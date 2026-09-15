S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur argentin a insisté sur le maintien d’une identité tactique courageuse malgré une opposition riche en stars. En détaillant son plan de jeu, Anselmi a déclaré : « Le fait que nous ayons rivalisé à San Mames nous soude et montre que c’est la voie à suivre. Pour nous, la meilleure façon de défendre est d’avoir le ballon. Je pense que nous devons conserver la même compétitivité défensive qu’à San Mames et nous défendre par la possession. »