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« Le meilleur numéro 9 de l'histoire anglaise » : selon Joe Cole, Harry Kane a surpassé Wayne Rooney et Alan Shearer, et l'attaquant du Bayern Munich « mérite » désormais de remporter la Ligue des champions
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En quittant Tottenham pour le Bayern Munich, Kane a enfin conjuré sa « malédiction des trophées ».
Kane a conjuré sa « malédiction des trophées » en devenant champion de Bundesliga avec le Bayern en 2025. Le club bavarois a conservé son titre un an plus tard, promettant de nouvelles célébrations arrosées de bière en Bavière, tandis que les honneurs européens sont également en jeu.
Les rois du football allemand ont toutefois encore du pain sur la planche en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, après un match aller haletant à neuf buts au Parc des Princes qui voit les champions en titre aborder le retour décisif à l’Allianz Arena avec un léger avantage.
Kane, qui bat tous les records, peut-il devenir le meilleur joueur de tous les temps de l'Angleterre ?
Cole affirme que Kane « mérite » de remporter le trophée le plus prestigieux du football de clubs, ce qui ferait de lui un sérieux candidat au Ballon d’Or plus tard dans l’année, puisqu’il serait alors reconnu comme le meilleur joueur de la planète.
Un sacré exploit pour Kane, qui a surmonté divers obstacles durant sa jeunesse avant de voir sa patience récompensée à Tottenham. Meilleur buteur de l’histoire des Spurs, il totalise désormais 78 réalisations en 112 sélections.
Si Kane – déjà capitaine des Three Lions lors de deux finales de l’Euro – parvenait à offrir à son pays son premier titre majeur depuis 1966, il pourrait alors prétendre au statut de plus grand joueur de l’histoire du football anglais.
- Specsavers
Kane est-il le meilleur numéro 9 de l’histoire de l’Angleterre ?
L’ancienne star des Three Lions, Cole – sorti de sa retraite pour inscrire un but avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers créditée d’une seule victoire et de 18 défaites la saison dernière –, estime que Kane est déjà le meilleur de tous les temps dans un domaine précis.
S’exprimant en exclusivité à GOAL, Cole a affirmé : « C’est sans aucun doute le meilleur numéro 9 de l’histoire de l’Angleterre. J’y inclus Shearer et Rooney, et je pense qu’il les a surpassés. Il suffit de regarder ses buts pour s’en convaincre.
« Si, en plus, il remporte le Ballon d’Or, il entrera dans la catégorie des très grands. Et s’il soulève la Coupe du monde, il y figurera encore plus brillamment. Mais ce qui est déjà remarquable, c’est qu’il soit l’un des nôtres. C’est un héros discret, sans esbroufe, qui a progressé dans l’ombre. Et soudain, on prend conscience de son immense talent. »
De ses débuts dans les quartiers populaires à sa participation à la Coupe du monde, le parcours de Kane est remarquable.
Cole a salué le parcours de l’attaquant, auteur de 139 buts en 142 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du Bayern : « Ce qu’il a accompli en Allemagne est remarquable. J’aimerais le voir remporter la Ligue des champions, car il le mérite.
Son parcours est une source d’inspiration pour les jeunes et le football amateur : écarté par Arsenal, il n’a pas connu la trajectoire espérée. Il serait merveilleux qu’il atteigne le sommet et y reste – je croise les doigts ! »
Rumeurs de transfert : le Bayern souhaite vivement que Kane signe un nouveau contrat
Le Bayern Munich a lié Harry Kane à un contrat courant jusqu’en 2027. Les clauses de résiliation étant désormais caducs, un départ cet été paraît peu probable. Toutefois, les rumeurs de transfert persistent, aucun nouvel accord n’ayant été signé en Bavière.
Des discussions sont prévues, et les responsables munichois, naturellement réticents à se séparer d’un atout précieux qui n’a cessé de réécrire l’histoire, verront Cole parmi ceux qui observeront de loin Kane s’efforcer de consolider son héritage et de devenir une source d’inspiration pour les jeunes espoirs des générations à venir.
La transformation du Warley FC est documentée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l'épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l'équipe.