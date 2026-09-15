Pascu Mendez
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« Le meilleur moyen de défendre, c’est d’avoir le ballon » : Martin Anselmi expose le plan audacieux d’Elche pour son choc contre le Real Madrid
L’équipe qui reçoit espère créer la surprise
Les hôtes abordent cette rencontre après un match nul 1-1 sur la pelouse de l’Athletic Club samedi, ce qui leur a permis d’ajouter un point à leur total en Liga. Cependant, l’équipe d’Anselmi reste sans victoire toutes compétitions confondues cette saison, tout en encaissant en moyenne 2,6 buts par match. Avant la rencontre de mardi, Elche traîne le poids d’un bilan misérable face au club de la capitale, n’ayant remporté aucun de ses 16 derniers affrontements de championnat.
- NurPhoto
L’entraîneur exige une approche sans peur
S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur argentin a insisté sur le maintien d’une identité tactique courageuse malgré une opposition riche en stars. En détaillant son plan de jeu, Anselmi a déclaré : « Le fait que nous ayons rivalisé à San Mames nous soude et montre que c’est la voie à suivre. Pour nous, la meilleure façon de défendre est d’avoir le ballon. Je pense que nous devons conserver la même compétitivité défensive qu’à San Mames et nous défendre par la possession. »
Un tacticien met en garde contre tout relâchement
Anselmi est parfaitement conscient de l’efficacité clinique des visiteurs et a souligné l’importance capitale de rester concentrés pendant l’intégralité des 90 minutes. Mettant en garde son équipe contre la menace représentée par l’adversaire, il a ajouté : « Ils rendent faciles des séquences de jeu difficiles et vous poussent dans vos retranchements ; nous ne pouvons rien leur offrir et devons rester concentrés pendant tout le match. »
- ZUMA Press Wire
Calendrier exigeant met les visiteurs à l’épreuve
Le Real Madrid pourrait faire tourner son effectif après une victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano et un match éprouvant de Ligue des champions contre l'Inter. Jose Mourinho continuera de viser le maximum de points pour maintenir la pression en tête du classement avant le derby capital crucial de ce week-end. De son côté, Elche, toujours privé de Yago Santiago, blessé, devra livrer une prestation parfaite s'il veut mettre fin à une série de trois défaites lors des rencontres de première division du mardi.
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