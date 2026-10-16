Interrogé sur ce que Chelsea doit faire pour transformer son potentiel en quelque chose de plus concret, Nevin, ancien ailier de Chelsea qui s’exprimait en partenariat avec Netbet Casino, a déclaré à GOAL : « Curieusement, la question est différente cette semaine de ce qu’elle était la semaine dernière. La semaine dernière, elle portait sur les trois défenseurs qui joueront clairement dans un 3-4-2-1.

« Il [Alonso] adaptera ce système, mais c’est ainsi qu’il veut jouer. Ces trois défenseurs doivent être bons. Les pistons sont, curieusement, les joueurs les plus importants de cette équipe, parce qu’ils doivent remplir deux rôles, être performants et être des spécialistes. Je pense qu’il dispose de joueurs capables de le faire. Absolument.

« Quand on joue à trois derrière, on se retrouve parfois un peu livré à soi-même. On peut se retrouver en un contre un. C’est simplement ce qui arrive avec une défense à trois, donc c’est une autre façon de jouer. Et sont-ils aussi bons qu’ils doivent l’être ? Non. Je ne pense pas que quiconque dirait le contraire. Je parie que les trois défenseurs de Chelsea eux-mêmes, quels qu’ils soient cette semaine-là, ne le contesteraient pas. C’est donc ce problème qu’ils doivent régler.

« Il se peut qu’ils aient déjà le niveau, mais ils n’avaient pas Caicedo devant eux, car Caicedo est l’homme supplémentaire. D’autres joueurs peuvent occuper ce poste de numéro six, au cœur du milieu de terrain, et bien le faire, avec propreté et tout le reste, mais c’est lui qui lit le jeu.

« Et quand il est au sommet de sa forme, il est un autre défenseur central, le quatrième. Mais il n’était pas là au début de la saison, donc cette présence leur a manqué. Quand l’équipe perd le ballon, il revient défendre, il couvre ses coéquipiers. On le voit occuper l’espace, on voit où se situe le problème.

« C’était assez frappant : quand il est revenu à ce poste, ça avait plutôt bonne allure, non ? Alors peut-être que les réponses sont déjà là. Mais cela dépend très précisément de Caicedo. Reece James est très bon à ce poste, mais Caicedo a les jambes pour accomplir le travail défensif, le travail au milieu de terrain et participer aussi aux attaques.

« Donc, si Caicedo se blesse, il faudra probablement envisager de recruter un autre défenseur central expérimenté. S’il reste en forme et joue comme il sait le faire, la solution est peut-être déjà là. »