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« Le meilleur reste à venir » pour Lamine Yamal, alors que le sélectionneur espagnol souligne l'importance croissante de la star du FC Barcelone au sein de la Roja
Yamal atteint de nouveaux sommets
Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente n'a pas tari d'éloges à l'égard de la jeune star Yamal, soulignant la progression fulgurante du jeune joueur du FC Barcelone et son influence grandissante au sein de l'équipe nationale, tout en insistant sur le fait que le meilleur reste à venir – à quelques heures seulement du match amical contre l'Égypte.
« C'est un bien meilleur footballeur qu'il y a deux ans, mais il n'est pas encore aussi bon qu'il le sera dans deux ans », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Il mûrit beaucoup, sa contribution s'accroît de jour en jour, il possède ce charisme très attractif pour ses coéquipiers, dans le sens où il capte l'attention de tout le monde, et chaque jour, il a plus de poids dans l'équipe malgré son jeune âge. Je pense qu’il a encore un long chemin à parcourir et que le meilleur de lui-même reste à venir. Sa condition physique ? Il est fantastique, très rapide, endurant… Il traverse l’un des meilleurs moments de la saison et de sa courte carrière. »
- AFP
Gérer les préoccupations de Barcelone
Yamal étant très sollicité tant au FC Barcelone qu'en équipe nationale, des questions ont été soulevées quant à sa charge de travail et au risque de blessure. Cependant, De la Fuente s'est empressé de rejeter les suggestions selon lesquelles il devrait privilégier les intérêts du club par rapport aux besoins de l'équipe nationale, d'autant plus que la Coupe du monde 2026 se profile à l'horizon.
« Je ne sais pas ce dont je dois tenir compte. Je dois tenir compte de la responsabilité qui m’incombe de former une équipe capable de gagner », a expliqué l’entraîneur. « Je trouve formidable qu’ils soient du Barça et qu’ils aient leur petit cœur. Mais je pense à mon équipe. De la même manière que je fais preuve d’empathie, je leur demande d’être avec moi. Les joueurs du Barça courent autant de risques que ceux du Real Madrid, de l’Atlético… C’est comme ça dans le football. Le fait qu’il y ait sept joueurs du Barça ici est une très bonne nouvelle pour eux et pour le football espagnol. »
Des places pour la Coupe du monde à prendre
Le match contre l'Égypte constituera le dernier test avant l'annonce de la sélection définitive pour la Coupe du monde. Si De la Fuente reconnaît disposer d'un « noyau solide » d'environ 20 à 22 joueurs déjà retenus, la porte reste ouverte à ceux qui sont actuellement en marge ou en convalescence après une blessure, comme Éric Garcia.
« Nous avons un groupe déjà bien établi, une base très importante. S’il n’y a pas de contretemps – il y en aura sûrement, et il y aura des blessures, même si nous espérons que non –, Mais il est vrai qu’il y a 20 à 22 joueurs dont nous savons que nous aimerions qu’ils soient là », a noté De la Fuente. Il a ajouté à propos de Garcia : « C’est un joueur très apprécié de tous et de moi-même. Il a toutes les chances de sa part. Il était dans une très bonne passe et il a maintenant subi une petite blessure… d’ici deux mois, les portes vont s’ouvrir pour beaucoup. »
- AFP
Cucurella prêt à relever le défi
Le défenseur de Chelsea, Marc Cucurella, s'est également exprimé devant les médias, soulignant l'importance de maintenir l'intensité même lors de matchs qualifiés d'amicaux. Pour l'arrière latéral, chaque minute passée sous le maillot de l'Espagne est une occasion de décrocher son billet pour le tournoi phare de l'été.
« C'est un match très important. C'est le dernier test avant la sélection pour la Coupe du monde et nous allons tous essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. À partir de là, il faudra compliquer la tâche à De la Fuente », a déclaré Cucurella. « C'est difficile. On joue pour un titre, mais on sait aussi qu’il faut être à la hauteur. On sait qu’on porte le maillot de l’Espagne et on ne sait jamais si ce sera le dernier match avec l’équipe nationale. On sait que c’est notre dernière chance de compliquer la tâche à De la Fuente ou de l’inciter à penser à nous pour cette liste. »