat portugais, et en est sorti comme l'une de ses figures les plus marquantes, après avoir repoussé les assauts des grandes sélections. Il a été le seul gardien à garder sa cage inviolée face à l'Espagne lors du match d'ouverture, et a également livré des prestations remarquables face à l'Argentine, malgré l'élimination de la sélection de son pays.

    Il n'a alors rien eu d'étonnant à ce que le public le récompense en le choisissant dans l'équipe type du tournoi, devançant de grands noms, parmi lesquels Unai Simón, qui a reçu le trophée du meilleur gardien décerné par la Fédération internationale de football.

    Le Mondial 2026 a confirmé que le football moderne ne se mesure plus au nombre d'années, mais à la capacité de maintenir son niveau, à la disponibilité mentale et au professionnalisme qui permettent à un joueur de rivaliser avec des générations plus jeunes que lui.

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  • Le réalisme brise l'élan du spectacle... la tactique défensive fait les champions

    Les grandes compétitions ont toujours été associées à l'idée que l'équipe la plus créative est la plus légitime pour soulever le trophée. Pourtant, le Mondial 2026 a de nouveau confirmé une vérité que les entraîneurs connaissent bien : le football n'offre pas les titres aux plus séduisants, mais à ceux qui savent le mieux gagner.

    La sélection espagnole en a été l'exemple le plus éclatant. Malgré son deuxième sacre en Coupe du monde de son histoire, la Roja n'a pas été l'équipe la plus spectaculaire sur le plan offensif. Elle s'est appuyée sur un collectif solidaire et cohérent, une grande discipline tactique et une solidité défensive exceptionnelle, qui en ont fait le premier champion à décrocher le titre en n'ayant encaissé qu'un seul but, et ce malgré huit matches disputés lors de la première édition à 48 sélections.

    Le succès de l'Espagne ne repose pas sur une seule star capable de faire la différence à elle seule, mais sur la complémentarité des rôles sur le terrain. Même Lamine Yamal, qui abordait la compétition auréolé d'immenses attentes, n'a pas affiché son meilleur niveau, tandis que le trophée du meilleur joueur de la compétition est revenu à Rodri, un joueur dont l'importance résidait davantage dans ses tâches tactiques que dans ses gestes de démonstration.

    De son côté, la sélection argentine a atteint la finale avec un style totalement différent, empreint de réalisme et, bien souvent, de rugosité. Elle a occupé la première place au classement des sélections ayant reçu le plus de cartons, et s'est appuyée sur la solidité défensive et les duels engagés, tandis que les éclairs techniques se sont le plus souvent limités aux touches de balle de Lionel Messi, qui n'a cadré aucune frappe durant le temps réglementaire de la finale.

    À l'inverse, la France a proposé l'une des éditions les plus séduisantes sur le plan offensif, grâce au brio de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition, et de Michael Olise, son meilleur passeur, ainsi qu'à une profusion d'occasions et de buts, mais cela n'a pas suffi pour remporter le titre.

    Il en va de même pour la sélection anglaise, qui possédait l'une des lignes offensives les plus variées et les plus créatives et a livré des prestations offensives remarquables, notamment lors du match pour la troisième place, sans que cela ne lui permette pour autant d'atteindre la finale.

    Et la conclusion tirée de cette compétition est claire : dans des tournois qui s'étendent sur huit matches, l'organisation, la discipline et la capacité à gérer les petits détails peuvent avoir plus de valeur que le beau football.

  • Les gènes de l'appartenance l'emportent... Le sélectionneur national, une règle qui refuse de se briser

    Malgré la grande évolution qu'a connue le football et l'ouverture importante sur les différentes écoles d'entraînement, la Coupe du monde continue de préserver l'un de ses phénomènes historiques les plus étranges.

    Le titre sourit toujours au sélectionneur national. Le Mondial 2026 a confirmé la persistance de cette règle, après que Luis de la Fuente a mené la sélection de son pays, l'Espagne, jusqu'au sacre, tandis que Lionel Scaloni a atteint la finale avec l'Argentine. La finale a ainsi opposé deux sélectionneurs originaires de leurs propres pays, prolongeant l'absence de tout entraîneur étranger sur le podium des vainqueurs.

    Le paradoxe, c'est que ce résultat est survenu lors d'une édition ayant connu la plus forte présence de sélectionneurs étrangers de l'histoire du tournoi.

    En effet, 26 entraîneurs ont dirigé des sélections dont ils ne possédaient pas la nationalité, soit plus de la moitié des équipes participantes, contre seulement 9 lors du Mondial du Qatar 2022.

    Malgré cette propagation, le trophée est resté fidèle à son histoire.

    De nombreux analystes expliquent ce phénomène par le fait que le sélectionneur national possède un attachement affectif plus fort envers l'équipe de son pays et vit les pressions et les aspirations du public d'une manière différente, ce qui lui confère une motivation supplémentaire lors des grands rendez-vous.

    En revanche, cela ne signifie pas minimiser la compétence des sélectionneurs étrangers, mais l'histoire continue d'envoyer le même message : le succès en Coupe du monde ne repose pas uniquement sur la vision tactique, mais nécessite aussi une compréhension profonde de l'identité footballistique, de la culture locale et de la dimension psychologique des joueurs.

    C'est pourquoi cette règle est demeurée inébranlable, malgré toutes les tentatives de la briser.

  • Ronaldo... une fin qui n'était pas à la hauteur de la légende

    Si le Mondial 2026 a vu naître de nouvelles success stories, il a en revanche écrit la fin triste de l'un des plus grands parcours de l'histoire du football.

    Cristiano Ronaldo disputait le tournoi pour la sixième fois de sa carrière, égalant ainsi le record du nombre de participations, et espérait réduire l'écart avec son éternel rival Lionel Messi, sacré lors du Mondial 2022 avant de continuer à briller de façon exceptionnelle lors de l'édition 2026.

    Mais la réalité a pris une tout autre tournure. La sélection portugaise a semblé loin de pouvoir prétendre au titre et s'est contentée d'atteindre les huitièmes de finale, tandis que Ronaldo n'a pas réussi à laisser une empreinte à la hauteur de son statut historique. Les voix se sont alors multipliées pour réclamer une réduction de son rôle au sein du onze de départ, estimant que son maintien tout au long des matches ne reposait plus uniquement sur des considérations sportives.

    Cela est survenu au moment où Messi livrait l'un de ses meilleurs tournois sur le plan individuel, creusant ainsi l'écart dans la comparaison qui a accompagné les deux stars tout au long des deux dernières décennies.

    Malgré cela, le parcours de Ronaldo en Coupe du monde reste exceptionnel à tous points de vue.

    Il est en effet le seul joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, un chiffre qui semble hors de portée dans un avenir proche, et qui confirme que la déception de l'édition 2026 ne saurait effacer un héritage bâti sur plus de vingt ans.

  • Mbappé, l'enfant chéri du Mondial

    À l'exact opposé de Ronaldo, la Coupe du monde a toujours semblé célébrer Kylian Mbappé. La star française, âgée de 27 ans, est devenue le premier joueur de l'histoire à être sacré meilleur buteur de la compétition lors de deux éditions consécutives. Il détient désormais le titre de meilleur buteur de l'histoire du Mondial, sans qu'aucun joueur actuel ne s'en approche, ce qui lui offre une belle opportunité de renforcer cette suprématie lors des deux prochaines éditions.

    Mbappé a décroché le titre de meilleur buteur dès sa première participation en 2018, bien qu'il n'ait pas été le plus prolifique cette année-là, avant de rééditer cet exploit individuel en 2022 et 2026, sans jamais toucher l'or dans aucune de ces éditions.

    Le Français a également pulvérisé les records de régularité, puisqu'il n'a manqué aucun match disputé par son équipe nationale lors des trois dernières éditions — 22 matches consécutifs — étant le seul Français à avoir réalisé cette performance, tout en inscrivant en contrepartie 22 buts, soit une moyenne d'un but par match.

  • Real Madrid : le paradoxe d'une saison sans titre

    L'un des plus grands paradoxes de cette édition est que le Real Madrid est devenu le club dont les joueurs ont inscrit le plus grand nombre de buts dans la compétition, devançant tous les autres clubs, alors même que la formation madrilène a bouclé la saison 2025-2026 sans le moindre titre.

    Les joueurs du Real Madrid ont marqué 22 buts au total, plus que n'importe quelle autre équipe, grâce au brio de Mbappé qui en a inscrit 10 à lui seul, aux côtés de Jude Bellingham qui en a ajouté 7 malgré une saison en dents de scie avec le club madrilène.

    Cette statistique place la direction du Real Madrid face à une question directe, car il revient désormais à José Mourinho, l'entraîneur de retour pour un second mandat, d'analyser les raisons qui ont empêché ce niveau de s'exprimer sous le maillot de cette même équipe, alors que ces stars possèdent pourtant la qualité suffisante pour briller dans une compétition de cette envergure.

  • Le sifflet sur le banc des accusés... l'arbitrage déchaîne les tempêtes

    L'arbitrage est resté l'un des dossiers les plus polémiques du premier au dernier coup de sifflet. Le match d'ouverture a été le théâtre de 3 cartons rouges, une première historique, tandis que la finale a connu l'annulation d'un but controversé de l'Espagne.

    Bien que la Coupe du monde rassemble l'élite des arbitres mondiaux, plusieurs d'entre eux ont suscité la controverse par des décisions et des attitudes remarquées, au point que certains ont été accusés de favoritisme envers certaines sélections, l'Argentine en tête.

    Parmi les cas les plus litigieux : l'absence d'expulsion de Messi après un tacle appuyé sur l'Algérien Aïssa Mandi, l'annulation d'un but de Zizo, le joueur de l'Égypte, pour une faute sur Marwan Attia, et l'annulation d'un but de la Croatie dans les dernières minutes face au Portugal. Ces décisions ont poussé plusieurs entraîneurs et responsables à formuler des critiques acerbes, au premier rang desquels Hossam Hassan, Thomas Tuchel, Didier Deschamps et Carlos Queiroz.

    La polémique ne s'est pas limitée aux décisions individuelles, mais s'est étendue à la manière d'appliquer les nouvelles règles, et plus précisément à la prérogative de l'arbitre assisté par la vidéo d'intervenir pour déterminer l'identité du joueur fautif, une intervention que les experts de l'arbitrage ont jugée comme dépassant le texte de la loi, comme cela s'est produit lors du match entre l'Argentine et la Suisse, quand l'arbitre vidéo est effectivement intervenu pour modifier la décision, ce qui a conduit à l'expulsion de Breel Embolo, le joueur de la sélection européenne.

  • Éclat trompeur et crises organisationnelles... les États-Unis échouent au test de l'organisation

    Au-delà du rectangle vert, le Mondial 2026 a imposé des défis organisationnels exceptionnels, après avoir été disputé pour la première fois dans 3 pays et sur une superficie géographique colossale.

    Le tournoi a révélé l'ampleur des difficultés liées aux déplacements entre les villes, aux différences de conditions climatiques et à la longueur des distances parcourues par les sélections et les supporters, ce qui s'est répercuté sur les aspects logistiques, la récupération et même la préparation des matches.

    La principale leçon de cette édition demeure que les États-Unis — en tant que pays disposant de la plus grande part des rencontres — n'ont pas constitué un environnement idéal pour accueillir un événement de l'envergure de la Coupe du monde. Et malgré le grand succès populaire en matière de vente de billets, une bonne partie du public était issue d'autres nationalités venues soutenir les sélections de leur pays, à un moment où les Américains restent plus fidèles à des sports comme le basket-ball et le football américain.

    Le tournoi a connu diverses crises sans précédent dans son histoire, la première étant celle des visas d'entrée qui a suscité une large polémique, l'arbitre somalien Omar Artan ayant été l'un des plus touchés.

    La météo a également représenté une menace constante tout au long du tournoi, puisque le match entre la France et l'Irak a été interrompu à la fin de la première mi-temps à cause d'elle, tandis que le coup d'envoi du match entre l'Angleterre et le Mexique, disputé sur le sol mexicain, a été reporté.

    Le décalage horaire entre les États-Unis d'une part, et le Moyen-Orient et l'Europe d'autre part, a de son côté affecté le suivi de nombreux matches, des supporters ayant été contraints de modifier leurs horaires de sommeil pour suivre les sélections de leur pays.

    Sur le plan des horaires également, certains créneaux de matches ont provoqué un large mécontentement, en tête des critiques figurant Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, qui a adressé des critiques acerbes au comité d'organisation, estimant qu'il « n'avait pas compris le football » après avoir fixé le match entre l'Égypte et l'Argentine à midi alors qu'il n'y avait qu'une seule autre rencontre le même jour.

    Tout cela s'ajoute à d'autres crises, comme la hausse sans précédent du prix des billets des matches, les ingérences politiques dans des décisions sportives, et bien d'autres.