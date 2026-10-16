Getty/GOAL
Traduit par
Le meilleur trio offensif, mais comment Chelsea peut-il prétendre au titre en Premier League ? Une ancienne star du club l’explique : Moises Caicedo a un rôle clé à jouer
Chelsea a dépensé sans compter pour renforcer son attaque
De grosses sommes ont été dépensées pour constituer une attaque qui fait l’envie de nombreux grands clubs du football mondial. Palmer a été arraché à Manchester City en 2023 pour 40 millions de livres (53 millions de dollars), avant d’être élu meilleur jeune joueur de l’année par la PFA, tandis que Pedro a quitté Brighton pour l’ouest de Londres en 2025 dans le cadre d’une opération à 60 millions de livres (80 millions de dollars). Rogers est devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire en rejoignant Chelsea en provenance d’Aston Villa pour 117 millions de livres (156 millions de dollars) à l’été 2026.
Chelsea compte également dans son effectif des joueurs comme le prodige brésilien Estevao, le prometteur adolescent portugais Geovany Quenda, Jamie Gittens, Danny Welbeck et Emmanuel Emegha. Xabi Alonso ne manque assurément pas de solutions offensives.
- Getty
Les problèmes défensifs s’avèrent plus difficiles à résoudre
Les failles défensives se sont toutefois révélées difficiles à combler en 2026-27. Le gardien argentin champion du monde Emi Martinez a été recruté pour aider à résoudre ce problème, tandis que 52 millions de livres sterling (69 millions de dollars) ont été déboursés pour le défenseur central français Maxence Lacroix lors du dernier mercato.
Chelsea compte également des joueurs d’expérience dans ses rangs, notamment les internationaux anglais Reece James et Jordan Henderson, mais n’a pas encore affiché la régularité nécessaire pour prétendre à un premier titre de Premier League depuis 2017.
Comment Chelsea peut-il devenir un prétendant au titre en Premier League ?
Interrogé sur ce que Chelsea doit faire pour transformer son potentiel en quelque chose de plus concret, Nevin, ancien ailier de Chelsea qui s’exprimait en partenariat avec Netbet Casino, a déclaré à GOAL : « Curieusement, la question est différente cette semaine de ce qu’elle était la semaine dernière. La semaine dernière, elle portait sur les trois défenseurs qui joueront clairement dans un 3-4-2-1.
« Il [Alonso] adaptera ce système, mais c’est ainsi qu’il veut jouer. Ces trois défenseurs doivent être bons. Les pistons sont, curieusement, les joueurs les plus importants de cette équipe, parce qu’ils doivent remplir deux rôles, être performants et être des spécialistes. Je pense qu’il dispose de joueurs capables de le faire. Absolument.
« Quand on joue à trois derrière, on se retrouve parfois un peu livré à soi-même. On peut se retrouver en un contre un. C’est simplement ce qui arrive avec une défense à trois, donc c’est une autre façon de jouer. Et sont-ils aussi bons qu’ils doivent l’être ? Non. Je ne pense pas que quiconque dirait le contraire. Je parie que les trois défenseurs de Chelsea eux-mêmes, quels qu’ils soient cette semaine-là, ne le contesteraient pas. C’est donc ce problème qu’ils doivent régler.
« Il se peut qu’ils aient déjà le niveau, mais ils n’avaient pas Caicedo devant eux, car Caicedo est l’homme supplémentaire. D’autres joueurs peuvent occuper ce poste de numéro six, au cœur du milieu de terrain, et bien le faire, avec propreté et tout le reste, mais c’est lui qui lit le jeu.
« Et quand il est au sommet de sa forme, il est un autre défenseur central, le quatrième. Mais il n’était pas là au début de la saison, donc cette présence leur a manqué. Quand l’équipe perd le ballon, il revient défendre, il couvre ses coéquipiers. On le voit occuper l’espace, on voit où se situe le problème.
« C’était assez frappant : quand il est revenu à ce poste, ça avait plutôt bonne allure, non ? Alors peut-être que les réponses sont déjà là. Mais cela dépend très précisément de Caicedo. Reece James est très bon à ce poste, mais Caicedo a les jambes pour accomplir le travail défensif, le travail au milieu de terrain et participer aussi aux attaques.
« Donc, si Caicedo se blesse, il faudra probablement envisager de recruter un autre défenseur central expérimenté. S’il reste en forme et joue comme il sait le faire, la solution est peut-être déjà là. »
- Getty
Une qualification pour l’Europe est indispensable en 2026-2027
Chelsea a pris 10 points en six matches de Premier League cette saison, ce qui le place au sixième rang du classement. Sans aucune compétition européenne à son programme en 2026-27, un retour sur la scène continentale est le strict minimum pour Alonso et les siens.
Chelsea peut chercher à progresser sur cette base, avec des fonds pour les transferts qui ne semblent jamais manquer. Quelques ajustements mineurs pourraient suffire au géant de l’ouest de Londres pour rivaliser dans la course aux titres les plus prestigieux, sur la scène nationale comme à l’étranger.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles