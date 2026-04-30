Kane a conjuré sa « malédiction des trophées » en devenant champion de Bundesliga avec le Bayern en 2025. Le club bavarois a conservé son titre un an plus tard, promettant de nouvelles célébrations arrosées de bière en Bavière, tandis que les honneurs européens sont également en jeu.

Les rois du football allemand ont toutefois encore du pain sur la planche en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, après un match aller haletant à neuf buts au Parc des Princes qui voit les champions en titre aborder le retour décisif à l’Allianz Arena avec un léger avantage.