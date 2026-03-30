« Le meilleur reste à venir » pour Lamine Yamal, alors que le sélectionneur espagnol souligne l'importance croissante de la star du FC Barcelone au sein de la Roja

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente n'a pas tari d'éloges à l'égard de la jeune star Yamal, soulignant la progression fulgurante du jeune joueur du FC Barcelone et son influence grandissante au sein de l'équipe nationale, tout en insistant sur le fait que le meilleur reste à venir – à quelques heures seulement du match amical contre l'Égypte.

« C'est un bien meilleur footballeur qu'il y a deux ans, mais il n'est pas encore aussi bon qu'il le sera dans deux ans », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Il mûrit beaucoup, sa contribution s'accroît de jour en jour, il possède ce charisme très attractif pour ses coéquipiers, dans le sens où il capte l'attention de tout le monde, et chaque jour, il a plus de poids dans l'équipe malgré son jeune âge. Je pense qu’il a encore un long chemin à parcourir et que le meilleur de lui-même reste à venir. Sa condition physique ? Il est fantastique, très rapide, endurant… Il traverse l’un des meilleurs moments de la saison et de sa courte carrière. »